Contenido del nº 27:

– Editorial : Las cifras de las bajas y pérdidas materiales ucranianas, según el Mosad

– AMÉRICA

– El caso del globo chino

– La justicia estadounidense al servicio de Ucrania

– Represalia de los republicanos en el Congreso

– Los republicanos se oponen a la prohibición de las cocinas de gas

– Brian Deese deja la Casa Blanca

– Los estadounidenses estiman que el impacto de la administración Biden está siendo negativo

– Los demócratas ya no apoyan una nueva candidatura de Joe Biden

– El extraño discurso de Joe Biden sobre el Estado de la Unión

– Miembros proisraelíes del Congreso estadounidense lanzan advertencias contra la política de Benyamin Netanyahu

– La CIA pronostica un conflicto en Israel

– Ex dirigentes de Twitter niegan haber obedecido al FBI

– EUROPA

– Posposición de un eventual encuentro del papa Francisco con Zelenski y Putin

– RT anuncia el fin de sus actividades en Alemania

– Se confirma que Estados Unidos y Noruega destruyeron los gasoductos Nord Stream

– La Unión Europea prohíbe la compra de petróleo ruso

– La Unión Europea asigna 1 000 millones de euros a la reconstrucción de Ucrania

– La UE planea prohibir que se alquilen los edificios con problemas de aislamiento térmico

– Acusaciones de tráfico de órganos en Moldavia y Ucrania

– Kiev ya excluyó 19 millones de libros de las bibliotecas ucranianas

– Las familias ucranianas temen por sus hombres

– Plan de paz de la CIA para Ucrania

– Ucrania declara a Wagner “organización criminal”

– Una unidad ucraniana utilizó armas químicas

– El presidente Vladimir Putin denuncia el apoyo alemán a los neonazis ucranianos

– El patriarca Cirilo I fue informante de la URSS

– Rusia sigue investigando sobre los biolaboratorios de Estados Unidos en Ucrania

– Estados Unidos reactiva las negociaciones de desarme New Start con Rusia

– ÁFRICA

– La justicia de Túnez quiere aclarar los asesinaros de 2013

– El presidente de Túnez destituye a su ministro de Exteriores

– El gobierno de transición de Mali prosigue la “limpieza”

– El ministro ruso de Exteriores se adelanta a la Unión Europea en Sudán

– Tres miembros de la jerarquía cristiana viajaron a Sudán del Sur

– ¿Uganda practica la tortura o la reprime?

– La RDC expulsa a militares ruandeses de la fuerza multinacional presente en el país

– ASIA

– El gobierno de Netanyahu promueve las colonias ilegales

– Más de medio centenar de economistas se pronuncian contra el programa de Benyamin Netanyahu

– Francia trata de reorganizar Líbano según su propia conveniencia

– Riad Salamé aspira a otro mandato al frente del banco central libanés

– Siria y Rusia reafirman su oposición a las armas químicas

– Las “sanciones” estadounidenses impiden la ayuda internacional a las víctimas del terremoto en Siria

– Turquía exporta material estadounidense a Rusia

– La administración Biden no logra que Turquía aplique las “sanciones” contra Rusia

– Mafioso turco pospone las revelaciones que había anunciado

– El gobierno de Irán recuerda a París que Francia puso la bomba atómica en manos de Israel

– El ex presidente de Irán, Mohammad Khatami, vuelve al escenario político

– Ataques contra instalaciones militares en Irán

– El ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, critica la justicia pakistaní

– La India se dota de un segundo portaviones

– Filipinas acepta en su territorio 4 nuevas bases militares de Estados Unidos

– La estrategia china de los globos

– Inician juicios en Hong Kong contra los líderes de las manifestaciones antigubernamentales

– Apoyo de China a la industria militar rusa

– OCEANÍA

– La estrategia de Estados Unidos en Ucrania y Taiwán