In den letzten sechs Monaten haben wir mittels unseres internationalen Netzwerks von Korrespondenten begonnen, jede Woche einen Newsletter zu verfassen, der dem Ende der westlichen Hegemonie und dem Übergang zu einer multipolaren Welt gewidmet ist.

Der Newsletter existiert in sieben Sprachen: Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Holländisch, Italienisch und Spanisch

Dieses außergewöhnliche Werkzeug ist nur im Abonnement zugänglich.

Im Inhalt von Nr. 27:

– Redaktionell : Ukrainische und russische Truppenverhältnis und Kriegsverluste laut Mossad

– Die chinesische Ballonaffäre

– US-Justiz im Dienste der Ukraine

– Republikanische Vergeltung im Kongress

– Republikaner gegen Gasherdverbot

– Brian Deese verlässt das Weiße Haus

– US-Amerikaner beurteilen die Auswirkungen der Biden-Regierung negativ

– Demokraten unterstützen keine neue Biden-Kandidatur mehr

– Seltsame "Rede zur Lage der Nation"

– Pro-israelische US-Gesetzgeber warnen vor Benjamin Netanyahus Politik

– CIA sagt israelisch-palästinensischen Konflikt voraus

– Ehemalige Twitter-Führungskräfte leugnen, FBI gefolgt zu haben

– Treffen von Papst Franziskus mit den Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin verschoben

– Russia Today stellt Betrieb in Deutschland und Frankreich ein

– North-Stream wurde von den USA zerstört

– Europäische Union verbietet Kauf von russischem Öl

– EU stellt 1 Mrd. EUR für den Wiederaufbau der Ukraine bereit

– EU will die Vermietung schlecht isolierter Gebäude verbieten

– Beschuldigung für Organhandel in Moldawien und der Ukraine

– Bereits 19 Millionen Bücher aus ukrainischen Bibliotheken gestrichen

– Ukrainische Familien um ihre Männer besorgt

– Der CIA-Friedensplan in der Ukraine

– Ukraine erklärt Wagner zur "kriminellen Organisation"

– Einsatz chemischer Waffen durch eine ukrainische Einheit

– Wladimir Putin verurteilt deutsche Unterstützung der Ukro-Nazis

– Patriarch Kyrill I. war ein Informant der UdSSR

– Fortsetzung der russischen Untersuchung von US-Biolabors in der Ukraine

– USA nehmen Abrüstungsverhandlungen von New Start mit Russland wieder auf

– Tunesische Justiz will die Wahrheit über die Morde von 2013 herausfinden

– Präsident Kais Saied entlässt seinen Außenminister

– Mali macht sauber

– Sergej Lawrow überholt die EU im Sudan

– Drei christliche Hierarchen im Südsudan

– Praktiziert oder bestraft Uganda die Folter?

– Demokratische Republik Kongo weist ruandische Soldaten aus EACRF aus

– Netanjahu-Regierung fördert illegale Siedlungen

– 56 Ökonomen gegen Benjamin Netanjahus Programm

– Frankreich versucht den Libanon zu seinem Vorteil neu zu organisieren

– Gouverneur Riad Salamé kandidiert für seine eigene Nachfolge an der Spitze der libanesischen Zentralbank

– Syrien und Russland bekräftigen ihren Widerstand gegen Chemiewaffen

– US-Sanktionen verhindern Hilfe für syrische Erdbebenopfer

– Türkei exportiert US-Ausrüstung nach Russland

– Biden-Regierung gelingt es nicht, Türkei zu zwingen, "Sanktionen" gegen Russland durchzusetzen

– Sadat Peker verschiebt seine Enthüllungen

– Teheran erinnert Paris, dass es Israel die Atombombe gegeben hat

– Mohammad Chatami kehrt in den Dienst zurück

– Angriffe auf Militärstützpunkte im Iran

– Imran Khan versucht, die pakistanische Justiz zu diskreditieren

– Indien verfügt nun über zwei Flugzeugträger

– Philippinen akzeptieren vier neue US-Militärbasen

– Chinas Ballonstrategie

– Prozess gegen Anführer prowestlicher Proteste in Hongkong

– China unterstützt russische Rüstungsindustrie

– US-Strategie in der Ukraine und Taiwan