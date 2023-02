De afgelopen maanden hebben we een internationaal netwerk van informantiebronnen opgezet om een wekelijkse nieuwsbrief over het einde van de westerse hegemonie en de overgang naar een multipolaire wereld uit te brengen en te verbeteren.

Dit onmisbare hulpmiddel is normaal gesproken alleen beschikbaar via een abonnement:

Inhoud van nummer 26 :

• Redactioneel: De grote ontrafeling is begonnen in Oekraïne

• Pfizer’s experimenten met Covid voorafgaand aan de epidemie...

• De VS weten niet langer hoe ze de godsdienstvrijheid in Oekraïne moeten verdedigen

• De regering Biden weigert haar beleid aan de Mexicaanse grens uit te leggen...

• Amerikaanse waarnemend generaal spreekt van een Chinese aanval

• De Rockefellers versus de gasbedrijven

• De Federatie van Amerikaanse Wetenschappers is niet meer wat het geweest is...

• Zal het Congres het Amerikaanse schuldenplafond verhogen?

• Het einde van door benzine aangedreven auto’s in de VS betekent een verwoesting voor het wereldwijde milieu.

• Hunter Biden eist actie tegen Rudolph Giuliani en Steve Bannon voor het schenden van zijn privacy

• Pentagon test met succes kleine hypersonische raket

• Mexico stuurt geen wapens naar Oekraïne

• Wie pleegde een staatsgreep in Peru?

• Colombia stuurt geen wapens naar Oekraïne

• Jair Bolsonaro blijft in de VS

• Brazilië stuurt geen wapens naar Oekraïne

• Argentinië stuurt geen wapens naar Oekraïne

• De leider van de Britse Conservatieve Partij ontslagen

• Na Merkel en Hollande bevestigt Boris Johnson dat de Minsk-akkoorden niet over vrede in Oekraïne gingen.

• Het Verenigd Koninkrijk heeft 83 oorlogen gevoerd sinds 1945

• Britse regering pakt Brexit verkeerd aan

• Poolse premier spreekt over opdeling van Oekraïne

• Poolse ambtenaren bespreken onafhankelijkheid Tsjetsjenië

• Polen beschuldigt Rusland ervan nieuwe kampen te bouwen en nodigt het land niet uit voor de herdenkingen van Auschwitz

• Oekraïners vernietigden hun land zelf na de onafhankelijkheid

• Hongarije nomineert Recep Tayyip Erdoğan voor Nobelprijs voor de Vrede

• Generaal Petr Pavel is de nieuwe Tsjechische president...

• Atlanticist Petr Pavel roept op tot vredesbesprekingen in Oekraïne

• Kroatië zal geen wapens naar Oekraïne sturen

• De Europese Unie begrijpt het verschil niet tussen "internationaal recht" en "op regels gebaseerde internationale orde".

• De Navo is klaar voor een wereldoorlog

• Het heimelijke belang van het Pentagon in Oekraïne

• Rusland uitgesloten van de Olympische Spelen?

• Het Kremlin classificeert zijn economische statistieken

• Ontbinding van de Moskou-Helsinki-groep

• Letse media Meduza verboden in Rusland

• Blagodatnoye in Donbass bevrijd

• Westerse sancties in het voordeel van Moskou

• Egyptisch-Indische toenadering

• Ontbinding van de Algerijnse Liga voor de verdediging van de mensenrechten

• Soedanees-Ethiopische verzoening

•

• Franse smaad tegen Kenia en Tanzania

• Pentagon schakelt Daesh-leider uit in Somalië

• M23 verovert Kitchanga in DRC

• Rwanda schiet Congolees vliegtuig neer

• Israëlisch-Palestijnse escalatie

• Benjamin Netanyahu wil wapens uitdelen aan Israëlische Joodse burgers

• Israëlische economen tegen het beleid van Netanyahu

• Hooggerechtshof oordeelt tegen Netanyahu’s beleid

• Rusland waardeert Israëlische neutraliteit in Oekraïne

• Wie zit er achter het beleid van Benjamin Netanyahu?

• Naar een drastische beperking van het stakingsrecht in Israël

• OPCW beschuldigt Syrië van gebruik van chemische wapens in 2018

• Regimewisseling in Turkmenistan

• Kirgizië verbiedt Radio Free Europe/Radio Liberty

• Pakistan-Rusland verzoening

• Bhutan-China besprekingen

• Ontwikkeling van drugs in Myanmar

• Nato zet Zuid-Korea in tegen Rusland

• Volksbevrijdingsleger van China verhoogt normen luchtmacht

• "Lunar New Year" of "Chinees Nieuwjaar"?

• Protest tegen Australiëdag

• Chinese president Xi Jinping spreekt Australiërs toe

Deze week is ons documentair supplement gewijd aan artikelen uit politiek-wetenschappelijke tijdschriften die in januari zijn gepubliceerd.