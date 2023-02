In den letzten sechs Monaten haben wir mittels unseres internationalen Netzwerks von Korrespondenten begonnen, jede Woche einen Newsletter zu verfassen, der dem Ende der westlichen Hegemonie und dem Übergang zu einer multipolaren Welt gewidmet ist.

Im Inhalt von Nr. 26:

– Die große Säuberung hat in der Ukraine begonnen

– Pfizers Experimente mit Covid-Virus vor einem neuen Ausbruch

– Die USA wissen nicht mehr, wie sie die Religionsfreiheit in der Ukraine verteidigen sollen

– Biden-Regierung weigert sich, ihre Politik an der mexikanischen Grenze zu erklären

– Ein aktiver US-General erwähnt einen bevorstehenden Angriff Chinas

– Die Rockefellers gegen Gasherde

– Die Federation of American Scientists ist nicht mehr das, was sie einmal war

– Wird der Kongress die Obergrenze für die US-Staatsverschuldung anheben?

– Das Ende der Benzinautos in den USA bedeutet eine Zerstörung der globalen Umwelt

– Hunter Biden fordert Strafverfolgung von Rudolph Giuliani und Steve Bannon wegen Verletzung seiner Privatsphäre

– Pentagon testet erfolgreich kleine Hyperschallrakete

– Mexiko wird keine Waffen in die Ukraine schicken

– Wer hat in Peru einen Putsch gemacht?

– Kolumbien wird keine Waffen in die Ukraine schicken

– Jair Bolsonaro bleibt in den USA

– Brasilien wird keine Waffen in die Ukraine schicken

– Argentinien wird keine Waffen in die Ukraine schicken

– Entlassung des Vorsitzenden der britischen Konservativen Partei

– Nach Merkel und Hollande bestätigt Boris Johnson, dass die Minsker Vereinbarungen nicht auf Frieden in der Ukraine abzielten

– Das Vereinigte Königreich hat 83 Kriege geführt seit 1945

– Die britische Regierung managt den Brexit schlecht

– Polnischer Premierminister diskutiert Teilung der Ukraine

– Polnische Persönlichkeiten diskutieren über die Unabhängigkeit Tschetscheniens

– Polen wirft Russland den Bau neuer Lager vor und lädt es nicht zu den Auschwitz-Feierlichkeiten ein

– Die Ukrainer haben selbst ihr Land nach der Unabhängigkeit zerstört

– Ungarn nominiert Recep Tayyip Erdoğan für Friedensnobelpreis

– General Petr Pavel neuer tschechischer Präsident

– Der Atlantiker Petr Pavel befürwortet Friedensverhandlungen in der Ukraine

– Kroatien wird keine Waffen in die Ukraine schicken

– Die Europäische Union versteht den Unterschied nicht zwischen "internationalem Recht" und "regelbasierter internationaler Ordnung"

– Die NATO ist für den Weltkrieg bereit

– Das geheime Interesse des Pentagons an der Ukraine

– Russland von Olympiaspielen ausgeschlossen?

– Kreml klassifiziert seine Wirtschaftsstatistiken

– Auflösung der Moskau-Helsinki-Gruppe

– Lettisches Medienunternehmen Meduza in Russland verboten

– Blagodatnoje im Donbass befreit

– Westliche Sanktionen begünstigen Moskau

– Ägyptisch-indische Annäherung

– Auflösung der Algerischen Liga der Verteidigung der Menschenrechte

– Sudanesisch-äthiopische Aussöhnung

– Französische Diffamierung gegen Kenia und Tansania

– Pentagon eliminiert einen Daesh-Führer in Somalia

– M23 nimmt Kitschanga in der Demokratischen Republik Kongo ein

– Ruanda schießt kongolesisches Flugzeug ab

– Israelisch-palästinensische Eskalation

– Benjamin Netanjahu will Waffen an israelische jüdische Zivilisten verteilen

– Israelische Ökonomen gegen Benjamin Netanjahus Politik

– Richter des Obersten Gerichtshofs gegen Benjamin Netanjahus Politik

– Russland schätzt die israelische Neutralität in der Ukraine

– Wer steckt hinter Benjamin Netanjahus Politik?

– Auf dem Weg zu einer drastischen Einschränkung des Streikrechts in Israel

– OPCW wirft Syrien Chemiewaffeneinsatz im Jahr 2018 vor

– Regimewechsel in Turkmenistan

– Kirgisistan bereit, Radio Free Europe/Radio Liberty zu verbieten

– Pakistanisch-russische Aussöhnung

– Bhutan-China-Gespräche

– Rauschgift-Entwicklung in Myanmar

– NATO überzeugt Südkorea gegen Russland mehr zu tun

– Chinas Volksbefreiungsarmee erhöht das Niveau ihrer Luftwaffe

– "Mondneujahr" oder "Chinesisches Neujahr"?

– Streit um den Australian Day

– Der chinesische Präsident Xi Jinping wendet sich an Australier