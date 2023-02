Het Sanremo Festival zal worden herinnerd als het "Festival van de twee presidenten": de president van de Italiaanse Republiek Sergio Mattarella bij de opening en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky bij de sluiting. Deze laatste komt niet in beeld, na protesten in Italië. De essentie blijft echter: Zelensky stuurde zijn interventie naar het Sanremo Festival, die - zoals Amadeus, de moderator die de lezing leidt, aankondigde - "vertaald is door de Oekraïense ambassade, om de woorden van president Zelensky zeer getrouw weer te geven".

Zelensky’s voordracht op het Festival wordt in deze Grandangolo sessie geconfronteerd met de realiteit van wat er in Oekraïne gebeurt, gereconstrueerd aan de hand van dramatische visuele documentatie.

De ware rol van Zelensky wordt onthuld door een journalistiek onderzoek, gepubliceerd door The Guardian. Tijdens de presidentsverkiezingen van 2019 beloofde de acteur Zelensky, die bekendheid verwierf met zijn tv-serie over de corruptie van de politieke elite in Oekraïne, een einde te maken aan de oorlog in Donbass en het door oligarchen gedomineerde bestuurssysteem op te schonen. Hij beschuldigt de rijke Petro Porosjenko, de zittende president, ervan zijn vermogen te verbergen in belastingparadijzen in het buitenland.

Wat zijn eerste verbintenis betreft, Zelensky’s rol in het presidentschap is niet om de oorlog in Donbass, die in 2014 is begonnen tegen de Russische bevolking van die regio, te beëindigen, maar om de de facto door de Navo geleide oorlog aan te wakkeren om Rusland te treffen.

Wat zijn tweede belofte betreft, het uitbannen van corruptie, inclusief de uitvoer van kapitaal naar belastingparadijzen, spreken de feiten van het door The Guardian gepubliceerde onderzoek voor zich. Zelensky is mede-eigenaar van drie ondernemingen met hoofdkantoor en kapitaal in Belize, de Britse Maagdeneilanden (Centraal-Amerika) en Cyprus. Toen hij president werd, droeg Zelensky zijn aandelen in deze bedrijven over aan twee partners. En eenmaal in functie benoemde hij zijn eerste partner tot speciaal assistent en de tweede tot hoofd van de Oekraïense geheime dienst.