كانت الذكرى السنوية الأولى للمواجهة العسكرية بين الشرق والغرب في أوكرانيا فرصة للغربيين لإقناع شعوبهم بأنهم «على الجانب الصحيح من التاريخ» وأن انتصارهم «أمر لا مفر منه.»

لا شيء من هذا يثير الدهشة. من الطبيعي أن تمارس الحكومات الدعاية بشأن أنشطتها. إلا أن المعلومات هنا هي أكاذيب عن طريق الإغفال والتعليقات هي دعاية. هناك انعكاس للواقع لدرجة أن المرء يتساءل عما إذا كان الخاسرون في الحرب العالمية الثانية، في النهاية، لم يصلوا إلى السلطة في كييف اليوم.

"حرب روسيا غير القانونية وغير المبررة وغير المفتعلة"

تؤكد جميع التدخلات الغربية أننا ندين "حرب روسيا غير القانونية وغير المبررة وغير المفتعلة" [1]. هذا غير صحيح في الواقع.

دعونا نترك جانبا وصف "غير مبرر". إنه يشير إلى موقف أخلاقي غير لائق. لا حرب عادلة. كل حرب هي اعتراف، ليس بخطأ، بل بالفشل. لنلق نظرة على مصطلح "غير مفتعل".

وفقا للدبلوماسية الروسية، بدأت المشكلة مع العملية الأمريكية الكندية لعام 2014 والإطاحة بالرئيس الأوكراني المنتخب ديمقراطيا، فيكتور يانوكوفيتش، في انتهاك للسيادة الأوكرانية وبالتالي ميثاق الأمم المتحدة. لا يمكن إنكار أن واشنطن لعبت دورا حاسما فيما يسمى ب "ثورة الكرامة": ظهرت مساعدة وزير الخارجية آنذاك لأوروبا وأوراسيا، فيكتوريا نولاند، على رأس الانقلابيين.

وفقا للدبلوماسية الصينية، التي نشرت للتو وثيقتين حول هذا الموضوع، يجب ألا نتوقف عند هذه العملية، بل نعود إلى "الثورة البرتقالية" لعام 2004، التي نظمتها الولايات المتحدة أيضا، لنلاحظ الانتهاك الأول للسيادة الأوكرانية وميثاق الأمم المتحدة. من الواضح، إذا لم تذكرها روسيا، فذلك لأنها لعبت دورا أيضا، وهو ما لم تفعله في عام 2014.

لقد صدم الرأي العام الغربي من السهولة التي تتلاعب بها الولايات المتحدة بالغوغاء وتطيح بالحكومات لدرجة أنها لم تعد تدرك خطورة هذه الحقائق. منذ الإطاحة بمحمد مصدق في إيران عام 1953 إلى الإطاحة بسرج سركيسيان في أرمينيا عام 2018، اعتاد الأمريكيون على تغيير النظام بالقوة. لا ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار ما إذا كان القادة المخلوعون جيدين أو سيئين. ما لا يطاق وغير مقبول هو أن دولة أجنبية نظمت الإطاحة بها من خلال إخفاء عملها وراء عدد قليل من المعارضين المحليين. هذه أعمال حرب، دون تدخل عسكري.

الحقائق عنيدة. اندلعت الحرب في أوكرانيا بسبب انتهاكات السيادة الأوكرانية في عامي 2004 و2014. وأعقبت هذه الانتهاكات حرب أهلية دامت ثماني سنوات.

كما أن الحرب ليست غير قانونية بموجب القانون الدولي. إن ميثاق الأمم المتحدة لا يحظر استخدام الحرب. بل إن لمجلس الأمن إمكانية الإعلان عنها (المواد من 39 إلى 51). والخصوصية هذه المرة هي أنها تعارض الأعضاء الدائمين في المجلس.

شاركت روسيا في توقيع اتفاقيات مينسك لإنهاء الحرب الأهلية. ومع ذلك، لم تولد من المطر الأخير، فهمت منذ البداية أن الغربيين لا يريدون السلام، بل الحرب. لذلك حصلت على اتفاقيات مينسك التي أقرها قرار مجلس الأمن رقم 2202، بعد خمسة أيام من إبرامها، ثم أجبرت الأوليغارشي الروسي كونستانتين مالوفيف على سحب رجاله من دونباس الأوكرانية. وأرفق بالقرار بيانا صادرا عن رؤساء فرنسا وأوكرانيا وروسيا، وكذلك عن المستشارة الألمانية يضمن تنفيذ هذه النصوص. هؤلاء الموقعون الأربعة التزموا بلدانهم.

• قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في الأيام التالية إنه لا توجد مسألة التخلي عن أي شيء ، بل على العكس من معاقبة سكان دونباس.

• أعلنت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل لصحيفة دي تسايت [2] أنها تريد فقط كسب الوقت حتى يتمكن الناتو من تسليح سلطات كييف. وأوضحت تصريحاتها دون علمها في مناقشة مع محرض تعتقد أنه الرئيس السابق بوروشينكو.

