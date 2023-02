Au cours des derniers mois, nous avons créé un réseau international d’informateurs afin d’éditer et d’améliorer chaque semaine un bulletin consacré à la fin de l’hégémonie occidentale et au passage à un monde multipolaire.

Cet outil exceptionnel est normalement accessible uniquement sur abonnement :

– souscription annuelle : 150 euros

– souscription mensuelle : 15 euros

Au sommaire du n°26 :

Éditorial : Le grand déballage a commencé en Ukraine

– Les expériences de Pfizer sur la Covid avant l’épidémie

– Les USA ne savent plus comment défendre la liberté religieuse en Ukraine

– L’Administration Biden refuse de s’expliquer sur sa politique à la frontière mexicaine

– Un général US en exercice évoque une attaque de la Chine

– Les Rockefeller contre les gazinières

– La Federation of American Scientists n’est plus ce qu’elle était

– Le Congrès va-t-il augmenter le plafond de la dette publique US ?

– La fin des voitures à essence aux USA suppose une dévastation de l’environnement mondial

– Hunter Biden exige des poursuites contre Rudolph Giuliani et Steve Bannon pour violation de sa vie privée

– Le Pentagone teste avec succès un petit missile hypersonique

– Le Mexique n’enverra pas d’armes en Ukraine

– Qui a commis un coup d’État au Pérou ?

– La Colombie n’enverra pas d’armes en Ukraine

– Jair Bolsonaro reste aux USA

– Le Brésil n’enverra pas d’armes en Ukraine

– L’Argentine n’enverra pas d’armes en Ukraine

– Limogeage du président du Parti conservateur britannique

– Après Merkel et Hollande, Boris Johnson confirme que les accords de Minsk ne visaient pas la paix en Ukraine

– Le Royaume-Uni a mené 83 guerres depuis 1945

– L’administration britannique gère mal le Brexit

– Le Premier ministre polonais évoque la partition de l’Ukraine

– Des personnalités polonaises évoquent l’indépendance de la Tchétchénie

– La Pologne accuse la Russie de construire de nouveaux camps et ne l’invite pas aux célébrations d’Auschwitz

– Les Ukrainiens ont détruit eux-mêmes leur pays après l’indépendance

– La Hongrie propose la candidature de Recep Tayyip Erdoğan au Prix Nobel de la Paix

– Le général Petr Pavel nouveau président tchèque

– L’atlantiste Petr Pavel se prononce pour des négociations de paix en Ukraine

– La Croatie n’enverra pas d’armes en Ukraine

– L’Union européenne ne comprend pas la différence entre « Droit international » et « ordre international fondé sur des règles »

– L’Otan est prête pour la Guerre mondiale

– L’intérêt secret du Pentagone en Ukraine

– La Russie exclue des Jeux olympiques ?

– Le Kremlin classifie ses statistiques économiques

– Dissolution du Moscow Helsinki Group

– Interdiction du média letton Meduza en Russie

– Blagodatnoye libérée au Donbass

– Les sanctions occidentales profitent à Moscou

– Rapprochement égypto-indien

– Dissolution de la Ligue algérienne de défense des Droits de l’homme

– Réconciliation soudano-éthiopienne

– Diffamation française contre le Kenya et la Tanzanie

– Le Pentagone élimine un chef de Daesh en Somalie

– Le M23 prend Kitchanga en RDC

– Le Rwanda abat un avion congolais

– Escalade israélo-palestinienne

– Benjamin Netanyahu veut distribuer des armes aux civils juifs israéliens

– Les économistes israéliens contre la politique de Benjamin Netanyahu

– Les juges de la Cour suprême contre la politique de Benjamin Netanyahu

– La Russie apprécie la neutralité israélienne en Ukraine

– Qui se cache derrière la politique de Benjamin Netanyahu ?

– Vers une limitation drastique du droit de grève en Israël

– L’OIAC accuse la Syrie d’avoir utilisé des armes chimiques en 2018

– Changement de régime au Turkmenistan

– Le Kirghizistan s’apprête à interdire Radio Free Europe/Radio Liberty

– Réconciliation pakistano-russe

– Pourparlers bhoutano-chinois

– Développement des drogues au Myanmar

– L’Otan embarque la Corée du Sud contre la Russie

– L’Armée de libération populaire chinoise hausse le niveau de son aviation

– « Nouvel an lunaire » ou « Nouvel an chinois » ?

– Contestation de l’Australian Day

– Le président chinois Xi Jinping s’adresse aux Australiens

Cette semaine, notre supplément documentaire est consacré aux articles des revues universitaires de sciences politique parus en janvier.