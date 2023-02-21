تشير أرقام الحلف الأطلسي، التي نقلتها وكالات الأنباء الغربية، إلى أن الشعب الأوكراني متحد ويقاوم بفضل الأسلحة الغربية. ومع ذلك، فإن الموساد، الذي يبث أرقامه موقع "هوردا هابر" التركي، يشهد على أن لا علاقة للرواية بالواقع.

هذه ليست ظاهرة جديدة. وبعد أن حررت خلال حرب كوسوفو نشرة يومية تنقل برقيات وكالات الأنباء الغربية المتقاطعة مع رسائل وكالات أنباء البلقان، فإنني لست مندهشا. لدى الناتو تاريخ طويل من الكذب على مواطنيه. هذه ليست مبالغة، ولكن أكاذيب وقحة لا تمتّ إلى الواقع بصلة. يتذكر القراء الأكبر سنا أنهم فازوا بقلوب جميع الغربيين، بمن فيهم أولئك الذين تخيلوهم. في نهاية هذا الصراع، وافق الحلف بسخاء على السماح لبقايا الجيش الصربي (المسمى "اليوغوسلافي" في ذلك الوقت) بالتراجع تحت حماية الجيش الروسي. في ذلك الوقت، لدهشة الجميع، رأينا العديد من الدبابات والطائرات تخرج سليمة من ملاجئها تحت الأرض.

من المؤكد أنه ليس من الممكن، أثناء الحرب، معرفة الأشياء بدقة في ساحة المعركة. الجيوش نفسها تحصي خسائرها، لكنها لا تعرف ما إذا كان الرجال المفقودون قتلى أو جرحى، سجناء أو هاربين. يجب على الضباط أن يقرروا دائما في غموض الحرب، دون أن يكون لديهم إحصاءات دقيقة كما هو الحال في وقت السلم..

على أي حال، في حين أن جميع الحكومات تعرف أن روسيا قد فازت وستستمر في تحرير نوفوروسيا على طول الطريق إلى ترانسنيستريا، يتظاهر البعض بالاعتقاد بأنها ستغزو مولدوفا كما فعلت في أوكرانيا. ناهيك عن أنه عند تفكك الاتحاد السوفيتي، أعلنت ترانسنيستريا نفسها مستقلة مثل شبه جزيرة القرم. الأمر الرئيسي هو الاستمرار في تقديم روسيا على أنها طغيان قاهر يدمر كل شيء في طريقه.

يجب أن نتذكر أيضا أنه عندما أعلنت مولدوفا استقلالها، اعترفت بعواقب الميثاق الألماني السوفيتي لعام ١٩٣٩، ولا سيما ضم ترانسنيستريا إلى كيانها السياسي [1]. ولكن بعد فترة وجيزة، ادعت أنها أراضيه الخاصة. في يونيو ١٩٩٢، قام العقيد هوارد جي تي ستيرز، ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية ومستشار الحلف الأطلسي، بتنسيق عملية عسكرية لغزو ترانسنيستريا. لهذا، لم يكن راضيا عن الجيش المولدوفي الصغير، فقد حشد الجيش الروماني والعديد من السجناء الرومانيين ذوي الحقوق المشتركة.

كانت ترانسنيستريا واديا صغيرا ذا مناخ صغير جعله قاعدة سرية للمجمع الصناعي العسكري السوفييتي. لذلك كان يسكنها سكانها الأصليون، ولكن أيضا من قبل العديد من عائلات العلماء السوفييت. كانت محمية من قبل قاعدة صغيرة، وهي قاعدة الجيش السوفييتي الرابع عشر. رفض الرئيس الروسي بوريس يلتسين الدفاع عن ترانسنيستريا تماما كما رفض انضمام شبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الروسي. وأمر الجيش الرابع عشر، الروسي الآن،الذي تكوّن من أكثر من ١٠٠٠ رجل، بعدم التدخل. لكن الآلاف من نساء ترانسنيستريا حاصرن القاعدة العسكرية. لم يطلق الجنود الروس النار عليهنّ، بل عصوا أوامر الرئيس يلتسين وسمحوا لهنّ بالدخول. واستولت النسوة على ١٠٠٠ بندقية كلاشينكوف و١.٥ مليون طلقة ذخيرة ١٣٠٠ قنبلة يدوية. كان هذا الشعب المسلح هو الذي صد الجيش الروماني تحت قيادة العقيد ستيرز.