• أكد الرئيس السابق فرانسوا هولاند تصريحات ميركل لصحيفة كييف إندبندنت [3].

• ترك ذلك روسيا، التي نفذت عملية عسكرية خاصة في 24 فبراير 2022، تحت «مسؤوليتها عن الحماية». والقول بأن تدخلها غير قانوني يعني مثلا أن تدخل فرنسا خلال الإبادة الجماعية في رواندا كان غير قانوني أيضا وأنه كان ينبغي السماح باستمرار المذبحة.

رسائل البريد الإلكتروني للمستشار الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فلاديسلاف سوركوف، التي كشف عنها الجانب الأوكراني للتو، تؤكد هذه العملية فقط. في السنوات التي تلت ذلك، ساعدت روسيا جمهوريات دونباس الأوكرانية على الاستعداد فكريا للاستقلال. كان هذا التدخل غير قانوني. كان ذلك ردا على التدخل غير القانوني بنفس القدر للولايات المتحدة، التي لم تكن تسلح أوكرانيا، ولكن "القوميين الشموليين" الأوكرانيين. كانت الحرب قد بدأت بالفعل، ولكن بقيادة الأوكرانيين حصريا. تسبب في 20000 حالة وفاة في 8 سنوات. لم يتدخل الغرب وروسيا إلا بشكل غير مباشر.

يجب أن يكون مفهوما أن أنجيلا ميركل وفرانسوا هولاند ارتكبا أسوأ الجرائم بالتظاهر بالتفاوض على السلام. والواقع أن "الجرائم المخلة بالسلم" وفقا لمحكمة نورمبرغ أشد خطورة من الجرائم "المرتكبة ضد الإنسانية". إنهم ليسوا سبب هذه المذبحة أو تلك، بل سبب الحرب نفسها. لهذا السبب طلب رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، عقد محكمة نورمبرغ جديدة لمحاكمة أنجيلا ميركل وفرانسوا هولاند [4]. هذه الدعوة، التي تظهر لنا الفجوة التي تفصل بين تصوري الصراع، لم تنقلها الصحافة الغربية.

نص أمر محكمة العدل الدولية المؤرخ 16 مارس 2022، كإجراء احترازي، على أنه «يجب على الاتحاد الروسي أن يعلق على الفور العمليات العسكرية التي بدأها في 24 فبراير 2022 على أراضي أوكرانيا» (المرجع: A/77/4، الفقرات من 189 إلى 197). لم تمتثل موسكو، معتبرة أن المحكمة قد تم استجوابها بشأن طلب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها كييف ضد سكانها وليس بشأن العملية العسكرية لحماية السكان الأوكرانيين).

من جانبها، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرارات، آخرها القرار A/ES-11/L.7، المؤرخ 23 شباط/فبراير 2023. النص «يكرر مطالبته بأن يسحب الاتحاد الروسي فورا وبشكل كامل وغير مشروط جميع قواته العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل الحدود المعترف بها دوليا للبلاد، ويدعو إلى وقف الأعمال العدائية».

لا يعلن أي من هذين النصين أن التدخل الروسي "غير قانوني". يأمرون أو يطالبون بانسحاب الجيش الروسي. 141 من أصل 193 دولة تعتبر أن روسيا يجب أن توقف تدخلها. يعتقد البعض منهم أنه غير قانوني، لكن معظمهم "لم يعد ضروريا" ويسبب معاناة لا داعي لها. انها ليست هي نفسها على الإطلاق.

الدول لديها وجهة نظر مختلفة عن المحامين. لا يمكن للقانون الدولي إلا أن يقر ما هو موجود. ويجب على الدول أن تحمي مواطنيها من الصراعات الناشئة قبل فوات الأوان للاستجابة. هذا هو السبب في أن الكرملين لم يمتثل للجمعية العامة للأمم المتحدة. لم ينسحب من ساحة المعركة. في الواقع، راقب لمدة ثماني سنوات تسليح الناتو لأوكرانيا والاستعداد لهذه الحرب. لذلك فهو يعلم أن البنتاغون يستعد لجولة ثانية في ترانسنيستريا [5] ويجب عليه حماية سكانه من هذه العملية الثانية. تماما كما اختار تاريخ تدخله في أوكرانيا على أساس المعلومات التي تشير إلى هجوم وشيك من قبل كييف في دونباس، والذي تم تأكيده لاحقا فقط [6]، لذلك قرر الآن تحرير كل نوفوروسيا، بما في ذلك أوديسا. هذا غير مقبول قانونا حتى يتم تقديم دليل على الخدع الغربية، لكنه ضروري بالفعل من وجهة نظر مسؤوليته.

من الواضح أن هاتين الطريقتين في التفكير لم تفلت من المراقبين. إن الحكم على أن التدخل الروسي لم يعد ضروريا يجب تمييزه عن دعم الغرب. هذا هو السبب في أن 39 دولة فقط من أصل 191 تشارك في العقوبات الغربية وترسل أسلحة إلى أوكرانيا.

