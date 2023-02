Le porte-parole du parti nationaliste Alternative pour l’Allemagne (AfD), Tino Chrupalla, a réclamé une commission d’enquête parlementaire au Bundestag sur le sabotage des gazoducs Nord Stream après la publication de l’article de Seymour Hersh [1].

L’Administration Biden et le ministère norvégien des Affaires étrangères ont rejeté la veille son récit comme « complètement faux » et l’ont qualifié d’« invention parfaite ». La presse mainstream, quant à elle, souligne que Seymour Hersch, quoiqu’une légende du journalisme, est aujourd’hui âgé de 85 ans, ne s’est fondé que sur une seule source et n’a publié son article dans un grand journal, mais sur son blog.

Si la manière dont les États-Unis ont procédé est sujette à caution, leur responsabilité ne l’est pas, le président Joe Biden ayant publiquement revendiqué ce sabotage à l’avance.

Seymour Hersh, qui a été invité à ’exprimer devant la Douma d’État russe, a décliné l’invitation.