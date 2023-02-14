أصبح مستقبل أوكرانيا أكثر وضوحا. يعارض القتال من ناحية حكومة كييف التي ترفض احترام توقيعها على اتفاقيات مينسك ، ومن ناحية أخرى ، روسيا التي تعتزم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2202 ، الذي يؤيد الاتفاقيات المذكورة. من جهة، دولة ترفض القانون الدولي ويدعمها الغرب، ودولة أخرى ترفض القواعد الغربية وتدعمها الصين وتركيا.

كيف يمكن للرئيس فولوديمير زيلينسكي ، المنتخب لتنفيذ اتفاقيات مينسك ، أن يتحول إلى "قومي شمولي" [1] ، ويقف إلى جانب المتعصبين ، ورثة أسوأ المجرمين في القرن العشرين؟ إنه لغز. الفرضية الأكثر ترجيحا هي المالية ، السيد زيلينسكي معروف منذ نشر "أوراق الجنة" لحساباته خارج البورصة المحلية وممتلكاته في إنجلترا وإيطاليا. علاوة على ذلك، لا علاقة لفولوديمير زيلينسكي ب «القوميين الشموليين». إنه جبان. في بداية الحرب ، مكث لعدة أسابيع ، مختبئا في مخبأ ، ربما خارج كييف. ولم يخرج إلا بعد أن أكد له رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن الرئيس فلاديمير بوتين وعده بأنه لن يقتل الرئيس الأوكراني [2]. منذ ذلك الحين ، كان يؤدي دور المتفاخر عبر الفيديو في جميع القمم السياسية الغربية والمهرجانات الفنية.

كيف انخرطت تركيا، الحليف الغربي في حلف شمال الأطلسي، في الجانب الروسي؟ هذا أسهل في الفهم بالنسبة لأولئك الذين تابعوا محاولات اغتيال وكالة المخابرات المركزية للرئيس رجب طيب أردوغان. كان أردوغان في البداية بلطجي شوارع. ثم انخرط في ميليشيا إسلامية قادته إلى الاقتراب من كل من المتمردين الأفغان والجهاديين الروس في إشكيريا ، ولم يدخل السياسة إلا بعد هذه الرحلة ، بالمعنى الكلاسيكي للمصطلح. خلال فترة دعمه للجماعات الإسلامية المعادية لروسيا ، كان عميلا لوكالة المخابرات المركزية. مثل الكثيرين ، عندما وصل إلى السلطة ، نظر إلى الأشياء بشكل مختلف. انفصل تدريجيا عن لانغلي وأراد خدمة شعبه. ومع ذلك ، حدث تطوره الشخصي بينما غيرت بلاده استراتيجيتها عدة مرات. لم تستوعب تركيا بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية. جربت عدة استراتيجيات على التوالي. منذ عام 1987 ، كانت مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. في عام 2009، فكرت مع أحمد داود أوغلو في إعادة تأسيس نفوذها العثماني. شيء واحد أدى إلى شيء آخر، تخيلت الجمع بين هذا الهدف الوطني والرحلة الشخصية لرئيسها لتصبح وطن الإخوان المسلمين وإعادة تأسيس الخلافة، التي ألغاها مصطفى كمال أتاتورك في عام 1924. لكن سقوط الإمارة الإسلامية أجبره على التخلي عن هذا المشروع. ثم تحولت تركيا إلى الشعوب الناطقة بالتركية ، وترددت في ضم الأيغور واختارت أخيرا الشعوب التركية العرقية. على أي حال ، في هذا المسعى لم تعد بحاجة إلى الأوروبيين أو الولايات المتحدة ، ولكن روسيا والصين. بعد انتصارها على أرمينيا ، أنشأت "منظمة الدول التركية" (كازاخستان وقيرغيزستان وتركيا وأوزبكستان). وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع تركمانستان وهنغاريا بمركز مراقب.

اليوم، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، تصدر 15 شركة تركية كل شهر 18.5 مليون دولار من المعدات المشتراة في الولايات المتحدة إلى عشرات الشركات الروسية الخاضعة لتدابير قسرية أمريكية أحادية الجانب غير قانونية (مقدمة على أنها "عقوبات" من قبل الدعاية الأطلسية) [3]. ذهب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون إلى أنقرة دون جدوى لإجبار تركيا على احترام القواعد الغربية. تواصل أنقرة دعم الجيش الروسي سرا.

عندما أشار المبعوث الأمريكي إلى أن تركيا كانت على المنحدر الخطأ من خلال وضع نفسها إلى جانب المهزوم الروسي ، قدم له محاوروه الأرقام الحقيقية للحرب في أوكرانيا ، التي أنشأها الموساد ونشرتها هورشيدا هابر [4]. على الأرض ، ميزان القوى هو 1 إلى 8 لصالح روسيا. هناك 18,480 قتيلا على الجانب الروسي ، مقابل 157,000 على الجانب الأوكراني. كما في حكاية أندرسن ، كان الملك عاريا.

