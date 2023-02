I ministri della Difesa dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico si sono riuniti a Bruxelles per firmare una Convenzione modificativa dello statuto dell’Alleanza.

Ora la Nato potrà entrare in guerra anche al di fuori dell’art. 5, ossia senza che uno dei membri sia attaccato; inoltre potrà entrare in guerra con voto a maggioranza, non più all’unanimità. Si tratta di fare dell’Organizzazione una “coalizione di volontari à la carte”. Nel mirino: Russia e Cina.