أوكرانيا "ديمقراطية"

الدعاية الثانية من القادة الغربيين هي أن أوكرانيا "ديمقراطية". بصرف النظر عن حقيقة أن هذه الكلمة لم يعد لها أي معنى في وقت تختفي فيه الطبقات الوسطى وأصبحت فجوات الدخل أكبر من أي وقت آخر في تاريخ البشرية، مبتعدة عن المثل الأعلى للمساواة، فإن أوكرانيا ليست "ديمقراطية".

دستورها هو العنصري الوحيد في العالم. وتنص المادة 16 على أن "الحفاظ على التراث الجيني للشعب الأوكراني هو مسؤولية الدولة"؛ مقطع كتبته سلافا ستيتسكو، أرملة رئيس الوزراء النازي الأوكراني.

هذا هو الموضوع الشائك. على الأقل منذ عام 1994، شغل "القوميون الشموليون" (يجب عدم الخلط بينه وبين "القوميين" بشكل عام)، أي الأشخاص الذين يدعون أيديولوجية دميترو دونتسوف وعمل ستيبان بانديرا، مناصب عليا في الدولة الأوكرانية [7]. في الواقع، أصبحت هذه الأيديولوجية أكثر راديكالية بمرور الوقت. لم يكن لها نفس المعنى خلال الحرب العالمية الأولى وخلال الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، كان دميترو دونتسوف، منذ عام 1942، أحد مصممي "الحل النهائي للأسئلة اليهودية والغجرية". كان أمينا لجهاز الرايخ الثالث المتهم بقتل ملايين الأشخاص بسبب أصلهم العرقي، معهد راينهارد هايدريش في براغ. وفي الوقت نفسه، كان ستيبان بانديرا القائد العسكري للنازيين الأوكرانيين. قاد العديد من المذابح والقتل الجماعي. على عكس ما يدعيه خلفاؤه الحاليون، لم يتم اعتقاله أبدا في معسكر اعتقال، ولكن تم وضعه تحت الإقامة الجبرية في ضواحي برلين، في مقر إدارة معسكر الاعتقال. أنهى الحرب بقيادة القوات الأوكرانية بأوامر مباشرة من الفوهرر أدولف هتلر.

بعد عام واحد من بدء التدخل العسكري الروسي، تظهر الرموز القومية أو النازية الشمولية في كل مكان في أوكرانيا. وضع الصحفي Forward Lev Golinkin، الذي بدأ جردا لجميع الآثار في ذكرى المجرمين المتورطين في الجرائم النازية، في جميع أنحاء العالم، قائمة مذهلة بهذه الآثار في أوكرانيا [8]. ووفقا له، فإنهم جميعا تقريبا يؤرخون انقلاب عام 2014. ولذلك يجب الاعتراف بأن السلطات الناجمة عن الانقلابات تدعي أنها "قومية شمولية" وليست "قومية" على الإطلاق. وللّذين ما زالوا يشكّون بتبجيل الرئيس اليهودي زلنسكي للنازيين، فمن أسبوعين، كرّم هذا الأخير "بوسام إدلفايس الشرفي" لواء الصدم الجبلي الملحق بكتيبة الجبليين الأولى النازية، التي "حرّرت" كييف، ستالينو، ومعابر الدنيبر وخاركوف [9].

قليلون هم من علّقوا على ملاحظات الرئيس بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف في هذا الشأن. [10] ومع ذلك، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير دفاعه، الجنرال بيني غانتس، مرارا وتكرارا أن أوكرانيا يجب أن تخضع لأوامر موسكو على الأقل بشأن هذه النقطة: يجب على كييف تدمير جميع الرموز النازية التي تعرضها. ذلك لأن كييف ترفض القيام بذلك حتى تزودها إسرائيل بالأسلحة: لن يتم تسليم أي أسلحة إسرائيلية إلى خلفاء مذابح اليهود. ومن الواضح أن هذا الموقف يمكن أن يتغير مع حكومة بنيامين نتنياهو الائتلافية. هو نفسه كان وريثا لفلاديمير جابوتنسكي "الصهاينة التحريفيين" الذين تحالفوا مع "القوميين الشموليين" ضد السوفييت.

السياسة الحالية لحكومة فولوديمير زيلينسكي غير مفهومة. فمن ناحية، تعمل المؤسسات الديمقراطية، ومن ناحية أخرى، لا يتم الاحتفال بالقوميين الشموليين في كل مكان فحسب، بل تم حظر الأحزاب السياسية المعارضة والكنيسة الأرثوذكسية التابعة لبطريركية موسكو؛ تم تدمير ملايين الكتب لأنها كتبت أو طبعت في روسيا؛ تم إعلان 6 ملايين أوكراني «متعاونين مع الغازي الروسي» ويتم قتل الشخصيات التي تدعمهم.