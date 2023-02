Der US-Journalist Seymour Hersh, der als Erster über die Informationen über das Massaker von Mỹ Lai in Vietnam oder über die Folterungen in Abu Ghraib oder über den gefälschten Sarin-Gasangriff in Syrien berichtet hatte, hat gerade enthüllt, wie die Nord Stream-Gaspipelines sabotiert wurden [1].

Taucher der US Navy haten im vergangenen Sommer (während der NATO-Operation Baltops 22 vom 5. bis 17. Juni 2022) Sprengkörper an den Nord Stream-Gaspipelines angebracht, die die Norweger drei Monate später, am 26. September, aktivierten, indem sie eine Boje aus einem Flugzeug abwarfen, welche dann die Pipelines in die Luft jagte.

Die Operation wurde von Jacob Sullivan (Nationaler Sicherheitsberater), Antony Blinken (Außenminister) und Victoria Nuland (Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten) geleitet. Diese drei Persönlichkeiten gehören zu dem sehr kleinen Kreis der Schüler des Philosophen Leo Strauss. Ihre Planung begann im Dezember 2021, d.h. zwei Monate vor der russischen Militärintervention in der Ukraine (von der NATO-Propaganda als "Invasion" dargestellt), eine der Resolution 2202 des Sicherheitsrats entsprechende Militärintervention.

Am 7. Februar 2022 erklärte Präsident Joe Biden beim Empfang des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz: "Wenn Russland einmarschiert... wird es Nord Stream 2 nicht mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen."

Im Juni 2022 verabschiedete das norwegische Parlament ein Militärabkommen mit den Vereinigten Staaten, das ihnen das Recht auf unbegrenzten Zugang und Nutzung in vier Gebieten seines Hoheitsgebiets gewährt.

Die Operation wurde von der US-Marine in einer Weise durchgeführt, die vermied, dem Kongress Bericht zu erstatten, während das Special Operation Command (SOCom) dazu gezwungen ist.

Diese Sabotage ist die schwerste terroristische Aktion seit dem Zweiten Weltkrieg.

Die Opfer sind die Eigentümer der Pipelines, das russisch-deutsch-niederländisch-französische Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die Nord Stream AG. Die Auswirkungen dieser Sabotage haben die Wirtschaft der Europäischen Union verwüstet und zu einem atemberaubenden Anstieg der Energiepreise und zu einer Reihe von Insolvenzen geführt.