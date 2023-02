De afgelopen maanden hebben wij een internationaal netwerk van informatiebronnen opgezet om een wekelijkse nieuwsbrief over het einde van de westerse hegemonie en de overgang naar een multipolaire wereld uit te geven en te verbeteren.

Samenvatting van nr. 28

• Redactioneel: Military Balance 2023

AMERIKA’S

• Hoe de FBI de mythe van "Russische desinformatie" verspreidde

• Twitter en de censuur van artsen

• Parlementair onderzoek naar de familie Biden begint

• Economische cijfers van de VS

• Chinese spionageballonnen" vervolg

• NED versus Republikeinse media

• Democraat Ocasio-Cortez vindt het fascistisch om van vijanden te houden

• Weer een Democratische senator tegen het beleid van Benjamin Netanyahu

• Nikky Haley stelt zich kandidaat voor presidentschap

• Joe Biden in Polen

• David Malpass verlaat de Wereldbank

• Nicaragua zet 200 "verraders" uit naar de VS

EUROPA

• Nicola Sturgeon treedt af

• Franse parlementsleden anti-parlementair

• Het pensioenhervormingsplan van de regering wordt onsamenhangend

• Hollywood en het Franse leger

• Frankrijk vreest Russische inval in Oekraïne door Wit-Rusland

• Nieuw Europees parlementslid in hechtenis

• Church of England staat inzegeningen toe voor paren van hetzelfde geslacht

• Rapport Munich Security Conference 2023 gepubliceerd

• Roemenië spreekt Volodymyr Zelensky tegen

• Oekraïne stelt de mogelijke bevrijding van Transnistrië voor als een aanval op Moldavië

• Wereldwijd in beslag genomen Navo-wapens worden teruggevonden in Oekraïne

• Elon Musk staat niet langer toe dat Oekraïense militairen drones besturen

• Rusland laat zeggen dat het Oekraïne is binnengevallen, op voorwaarde...

• Navo coördineert haar satellietsystemen

• Navo wordt een coalitie van bereidwilligen

• Navo’s coördinatiecentrum werd buiten de aardbeving in Turkije en Syrië gehouden

• Pentagon rekruteert Aziatische en Kaukasische jihadisten, zegt SVR

• Russen sparen nu in UAE-valuta

AFRIKA

• Tunesië blijft Moslimbroederschap vervolgen

• Het Algerijnse leger werkt samen met het Russische

• Wat Sergej Lavrov in Soedan heeft onderhandeld

• Malawi laat aanklacht tegen Martha Chizuma vallen

AZIË

• Het coalitiebeleid van Benjamin Netanyahu

• Het Israëlische protest tegen de coalitie van Benjamin Netanyahu

• Arabische Liga veroordeelt Netanyahu’s coalitiebeleid

• Israël bemoeit zich met 33 presidentsverkiezingen in het buitenland

• Joods Wereldcongres geschokt door opmerkingen Netanyahu’s coalitie

• China hekelt gedrag VS ten opzichte van slachtoffers Syrische aardbeving

• Nieuwe VN-ondersecretaris voor humanitaire zaken is een MI6-agent

• Irak probeert Syriërs te helpen met zijn olie

• Senator Diana Ivanovici Șoșoacă zegt dat de VS de aardbeving in Turkije en Syrië heeft veroorzaakt

• Israël helpt Turkse slachtoffers aardbeving

• Iran neemt ondergrondse luchtmachtbasis in gebruik

• Ibrahim Raisi in Peking

• CIA haalt alle tegenstanders van Iraanse regime terug, inclusief nazi’s

• China verblindt Filippijnse grenswachters.

• Wie zal Kim Jong-un opvolgen?

• Japan tegen "Chinese spionageballonnen

• Hoorzitting van China bij het VN-Comité voor economische, sociale en culturele rechten

Daarnaast bevat het documentair supplement van deze week ruim zeventig rapporten van belangrijke Think Tanks