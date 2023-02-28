Первая годовщина военной конфронтации между Востоком и Западом на Украине стала для властей Запада поводом убедить свой народ в том, что они «на правильной стороне истории» и что их победа неизбежна.

В этом нет ничего удивительного. Это нормально, когда правительства сообщают о своей деятельности. Однако в данном случае информация является ложью, так как главное не сообщается, а то, что сообщается представляют собой пропаганду. Налицо такое искажение реальности, что возникает вопрос, а не пришли ли в итоге к власти в Киеве сегодня те, кто проиграл во Второй мировой войне.

«Незаконная, несправедливая и неспровоцированная война России»

Все западные интервенции утверждают, что мы осуждаем «незаконную, несправедливую и неспровоцированную войну России» [1]. Это фактически ложь.

Оставим в стороне определение «несправедливая». Оно выражает моральную оценку. Война не может быть справедливой. Любая война - это не следствие ошибки, это катастрофа. Давайте рассмотрим определение «неспровоцированная».

Согласно российской дипломатии, проблема началась с американо-канадской операции 2014 года и свержения демократически избранного президента Украины Виктора Януковича в нарушение суверенитета Украины и, соответственно, Устава ООН. Никто не отрицает, что Вашингтон сыграл решающую роль в этой так называемой «революции достоинства»: во главе заговорщиков была тогдашний помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

Согласно китайской дипломатии, которая только что опубликовала два документа на эту тему, мы не должны ограничиваться только этой операцией, а принять во внимание оранжевую революцию 2004 года, также организованную Соединенными Штатами, и констатировать первое нарушение суверенитета Украины и Устава ООН. Очевидно, что если Россия не упоминает об этом, то лишь потому, что она также сыграла в этом определённую роль, но она не сделала этого в 2014 году.

Западная общественность до такой степени шокирована легкостью, с которой США манипулируют толпами и свергают правительства, что перестала осознавать серьезность этих событий. От свержения Мохаммада Моссадега в Иране в 1953 году до свержения Сержа Саркисяна в Армении в 2018 году было столько насильственных свержений режимов, что на Западе к этому давно привыкли. Были ли свергнутые лидеры хорошими или плохими, не имеет значения. Никакое иностранное государство не имеет права свергать в другой стране власть, поэтому свои действия оно прячет за спинами нескольких национальных оппозиционеров. А на самом деле это акт войны, но без военного вторжения.

Факты - упрямая вещь. Война на Украине была спровоцирована нарушениями украинского суверенитета в 2004 и 2014 годах. А вслед за этими нарушениями последовала восьмилетняя гражданская война.

Война также не является незаконной с точки зрения международного права. Устав ООН не запрещает войны. Совет Безопасности даже имеет возможность объявить войну (статьи 39-51). Но данный случай является особенным, потому что война ведется между постоянными членами Совета.

Россия является подписантом Минских соглашений о прекращении гражданской войны. Однако, она родилась не вчера и с самого начала понимала, что Западу нужен не мир, а война. Поэтому она одобрила Минские соглашения резолюцией Совета Безопасности 2202 через пять дней после их заключения, а затем заставила российского олигарха Константина Малофеева вывести своих людей из украинского Донбасса. К резолюции была приложена декларация президентов Франции, Украины и России, а также канцлера Германии, гарантирующая применение этих текстов. Эти четыре подписанта действовали от имени своих стран.

• Президент Украины Петр Порошенко в последующие дни заявил, что речь идёт не о том, чтобы что-то уступить, а скорее о том, чтобы наказать жителей Донбасса.

• Бывший канцлер Ангела Меркель заявила газете Die Zeit [2], что она хотела лишь выиграть время, чтобы НАТО могло вооружить власти в Киеве. Она сама заявила об этом в беседе с провокатором, которого она приняла за бывшего президента Порошенко.

• Бывший президент Франсуа Олланд подтвердил слова г-жи Меркель на сайте Kyiv Independent [3].

• Остается Россия, которая 24 февраля 2022 года начала специальную военную операцию в силу своей «ответственности по защите». Сказать, что её вмешательство незаконно, значит признать, например, что вмешательство Франции во время геноцида в Руанде также было незаконным, и тем самым позволить продолжать в этой стране массовые убийства.

Электронные письма специального советника президента России Владимира Путина Владислава Суркова, которые только что были обнародованы украинской стороной, только подтверждают этот процесс. В последующие годы Россия помогала украинским республикам Донбасса подготовиться к независимости. Это вмешательство было незаконным. Но оно было ответом на столь же незаконное вмешательство Соединенных Штатов, которые вооружали не Украину, а украинских интегральных националистов. Война уже началась, но велась исключительно украинцами. За 8 лет в ней погибло 20 000 человек. Запад и Россия вмешались лишь косвенно.

Важно понять, что, делая вид, что ведут мирные переговоры, Ангела Меркель и Франсуа Олланд совершили самое страшное из преступлений. Ведь, согласно Нюрнбергскому трибуналу, преступления против мира более серьезны, чем преступления против человечности. Они являются не причиной той или иной бойни, а самой войны. Именно поэтому председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал созвать новый Нюрнбергский трибунал, чтобы судить Ангелу Меркель и Франсуа Олланда [4]. Об этом призыве, который свидетельствует о пропасти, существующей между двумя взглядами на этот конфликт, западная пресса не сообщала.

