Les ministres de la Défense de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord se sont réunis à Bruxelles pour signer une Convention modificative des statuts de l’Alliance.

Désormais l’Otan pourra entrer en guerre hors article 5, c’est-à-dire sans qu’un de ses membres soit attaqué, et non plus à l’unanimité, mais à la majorité. Il s’agit de faire de l’Organisation une « coalition de volontaires à la carte ». En ligne de mire : la Russie et la Chine.