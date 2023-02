Die Verteidigungsminister der Nordatlantikvertrags-Organisation sind in Brüssel zusammengekommen, um ein Änderungsübereinkommen zum Bündnisstatut zu unterzeichnen.

Von nun an wird die NATO in der Lage sein, außerhalb von Artikel 5 in den Krieg zu ziehen, das heißt, ohne dass eines ihrer Mitglieder angegriffen wird, und zwar nicht mehr einstimmig, sondern mehrheitlich. Ziel ist es, die Organisation zu einer "Koalition der Willigen à la carte" zu machen. In der Schusslinie: Russland und China.