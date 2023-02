Au cours des derniers mois, nous avons créé un réseau international d’informateurs afin d’éditer et d’améliorer chaque semaine un bulletin consacré à la fin de l’hégémonie occidentale et au passage à un monde multipolaire.

Cet outil exceptionnel est normalement accessible uniquement sur abonnement :

Au sommaire du n°27 :

– Éditorial : Les chiffres des pertes ukrainiennes et russes selon le Mossad

AMERIQUES

– L’affaire du ballon chinois

– La Justice US au service de l’Ukraine

– Rétorsion républicaine au Congrès

– Les Républicains s’opposent à l’interdiction des cuisinières à gaz

– Brian Deese quitte la Maison-Blanche

– Les États-uniens jugent négativement l’impact de l’Administration Biden

– Les Démocrates ne soutiennent plus une nouvelle candidature Biden

– Étrange « discours sur l’état de l’Union »

– Des parlementaires US pro-Israël mettent en garde contre la politique de Benjamin Netanyahu

– La CIA pronostique un conflit israélo-palestinien

– Les anciens dirigeants de Twitter nient avoir obéi au FBI

EUROPE

– La rencontre du pape François avec les présidents Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine repoussée

– Russia Today cesse ses activités en Allemagne et en France

– Nord Stream a été détruit par les USA et la Norvège

– L’Union européenne interdit l’achat de pétrole russe

– L’UE réserve 1 milliard d’euros pour la reconstruction de l’Ukraine

– L’UE planifie l’interdiction de louer des immeubles mal isolés

– Accusation de trafic d’organes en Moldavie et en Ukraine

– Déjà 19 millions de livres radiés des bibliothèques ukrainiennes

– Les familles ukrainiennes inquiètes pour leurs hommes

– Le plan de paix de la CIA en Ukraine

– L’Ukraine déclare Wagner « organisation criminelle »

– Utilisation d’armes chimiques par une unité ukrainienne

– Vladimir Poutine dénonce le soutien allemand aux ukro-nazis

– Le patriarche Cyril Ier était un informateur de l’URSS

– Suite de l’enquête russe sur les laboratoires biologiques US en Ukraine

– Les USA reprennent les négociations de désarmement New Strat avec la Russie

AFRIQUE

– La Justice tunisienne veut faire la vérité sur les assassinats de 2013

– Le président Kais Saied limoge son ministre des Affaires étrangères

– Le Mali fait le ménage

– Sergueï Lavrov dame le pion de l’UE au Soudan

– Trois hiérarques chrétiens au Soudan du Sud

– L’Ouganda pratique-t-il ou réprime-t-il la torture ?

– La RDC expulse des militaires rwandais de l’EACRF

ASIE

– L’Administration Netanyahu promeut les colonies illégales

– 56 économistes contre le programme de Benjamin Netanyahu

– La France tente de réorganiser le Liban à son avantage

– Le gouverneur Riad Salamé candidat à sa propre succession à la tête de la Banque centrale libanaise

– La Syrie et la Russie réaffirment leur opposition aux armes chimiques

– Les « sanctions » US interdisent de porter secours aux Syriens victimes du tremblement de terre

– La Türkiye exporte du matériel US en Russie

– L’Administration Biden échoue à contraindre la Türkiye d’appliquer ses « sanctions » contre la Russie

– Sadat Peker remet ses révélations à plus tard

– Téhéran rappelle à Paris qu’il a donné la bombe atomique à Israël

– Mohammad Khatami reprend du service

– Attaques contre des bases militaires en Iran

– Imran Khan tente de discréditer la Justice pakistanaise

– L’Inde dispose de deux porte-avions

– Les Philippines acceptent quatre nouvelles bases militaires US

– La stratégie chinoise des ballons

– Procès des leaders des manifestations pro-occidentales à Hong Kong

– La Chine soutient l’industrie de Défense russe

OCÉANIE

– La stratégie US en Ukraine et à Taïwan

En outre, cette semaine, notre supplément documentaire présente une cinquantaine de rapports officiels en accès libre.