تركيا الآن تمنع انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي. وبقيامها بذلك، فإنها تعترض أيضا قضية فنلندا التي قدمت في نفس الملف. إذا قبلنا معلومات صحيفة وول ستريت جورنال ، فهذه ليست مصادفة. ومن المسلم به أن أنقرة حصلت على التزام هذين البلدين بتسليم قادة حزب العمال الكردستاني وحركة فتح الله غولن. التزام لم يلتزموا به. لكن لا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك لأنه منذ سجن زعيمه عبد الله أوجلان ، أصبح حزب العمال الكردستاني أداة لوكالة المخابرات المركزية وأنه يقاتل الآن بأوامر من الناتو ، الذي كان ذات يوم حليفا للسوفييت [5]. أما فتح الله غولن، فهو يعيش في الولايات المتحدة تحت حماية وكالة المخابرات المركزية.

تدعم تركيا الآن روسيا بنفس الطريقة التي تدعم بها الصين: فهي تزودها بقطع الغيار لصناعتها الدفاعية ولا تتردد في شحن معدات التصنيع الأمريكية. ولكن في حين أن كرواتيا والمجر ، وهما عضوان آخران في الناتو ، لا يترددان في القول علنا إن دعم الحلف لأوكرانيا غبي ، دون أن تغادره ، تتظاهر أنقرة بأنها أطلسية بالكامل.

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وخلافا للرسائل التي يتغذى بها الغرب، فإن أوكرانيا تخسر ليس فقط على أرض الواقع، بل إن حلف شمال الأطلسي يواجه تحديا من الداخل من قبل ثلاثة من أعضائه على الأقل.

في ظل هذه الظروف، كيف يمكننا أن نفسر أن الولايات المتحدة تواصل إرسال الأسلحة إلى ساحة المعركة ومطالبة حلفائها بإرسالها بشكل جماعي؟ من الواضح أن غالبية هذه الأسلحة ليست حديثة ، ولكنها تعود إلى الحرب الباردة وهي سوفيتية بشكل عام. ليست هناك حاجة لإهدار الأسلحة من سنوات ال 2000 مع العلم أنه سيتم تدميرها لأن روسيا لديها أسلحة أكثر حداثة من تلك الموجودة في الغرب. بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون من المثير للاهتمام أن تختبر الجيوش المختلفة أحدث جيل من الأسلحة في قتال عالي الكثافة. في هذه الحالة ، يرسل الغربيون عينات قليلة فقط من هذه الأسلحة وخاصة لا أكثر.

علاوة على ذلك ، إذا تلقت الوحدات "القومية الشمولية" الأوكرانية أسلحة غربية ، فإن المجندين لا يفعلون ذلك. يتم الاحتفاظ بالفارق ، ربما الثلثين ، في ألبانيا وكوسوفو أو إرساله إلى منطقة الساحل. قبل ثلاثة أشهر، ندد الرئيس النيجيري محمد بخاري في قمة لجنة حوض بحيرة تشاد بوصول هذه الأسلحة إلى أيدي تنظيم الدولة الإسلامية [6]. في مواجهة صيحات المفاجأة والسخط من البرلمانيين الأمريكيين ، أنشأ البنتاغون لجنة لمراقبة عمليات التسليم. ولم يبلغ في أي وقت عن أنشطته أو التملك غير المشروع الذي لاحظه.

قبل أسبوعين، زار المفتش العام للبنتاغون أوكرانيا، ظاهريا لتسليط الضوء على عمليات الاختطاف هذه. في مقال سابق ، أظهرت أنه جاء في الغالب إلى هناك لمحو آثار شؤون هانتر بايدن بنجاح [7]. وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف قد أعلن أنه سيستقيل على وجه السرعة مع العديد من أعضاء إدارته. هذا لا يزال ليس هو الحال.

السؤال الأخير: لماذا لا تحتج ألمانيا وفرنسا وهولندا ، المالكين المشاركين لخطوط أنابيب الغاز نورد ستريم ، بعد التخريب الذي تعرضوا له في 26 سبتمبر 2022؟ ولماذا لا يتفاعلون مع ما كشفه سيمور هيرش عن المسؤولية الأمريكية النرويجية؟ [8] من المسلم به أن المتحدث باسم حزب الوطنيين البديل من أجل ألمانيا قد طلب إنشاء لجنة تحقيق في البوندستاغ بشأن هذا التخريب ، لكن الغالبية العظمى من القادة السياسيين في هذه البلدان الثلاثة متحفظون: أسوأ عدو لهم هو حليفهم!

على العكس من ذلك، فقد أغدقوا على أنفسهم لاستقبال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في بروكسل. لكنه سبق له أن زار واشنطن ولندن، العاصمتين المهمتين، قبل أن يأتي لمخاطبة أولئك الذين يدفعون.