President Giorgia Meloni heeft tijdens een officieel bezoek aan Tripoli toegezegd dat Italië een "360°-samenwerking met Libië" zal aangaan. Maar met welk Libië? De "internationaal erkende" Libische "regering van nationale eenheid", voorgezeten door Abdul Hamid Dbeibah. Zij werd in 2021 in Genève "gekozen" door een forum van 73 "Libische vertegenwoordigers", gekozen en geleid door VN-vertegenwoordiger Stephanie Wiliams, een ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meloni’s ontmoeting met zijn ambtgenoot Abdel Hamid Dbeibah werd bezegeld door een overeenkomst van 8 miljard dollar tussen ENI (Italiaanse nationale koolwaterstoffenmaatschappij) en de Libische nationale oliemaatschappij voor de exploitatie van een offshore gasveld voor de kust van Tripoli. Dit akkoord werd echter onmiddellijk afgekeurd door de minister van Gas en Olie van dezelfde regering, Dbeibah, die het "onwettig" verklaarde. Tegelijkertijd bezetten demonstranten in Tripolitanië de controlekamer van de Grenstream-gaspijpleiding, met de eis om te stoppen met het pompen van gas naar Italië.

Dit is het gevolg van het feit dat Italië de echte Libische regering niet erkent: die van premier Fathi Bashagha, benoemd door het wettelijk gekozen parlement, die voorlopig opereert vanuit de steden Sirte en Benghazi omdat de milities van de "Dbeibah-regering" haar de toegang tot Tripoli beletten. De Bashagha-regering, die het grootste deel van het Libische grondgebied en de energiebronnen controleert, biedt Italië olie en gas aan tegen zeer lage kosten: zoals Michelangelo Severgnini in zijn verslag bij Byoblu aantoonde, kost benzine in Benghazi aan de pomp 3 eurocent per liter. Italië, gehoorzaam aan de richtlijnen van de NAVO en de EU, weigert deze mogelijkheid. De Italiaanse gasinvoer uit Libië is gedaald van ongeveer 8 miljard kubieke meter per jaar vóór de oorlog van 2011 tot ongeveer 2,5 miljard in 2022. Zelfs indien het in Tripoli bereikte akkoord in werking zou treden, kan de Libische gasinvoer niet terugkeren naar de vroegere niveaus. Italië blijft dus gevangen in de tang van de "energiecrisis", opzettelijk uitgelokt door de VS en de EU met de blokkade van de Russische gasleveringen aan Europa, waarvoor de Italiaanse en Europese burgers steeds meer betalen.