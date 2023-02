Seit neun Monaten haben wir mittels unseres internationalen Netzwerks von Korrespondenten begonnen, jede Woche einen Newsletter zu verfassen, der dem Ende der westlichen Hegemonie und dem Übergang zu einer multipolaren Welt gewidmet ist.

Der Newsletter existiert in sieben Sprachen: Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Holländisch, Italienisch und Spanisch

Dieses außergewöhnliche Werkzeug ist nur im Abonnement zugänglich.

– Deutsch

Jahresabonnement: 150 Euro

Monatsabonnement: 15 Euro

– Englisch

Yearly subscription: 150 euros

Monthly subscription: 15 euros

– Französisch

Souscription annuelle : 150 euros

Souscription mensuelle : 15 euros

– Holländisch

Jaarabonnement: 150 euro

Maandelijks abonnement: 15 euro

– Italienisch

Sottoscrizione annuale: 150 euro

Sottoscrizione mensile: 15 euro

– Spanisch

Abono anual: 150€

Abono mensual: 15€

Im Inhalt von Nr. 29:

Chinas Auffassung der internationalen Beziehungen

Laut Washington lebt der neue Emir von al-Kaida im Iran.

Fortsetzung der undurchsichtigen US-Präsidentschaftswahl 2020

Wie könnten die Vereinigten Staaten Wagner verurteilen?

Joe Biden ist im Stande, Präsident zu sein

Christlicher Aufschwung in den USA

Die US-Schlacht der Gasherde

Sinaloa-Kartell übersiedelt nach Arizona

Parlamentarische Untersuchungen über den Abzug aus Afghanistan

Parlamentarische Untersuchung der Biden-Familie

Protest in Washington gegen den Krieg in der Ukraine

Das Treffen zwischen Blinken und Wang

Die USA müssen ihre militärische Nutzung des Weltraums überdenken

US-Gesetzgeber gegen Benjamin Netanjahus Politik

Biden-Verwaltung auf Münchner Sicherheitskonferenz

Ecuadorianischer Präsident beschuldigt, mit Kartellen in Verbindung zu stehen

Wiederaufnahme des Bürgerkriegs in Kolumbien

Fortsetzung des Putsches gegen den peruanischen Präsidenten Pedro Castillo

Papst Franziskus greift die Frage der Fundamentalisten auf

Stay-behind: Der ehemalige dänische Verteidigungsminister angeklagt

Tschechien versorgt die ukrainische Armee

Ungarn reorganisiert seine Armeen

Drastischer Anstieg der Asylanträge in der Europäischen Union

Norwegen versinkt im Krieg

Dem Westen geht die Munition aus

Präsident Selenskyj spricht über seine mögliche Niederlage im Donbass

Chinesische Äußerungen auf der Münchner Sicherheitskonferenz

Vorsichtsmaßnahme im Aserbaidschan-Armenien-Konflikt

Nachrichten von Jewgeni Prigoschin

Die Enthüllungen von Vladislav Surkow

Russland überdenkt seine Teilnahme am neuen START-Abrüstungsvertrag

Mögliche Lösung in Libyen

Tunesische Justiz bereit, Rached Ghannouchi anzuklagen

Friedensmediation in der Ukraine der Brazzaville Foundation

Mali reagiert auf Charles Michels Vorwürfe

Burkina Faso gegen den Terrorismus

Afrikanische Union weist israelischen Botschafter aus

Ehemalige Verbündete von Benjamin Netanjahu protestieren gegen seine neue Politik

Pfizer-Dokumente über Verpflichtungen der israelischen Regierung

Israel greift Nablus an

Benjamin Netanyahu bereit, den Iran zu bombardieren

Washington ist bereit, Netanyahu zu verurteilen, um eine "Zwei-Staaten-Lösung" zu retten

Libanesische Parlamentarier in Damaskus

Kontroverse zwischen Nasrallah und Netanyahu

Israelische Bombardierung von Damaskus

Baschar al-Assad im Oman

Frage zum Erdbeben in der Türkei und Syrien

Erklärung der Türkischen Raumfahrtbehörde zum Erdbeben

Saudi-Arabien spricht von einer bevorstehenden Normalisierung mit Syrien

Auf dem Weg der Abschaffung von Irakisch-Kurdistan?

Kambodscha erhält den durch Douglas Latchford gestohlenen Schmuck wieder

Gefahr einer Hungersnot in Nordkorea

Wiederaufnahme direkter chinesisch-japanischer Gespräche

China beherrscht aerobe Motoren