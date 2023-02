Negli ultimi mesi abbiamo costituito una rete internazionale di informatori per migliorare un notiziario settimanale, dedicato alla fine dell’egemonia occidentale e alla transizione a un mondo multipolare.

Uno strumento d’eccezione solitamente disponibile in abbonamento.

– Sottoscrizione annuale: 150 euro

– Sottoscrizione mensile: 15 euro

Sommario del n° 28

– Editoriale: Military Balance 2023

AMERICHE

– Come l’FBI ha diffuso il mito della «disinformazione russa»

– Twitter e la censura dei medici

– Inizio dell’inchiesta parlamentare sulla famiglia Biden

– Le cifre dell’economia Usa

– Nuova puntata dei «palloni-spia cinesi»

– La NED contro i media americani

– Per la Democratica Ocasio-Cruz amare i nemici è fascista

– Un altro senatore Democratico contro la politica di Benjamin Netanyahu

– Nikky Haley si candida alla presidenza

– Joe Biden in Polonia

– David Malpass lascia la Banca Mondiale

– Il Nicaragua espelle verso gli Stati Uniti 200 «traditori»

EUROPA

– Dimissioni di Nicola Sturgeon

– Parlamentari francesi antiparlamentari

– La proposta del governo francese di riforma delle pensioni diventa incongruente

– Hollywood e i militari francesi

– La Francia teme un’invasione russa dell’Ucraina dalla Bielorussia

– Un altro deputato europeo in detenzione preventiva

– La Chiesa d’Inghilterra autorizza la benedizione delle coppie dello stesso sesso

– Pubblicato il rapporto 2023 della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco

– La Romania smentisce Volodymyr Zelensky

– L’Ucraina presenta l’eventuale liberazione della Transnistria come un attacco alla Moldavia

– Le armi sequestrate in tutto il mondo dalla Nato sono usate in Ucraina

– Elon Musk non autorizza più le forze armate ucraine a pilotare droni

– La Russia consente che si dica che ha invaso l’Ucraina a condizione…

– La Nato coordina i propri sistemi satellitari

– La Nato diventa una coalizione di volontari

– Il Centro di Coordinamento della Nato è stato tenuto lontano dal terremoto in Turchia e Siria

– Secondo l’SVR il Pentagono recluta jihadisti asiatici e caucasici

– I risparmi dei russi ora anche in valuta degli Emirati

AFRICA

– La Tunisia prosegue le azioni giudiziarie contro i Fratelli Mussulmani

– L’esercito algerino coopera con l’esercito russo

– Cosa ha negoziato Sergei Lavrov in Sudan

– Il Malawi rinuncia alle azioni giudiziarie contro Martha Chizuma

ASIA

– La politica della coalizione di Benjamin Netanyahu

– La contestazione israeliana della coalizione di Benjamin Netanyahu

– La Lega Araba condanna la politica della coalizione di Benjamin Netanyahu

– Israele ha interferito in 33 elezioni presidenziali

– Il Congresso Ebraico Mondiale orripilato dalle affermazioni della coalizione di Benjamin Netanyahu

– La Cina denuncia il comportamento degli Stati Uniti nei confronti delle vittime siriane del sisma

– Il nuovo sottosegretario delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari è un agente dell’MI6

– L’Iraq cerca di aiutare i siriani con il petrolio

– Secondo la senatrice Diana Ivanovici Șoșoacă gli Stati Uniti hanno provocato il sisma in Turchia e Siria

– Israele aiuta i turchi vittime del sisma

– L’Iran inaugura una base aerea sotterranea

– Ebrahim Raisi a Beijing

– La CIA recupera tutti gli oppositori del regime iraniano, compresi i nazisti

– La Cina accieca guardie di frontiera filippine

– Chi succederà a Kim Jong-un?

– Il Giappone contro i palloni-spia cinesi

– Audizione della Cina davanti al Comitato per i Diritti economici, Sociali e Culturali delle Nazioni Unite

Questa settimana il supplemento di documentazione propone oltre 70 rapporti di grandi think tank.