В постановлении Международного суда от 16 марта 2022 года в качестве предварительной меры говорилось, что «Российская Федерация должна немедленно приостановить военные операции, начатые ею 24 февраля 2022 года на территории Украины» (ссылка: A/77/4, пункты 189-197). Москва не выполнила это требование, посчитав, что Суду был задан вопрос о требовании геноцида, совершенного Киевом против собственного населения, а не о военной операции по защите украинского населения.

Со своей стороны, Генеральная Ассамблея ООН приняла несколько резолюций, последней из которых является A/ES-11/L.7 от 23 февраля 2023 года. В ней «подтверждается требование к Российской Федерации немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооружённые силы с территории Украины в пределах международно признанных границ страны и призыв к прекращению военных действий».

Ни один из этих текстов не объявляет российскую интервенцию незаконной. Они предписывают или требуют вывода российской армии. 141 из 193 государств считают, что Россия должна прекратить свою интервенцию. Некоторые из них считают её незаконной, но большинство полагают, что она больше не нужна и причиняет ненужные страдания. Это совсем не одно и то же.

Государства придерживаются иного мнения, чем юристы. Международное право может санкционировать только то, что существует. Государства должны защищать своих граждан от назревающих конфликтов, пока не станет слишком поздно, чтобы реагировать. Именно поэтому Кремль не подчинился решению Генеральной Ассамблеи ООН. Он не ушел с поля боя. Более того, он восемь лет наблюдал за тем, как НАТО вооружало Украину и готовилось к этой войне. И он знает, что Пентагон готовит второй раунд в Приднестровье [5], и что нужно будет защитить свое население от этой второй операции. Точно так же, как он выбрал дату своей интервенции на Украину на основании информации о готовящемся нападении Киева на Донбасс, что было подтверждено позже [6], так и сейчас он решает освободить всю Новороссию, включая Одессу. Это неприемлемо с юридической точки зрения, так как не предоставлены доказательства махинаций Запада, но это необходимо с точки зрения его ответственности.

Очевидно, что эти два образа мышления не ускользнули от наблюдателей. Суждение о том, что российское вмешательство больше не требуется, не означает поддержку Запада. Вот почему только 39 из 191 государства участвуют в западных санкциях и снабжают Украину оружием.

Украина - это «демократия»

Второй посыл западных лидеров состоит в том, что Украина - это, мол, демократия. Помимо того, что это слово не имеет никакого смысла в то время, когда средний класс исчезает, а различие в доходах стало гораздо большим, чем когда-либо в истории человечества, отдаляясь от идеала равенства, Украина является чем угодно, только не демократией.

Её конституция - единственная расистская конституция в мире. В статье 16 говорится, что «сохранение генетического наследия украинского народа является обязанностью государства». Этот пункт написан Славой Стецько, вдовой нацистского премьер-министра Украины.

Вот в чём состоит предмет спора. По крайней мере, с 1994 года интегральные националисты (не путать с националистами), то есть те, кто придерживаются идеологии Дмитрия Донцова и работам Степана Бандеры, занимают высокие посты в украинских органах власти [7]. На самом деле эта идеология со временем стала ещё более радикальной. Во время Первой мировой войны она не имела того же значения, что во время Второй. Тем не менее, Дмитрий Донцов, начиная с 1942 года, был одним из разработчиков «окончательного решения еврейского и цыганского вопросов». Он был администратором органа Третьего рейха, ответственного за убийство миллионов людей по причине их этнического происхождения, - Института Рейнхарда Гейдриха в Праге. Степан Бандера был военным лидером украинских нацистов. Он руководил многочисленными погромами и массовыми убийствами. Вопреки утверждениям его преемников, он не был заключен в концлагерь, а находился под домашним арестом в пригороде Берлина, в штаб-квартире администрации концлагеря. Войну он закончил, возглавляя украинские войска по прямому приказу фюрера Адольфа Гитлера.

Спустя год после начала российской военной операции на Украине повсюду можно видеть националистическую и нацистскую символику. Журналист журнала Forward Лев Голинкин, который начал инвентаризацию всех памятников преступникам, причастным к нацистским преступлениям по всему миру, составил ошеломляющий список таких памятников на Украине [8]. По его данным, почти все они созданы после переворота 2014 года. Таким образом, следует признать, что власти, совершившие переворот, действительно исповедуют интегральный национализм, а вовсе не национализм.

Немногие западные деятели согласились с комментариями президента Владимира Путина по этому вопросу. Однако премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и его министр обороны, генерал Бенни Ганц, неоднократно заявляли, что Украина должна выполнить предписания Москвы, по крайней мере, в следующем вопросе: Киев должен уничтожить все нацистские символы, которые он демонстрирует. Именно потому, что Киев отказывается это сделать, Израиль не поставляет ему оружие: никакое израильское оружие не будет передано наследникам массовых убийц евреев. Конечно, эта позиция может измениться с приходом к власти коалиционного правительства Биньямина Нетаньяху, который сам является наследником сионистов-ревизионистов Владимира Жаботинского, заключивших союз с интегральными националистами против Советов.

Политику правительства Владимира Зеленского понять трудно. С одной стороны, на Украине функционируют демократические институты, а с другой – там не только повсеместно чествуют интегральных националистов, но и запрещают оппозиционные политические партии и православную церковь Московского патриархата, там уничтожены миллионы книг, потому что они были написаны или напечатаны в России, шесть миллионов украинцев объявлены «пособниками российских оккупантов», а на поддерживающих их деятелей совершаются покушения.