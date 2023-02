Terwijl de Mossad-rapporten over de Oekraïense militaire tragedie zich verspreidden, werden op 5 en 6 februari chemische wapens door drones gedropt op de frontlinie van Soledar en Artyomovsk door een Oekraïense eenheid.

Het is in dit stadium niet mogelijk te zeggen of het gebruik van deze verboden wapens een besluit was van de generale staf van Kiev of een initiatief van deze eenheid zelf.

De Donbass-autoriteiten hebben het gebruikte middel nog niet geïdentificeerd. Yan Gagin, een adviseur van het bestuur van de Volksrepubliek Donetsk (DPR), vertelde het agentschap TASS dat de slachtoffers leden aan "ernstige duizeligheid, misselijkheid en braken".