لم يتم إخبار هذه الهزيمة للحلف الأطلسي في أوروبا. يجب أن تكون هناك لتعرف ذلك [2]. لقد أصابت أولئك الذين عانوا منها بشدة لدرجة أن البعض قد غير ولاءاته. كان هذا هو الحال بشكل خاص لرئيس محطة وكالة المخابرات المركزية، هارولد جيمس نيكلسون، الذي وضع نفسه في الأشهر التالية في خدمة الكي جي بي الروسي، و أصبح أحد أهم المخبرين له.

تدعي ترانسنيستريا اليوم أنها الوريث الوحيد للاتحاد السوفيتي، و تحافظ على أفضل ممارساته، دون جوانبه الاستبدادية والبيروقراطية.

عندما خططت مؤسسة راند للحرب الحالية في أوكرانيا، أطلعت الممثلين في الكونغرس. كان ذلك في ٥ سبتمبر ٢٠١٩ استنادا إلى تقريرين [3]. وأوضحت أن الهدف من العملية يجب أن يكون استفزاز روسيا للانتشار خارج حدودها، حيث لا تستطيع بالفعل الدفاع عنها. لذلك يجب إجبارها على دخول أوكرانيا ثم ترانسنيستريا.

يجب أن نفهم ما يفعله البنتاغون، ليس في ضوء الوضع الذي تتخيله وكالات الأنباء الغربية، ولكن لخطط مؤسسة راند، في هذه الحالة جولة إضافية، لم تعد نوفوروسيا، ولكن ترانسنيستريا.

يواصل وزير الدفاع الأمريكي الجنرال لويد أوستن حمل حلفائه للتخلي عن أسلحتهم وذخائرهم، حتى ينزفوا (وبالتالي يصبحون أكثر حاجة لحمايته). وفي الوقت نفسه، أجبرهم للتو على الموافقة على تغيير الطريقة التي يعمل بها حلف شمال الأطلسي. ويمكن الآن تحويل هذا الأخير إلى "تحالف للراغبين" للقيام بعمليات خارج نطاق المادة ٥ (أي عدم الرد على أي عدوان ضد أحد أعضائه). هذا ليس شيئا جديدا. كان هذا هو الحال بالفعل مع العملية ضد ليبيا. في ذلك الوقت، تم إبعاد أعضاء التحالف الذين عارضوا الحرب، بينما شارك آخرون، مثل قطر. هذه المرة، سوف يتحرك حلف شمال الأطلسي دون الحاجة إلى انتهاك قوانينه الأساسية. في الممارسة العملية، هذا يعني أن المجلس الأطلسي قد فقد كل السلطة. لم يعد بإمكان الحليف معارضة دخول الناتو في الحرب، لأن الولايات المتحدة ستظل تستخدم موارد الناتو مع تحالف من الراغبين.

هزيمة أوكرانيا، التي فقدت بالفعل دونباس وأربعة أوبلاستات، لا تعني نهاية الحرب. في حين أوضح الكرملين بالفعل أنه لا يزال يتعين عليه تحرير أوديسا وبالتالي الربط مع ترانسنيستريا، فإن الناتو يعمل على ضبط خطابه. والهدف من ذلك هو خلق سجال بين ترانسنيستريا (ما يسمى "جمهورية دنيستر المولدوفية") ومولدوفا. ثم الإيهام بأن الدب الروسي قد غزا الأخيرة.