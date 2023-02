Negli ultimi mesi abbiamo costituito una rete internazionale di informatori per migliorare un notiziario settimanale, dedicato alla fine dell’egemonia occidentale e alla transizione a un mondo multipolare.

Uno strumento d’eccezione solitamente disponibile in abbonamento.

Sommario del n° 27

– Editoriale: Le cifre delle perdite ucraine e russe secondo il Mossad

AMERICHE

– Il pallone cinese

– La giustizia Usa al servizio dell’Ucraina

– Ritorsione dei Repubblicani al Congresso

– I Repubblicani si oppongono al divieto di usare le cucine a gas

– Brian Deese lascia la Casa Bianca

– Gli statunitensi giudicano negativamente l’impatto dell’amministrazione Biden

– I Democratici non sostengono una nuova candidatura di Biden

– Strano Discorso sullo stato dell’Unione

– Parlamentari statunitensi pro-Israele mettono in guardia contro la politica di Benjamin Netanyahu

– La CIA prevede un conflitto israelo-palestinese

– Gli ex dirigenti di Twitter negano di aver obbedito all’FBI

EUROPA

– Rinviato l’incontro di papa Francesco con i presidenti Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin

– In Germania e in Francia chiude Russia Today

– Nord Stream è stato distrutto dagli Usa e dalla Norvegia

– L’Unione Europea vieta l’acquisto di petrolio russo

– L’UE destina un miliardo di euro alla ricostruzione dell’Ucraina

– La UE pianifica il divieto di affittare abitazioni a scarso isolamento termico

– Accuse di traffico d’organi in Moldavia e Ucraina

– Già radiati dalle biblioteche ucraine oltre 19 milioni di libri

– Le famiglie ucraine preoccupate per i loro congiunti

– Il piano di pace della Cia per l’Ucraina

– L’Ucraina dichiara Wagner «organizzazione criminale»

– Un’unità ucraina ha usato armi chimiche

– Vladimir Putin denuncia il sostegno tedesco agli ucraino-nazisti

– Il patriarca Cyril I era un informatore dell’URSS

– Seguito dell’inchiesta russa sui laboratori biologici Usa in Ucraina

– Gli USA riprendono i negoziati di disarmo New Strat con la Russia

AFRICA

– La giustizia tunisina vuol far luce sugli assassinii del 2013

– Il presidente Kaïs Saïed silura il ministro degli Esteri

– Il Mali fa le pulizie

– In Sudan Sergei Lavrov fa lo sgambetto alla UE

– Tre gerarchi cristiani in Sudan del Sud

– L’Uganda pratica o reprime la tortura?

– La RDC espelle militari ruandesi dell’EACRF

ASIA

– L’amministrazione Netanyahu promuove le colonie illegali

– 56 economisti contro il programma di Benjamin Netanyahu

– La Francia tenta di riorganizzare il Libano a proprio vantaggio

– Il governatore Riad Salamé candidato a succedere a se stesso alla testa della Banca Centrale del Libano

– La Siria e la Russia ribadiscono l’opposizione alle armi chimiche

– Le sanzioni USA impediscono di soccorrere le vittime siriane del terremoto

– La Turchia esporta materiale Usa in Russia

– L’amministrazione Biden non riesce a imporre alla Turchia l’applicazione delle sanzioni contro la Russia

– Sedat Peker rinvia le rivelazioni

– Teheran ricorda a Parigi che ha dato a Israele la bomba atomica

– Mohammad Khatami riprende servizio

– In Iran attaccate basi militari

– Imran Khan tenta di screditare la giustizia pakistana

– L’India possiede due portaerei

– Le Filippine accettano quattro nuove basi militari Usa

– La strategia cinese dei palloni

– Processo ai leader delle manifestazioni filoccidentali a Hong Kong

– La Cina sostiene l’industria della Difesa russa

OCEANIA

– La strategia Usa in Ucraina e Taiwan

Questa settimana il supplemento di documentazione comprende una cinquantina di documenti ufficiali a libero accesso.