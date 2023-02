De afgelopen maanden hebben wij een internationaal netwerk van informatiebronnen opgezet om een wekelijkse nieuwsbrief over het einde van de westerse hegemonie en de overgang naar een multipolaire wereld uit te geven en te verbeteren.

Samenvatting van nr. 27

– Redactie: De cijfers van Oekraïense en Russische verliezen volgens de Mossad

AMERIKA’S

– De Chinese ballonaffaire

– Amerikaanse justitie in dienst van Oekraïne

– Republikeins verzet in het Congres

– Republikeinen zijn tegen het verbod op gasfornuizen

– Brian Deese verlaat het Witte Huis

– Amerikanen beoordelen de gevolgen van de regering Biden negatief

– Democraten steunen niet langer een nieuwe kandidatuur van Biden

– Vreemde "State of the Union Address

– Pro-Israël Amerikaanse wetgevers waarschuwen voor beleid Benjamin Netanyahu

– CIA voorspelt Israëlisch-Palestijns conflict

– Voormalige Twitter-managers ontkennen orders van FBI te hebben aangenomen

EUROPA

– Ontmoeting paus Franciscus met presidenten Volodymyr Zelensky en Vladimir Poetin uitgesteld

– Russia Today staakt activiteiten in Duitsland en Frankrijk

– Nord Stream vernietigd door VS en Noorwegen

– EU verbiedt Russische olieaankopen

– EU trekt 1 miljard euro uit voor wederopbouw Oekraïne

– EU plant verbod op verhuur van slecht geïsoleerde gebouwen

– Beschuldigingen van orgaanhandel in Moldavië en Oekraïne

– Al 19 miljoen boeken verwijderd uit Oekraïense bibliotheken

– Oekraïense families maken zich zorgen over hun mannen

– Het vredesplan van de CIA in Oekraïne

– Oekraïne verklaart Wagner tot "criminele organisatie

– Gebruik van chemische wapens door Oekraïense eenheid

– Vladimir Poetin hekelt Duitse steun voor Oekraïense nazi’s

– Patriarch Cyril I was een informant van de USSR...

– Russisch onderzoek naar Amerikaanse biologische laboratoria in Oekraïne wordt voortgezet

– VS hervat ontwapeningsgesprekken New Start met Rusland

AFRIKA

– Tunesische justitie wil moorden in 2013 tot op de bodem uitzoeken

– President Kais Saied ontslaat zijn minister van Buitenlandse Zaken

– Mali maakt schoon schip

– Sergei Lavrov negeert EU in Soedan

– Drie christelijke hiërarchen in Zuid-Soedan

– Praktiseert of onderdrukt Oeganda foltering?

– DRC zet Rwandese soldaten uit EACRF

AZIË

– Regering Netanyahu progageert illegale nederzettingen

– 56 economen tegen het programma van Benjamin Netanyahu

– Frankrijk probeert Libanon in zijn voordeel te reorganiseren

– Gouverneur Riad Salamé stelt zich kandidaat voor zijn huidige functie als hoofd van de Libanese Centrale Bank.

– Syrië en Rusland bevestigen hun verzet tegen chemische wapens

– Amerikaanse "sancties" verbieden hulp aan Syrische aardbevingsslachtoffers

– Turkije exporteert Amerikaanse apparatuur naar Rusland

– Regering Biden slaagt er niet in Turkije te dwingen zijn "sancties" tegen Rusland uit te voeren

– Sadat Peker stelt onthullingen uit

– Teheran herinnert Parijs eraan dat het Israël de atoombom gaf

– Mohammad Khatami keert terug in dienst

– Aanvallen op militaire bases in Iran

– Imran Khan probeert Pakistaans rechtssysteem in diskrediet te brengen

– India heeft twee vliegdekschepen

– Filipijnen accepteren vier nieuwe Amerikaanse militaire bases

– China’s ballonstrategie

– Proces tegen pro-westerse protestleiders in Hongkong

– China steunt de Russische defensie-industrie

OCEANIË

– Amerikaanse strategie in Oekraïne en Taiwan

Daarnaast bevat het documentair supplement van deze week een vijftigtal vrij beschikbare officiële rapporten.