Il giornalista statunitense Seymour Hersh, già all’origine delle informazioni sul massacro di My Lai in Vietnam, sulle torture di Abu Ghraib, nonché sul falso attacco con il gas sarin in Siria, ora rivela come sono stati sabotati i gasdotti Nord Stream [1].

Sommozzatori dell’US Navy hanno posizionato esplosivi sotto i gasdotti Nord Stream l’estate scorsa, durane l’Operazione Baltops 22 della Nato, svoltasi dal 5 al 17 giugno 2022; i norvegesi hanno attivati gli esplosivi tre mesi dopo, il 26 settembre, lanciando da un areo una boa che li ha fatti esplodere.

L’operazione è stata coordinata da: Jacob Sullivan, consigliere nazionale per la Sicurezza; Antony Blinken, segretario di Stato; Victoria Nuland, sottosegretaria di Stato per gli Affari Politici. Tre personalità politiche che appartengono al ristrettissimo cerchio dei discepoli di Leo Strauss. La pianificazione del sabotaggio è iniziata a dicembre 2021, ossia due mesi prima dell’intervento militare russo in Ucraina in applicazione della risoluzione 2202 del Consiglio di Sicurezza, presentato dalla propaganda Nato come «invasione».

Il 7 febbraio 2022, ricevendo il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente Joe Biden aveva dichiarato: «Se la Russia invade… non ci sarà più il Nord Stream 2. Vi metteremo fine».

A giugno 2022 il parlamento norvegese ha approvato un accordo militare che concede agli Stati Uniti accesso e uso illimitato di quattro zone del Paese.

L’operazione è stata eseguita dall’US Navy, sicché non se ne è dato conto al Congresso, come invece sarebbe stato obbligatorio fare se fosse stata affidata al Comando per le Forze Speciali (SoCom).

Questo sabotaggio è la più grave azione terrorista dalla seconda guerra mondiale.

Le vittime sono i proprietari dei gasdotti, cioè Nord Stream AG, società russo-tedesco-olandese-francese domiciliata in Svizzera. Ma il sabotaggio ha devastato l’economia dell’Unione Europea nel suo complesso, causando un rialzo spaventoso dei prezzi dell’energia e una serie di fallimenti.