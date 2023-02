Au cours des derniers mois, nous avons créé un réseau international d’informateurs afin d’éditer et d’améliorer chaque semaine un bulletin consacré à la fin de l’hégémonie occidentale et au passage à un monde multipolaire.

Cet outil exceptionnel est normalement accessible uniquement sur abonnement :

Au sommaire du n°29 :

ÉDITORIAL

– La conception chinoise des Relations internationales

AMÉRIQUES

– Selon Washington le nouvel émir d’Al-Qaïda vie en Iran

– Suite de l’élection présidentielle US opaque de 2020

– Comment les États-Unis peuvent-ils condamner Wagner ?

– Joe Biden est apte à être président

– Renouveau chrétien aux USA

– La bataille US des cuisinières à gaz

– Le cartel de Sinaloa s’installe en Arizona

– Enquêtes parlementaires sur le retrait d’Afghanistan

– Enquête parlementaire sur la famille Biden

– Manifestation à Washington contre la guerre en Ukraine

– Rencontre Blinken-Wang

– Les USA doivent repenser leur usage militaire de l’espace

– Des parlementaires US contre la politique de Benjamin Netanyahu

– L’Administration Biden à la Conférence sur la Sécurité de Munich

– Le président équatorien accusé d’être lié aux cartels

– Reprise de la guerre civile en Colombie

– Suite du coup d’État contre le président péruvien Pedro Castillo

EUROPE

– Le pape François reprend en main la question des intégristes

– Stay-behind : l’ancien ministre de la Défense danois mis en examen

– La Tchéquie fournit l’armée ukrainienne

– La Hongrie réorganise ses armées

– Hausse drastique des demandes d’asile dans l’Union européenne

– La Norvège s’enfonce dans la guerre

– L’Occident a court de munitions

– Le président Zelensky évoque sa défaite au Donbass

– Intervention chinoise à la Conférence sur la Sécurité de Munich

– Mesure conservatoire dans le conflit Azerbaïdjan-Arménie

– Des nouvelles d’Evgueni Prigojine

– Les révélations de Vladislav Surkov

– La Russie repense sa participation au Traité de désarmement New Start

AFRIQUE

– Solution possible en Libye

– La Justice tunisienne prête à inculper Rached Ghannouchi

– La médiation de paix en Ukraine de la Fondation Brazaville

– Le Mali réagit aux accusations de Charles Michel

– Le Burkina Faso contre le terrorisme

– L’Union africaine expulse l’ambassadeur d’Israël

ASIE

– Les anciens alliés de Benjamin Netanyahu manifestent contre sa nouvelle politique

– Des documents de Pfizer sur les engagements du gouvernement israélien

– Israël attaque Naplouse

– Benjamin Netanyahu prêt à bombarder l’Iran

– Washington prêt à condamner Netanyahu pour sauver la « solution à deux États »

– Des parlementaires libanais à Damas

– Polémique Nasrallah-Netanyahu

– Bombardement israélien à Damas

– Bachar el-Assad à Oman

– Question sur le tremblement de terre en Turquie et en Syrie

– Mise au point de l’Agence spatiale turque sur le tremblement de terre

– L’Arabie saoudite évoque une prochaine normalisation avec la Syrie

– Vers une suppression du Kurdistan iraquien ?

– Le Cambodge récupère les bijoux volés par Douglas Latchford

– Risque de famine en Corée du Nord

– Reprise des pourparlers directs sino-nippons

– La Chine maîtrise des moteurs aérobies

En outre, cette semaine, notre supplément documentaire présente les parutions en librairies d’ouvrages de sciences politiques.