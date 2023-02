Dopo la pubblicazione dell’articolo di Seymour Hersh [1], il portavoce del partito nazionalista Alternative für Deutschland (Alternativa per la Germania), Tino Chrupalla, ha chiesto al Bundestag l’istituzione di una commissione d’inchiesta sul sabotaggio dei gasdotti Nord Stream.

L’amministrazione Biden e il ministero norvegese degli Esteri avevano smentito il giorno precedente l’articolo di Hersh, definendolo «completamente falso», nonché «una perfetta invenzione». Quanto ai media mainstream, hanno sottolineato che, benché sia una leggenda del giornalismo, Seymour Hersh oggi ha 85 anni, si è fondato su un’unica fonte e non ha pubblicato l’articolo su un giornale, ma solo sul suo blog.

Se il modo in cui l’operazione è stata realizzata è soggetto a cautela, non ci possono essere dubbi sulla responsabilità degli Stati Uniti, dato che il presidente Joe Biden ha rivendicato in anticipo il sabotaggio.

Hersh ha declinato l’invito a parlare alla Duma, il parlamento russo.