Die rumänische Senatorin Diana Ivanovici Șoșoacă stellte am 8. Februar im rumänischen Parlament fest:

– 1 Minute bevor Seismographen das Erdbeben registrierten, unterbrachen türkische Gas- und Pipelines ihren Verkehr (Anm. Red. Wir konnten diese einzige Imputation nicht kontrollieren).

– 24 Stunden vor dem Erdbeben zogen 10 westliche Länder ihre Botschafter von Ankara ab.

– 5 Tage vor dem Erdbeben erteilten mehrere westliche Länder, darunter Rumänien, eine Kontraindikation, um ohne Motivation in die Türkei zu reisen.

Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien führte zu mehr als 150 Nachbeben [Repliken], wobei das zweite (nicht das erste) von allen das größte war. Anders als üblich hatte es keinen Ursprung, sondern fand entlang einer tektonischen Spalte über mehrere hundert Kilometer statt. Derzeit gibt es weitere Möglichkeiten für Repliken, unter anderem in Istanbul.

Außerdem:

15 türkische Unternehmen exportieren in den Vereinigten Staaten gekaufte Ausrüstung im Wert von 18,5 Millionen US-Dollar an ein Dutzend russischer Unternehmen, die einseitigen US-Zwangsmaßnahmen unterliegen [1].

Die Türkei schickte den US-Unterstaatssekretär für Terrorismus und Finanzaufklärung, Brian Nelson, der ein Ende der türkischen Militärexporte nach Russland und das Ende des türkischen Widerstands gegen den Beitritt Schwedens zur NATO forderte, nach Hause [2].

Die Sabotage der Nord Stream-Gaspipelines am 26. September 2022 wurde von US-Präsident Joe Biden auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz öffentlich als eine Operation angekündigt, die er im Falle einer russischen militärischen Intervention in der Ukraine durchführen würde; Diese Position wurde von der Unterstaatssekretärin für Politik, Victoria Nuland, während einer Kongressanhörung bestätigt [3].

– Während des Zweiten Weltkriegs testeten die Vereinigten Staaten erfolgreich die Mittel, um Tsunamis zu verursachen, wie freigegebene neuseeländische Dokumente belegen [4].

– Am Ende des Vietnamkrieges beschlossen die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion, keinen Umweltkrieg mehr zu führen. Sie unterzeichneten ein "Übereinkommen über das Verbot der militärischen oder sonstigen feindlichen Anwendung von Umweltveränderungstechniken" (1976) [5]. Nach diesem Vertrag (der nicht von Frankreich unterzeichnet wurde) sind "alle Techniken verboten, die dazu bestimmt sind, durch die absichtliche Manipulation natürlicher Prozesse die Dynamik, Zusammensetzung oder Struktur der Erde zu verändern", was eindeutig die Erdbeben einschließt.

– Bei der Auflösung der Sowjetunion holten die Vereinigten Staaten ihre Wissenschaftler zurück, die am Pamir-Programm beteiligt waren, das erfolgreich Erdbeben verursachte [6]

Wir hatten die Frage bereits 2010 während des Erdbebens in Haiti gestellt, das dem Beginn der Übung des Pentagons entsprach, private Hilfe in Katastrophengebieten zu koordinieren und zu entsenden [7]. Senatorin Diana Ivanovici Șoșoacă geht noch weiter und interpretiert diese Elemente, um zu behaupten, dass das Erdbeben in der Türkei und in Syrien von den Vereinigten Staaten verursacht wurde.

Es ist klar, dass die Biden-Regierung kein Mitgefühl für die Opfer hat, da sie den westlichen Hilfsorganisationen verbietet, sie in Syrien zu entfalten, mit Ausnahme des von den Dschihadisten kontrollierten Gebiets Idlib. Außenminister Antony Blinken begrüßte zwar die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten die meisten Hilfsgüter in die Türkei geschickt hätten, aber vor Ort ist das nicht das Gefühl, das die Menschen haben, mit denen wir Kontakt aufnehmen konnten.