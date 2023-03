I. Contexte

La question de la sécurité concerne le bien-être des peuples de tous les pays, la noble cause de la paix et du développement dans le monde et l’avenir de l’humanité.

Aujourd’hui, notre monde, notre époque et notre histoire changent comme jamais auparavant, et la communauté internationale est confrontée à de multiples risques et défis rarement vus auparavant. Les points chauds de la sécurité régionale continuent de s’embraser, les conflits locaux et les turbulences se produisent fréquemment, la pandémie de COVID-19 persiste, l’unilatéralisme et le protectionnisme ont considérablement augmenté et les menaces de sécurité traditionnelles et non traditionnelles sont entrelacées. Les déficits de paix, de développement, de sécurité et de gouvernance s’accroissent, et le monde se trouve une fois de plus à un carrefour de l’histoire.

C’est une époque remplie de défis. C’est aussi un débordement d’espoir. Nous sommes convaincus que les tendances historiques de la paix, du développement et de la coopération gagnant-gagnant sont imparables. Le maintien de la paix et de la sécurité mondiales et la promotion du développement et de la prospérité mondiales devraient être l’objectif commun de tous les pays. Le président chinois Xi Jinping a proposé l’Initiative de sécurité mondiale (GSI), appelant les pays à s’adapter au paysage international en profonde mutation dans un esprit de solidarité et à relever les défis de sécurité complexes et entrelacés dans un esprit gagnant-gagnant. Le GSI vise à éliminer les causes profondes des conflits internationaux, à améliorer la gouvernance de la sécurité mondiale, à encourager les efforts internationaux conjoints pour apporter plus de stabilité et de certitude à une époque instable et changeante, et à promouvoir une paix et un développement durables dans le monde.

II.Concepts et principes fondamentaux

1. Rester attaché à la vision d’une sécurité commune, globale, coopérative et durable.

En 2014, le président Xi Jinping a lancé une nouvelle vision d’une sécurité commune, globale, coopérative et durable, qui a été largement reconnue et soutenue par la communauté internationale. L’essence de cette nouvelle vision de la sécurité est de prôner :

• un concept de sécurité commune, respectant et sauvegardant la sécurité de chaque pays ;

• une approche holistique, maintenant la sécurité dans les domaines traditionnels et non traditionnels et améliorant la gouvernance de la sécurité de manière coordonnée ;

• un engagement envers la coopération, apportant la sécurité par le dialogue politique et la négociation pacifique ;

• et la recherche d’une sécurité durable, la résolution des conflits par le développement et l’élimination du terreau propice à l’insécurité.

Nous pensons que la sécurité ne sera solidement établie et durable que lorsqu’elle sera étayée par la moralité, la justice et les bonnes idées.

2. Rester engagé à respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les pays.

L’égalité souveraine et la non-ingérence dans les affaires intérieures sont des principes fondamentaux du droit international et les normes les plus fondamentales régissant les relations internationales contemporaines.

Nous croyons que tous les pays, grands ou petits, forts ou faibles, riches ou pauvres, sont des membres égaux de la communauté internationale. Leurs affaires intérieures ne tolèrent aucune ingérence extérieure, leur souveraineté et leur dignité doivent être respectées et leur droit de choisir en toute indépendance des systèmes sociaux et des voies de développement doit être respecté.

L’indépendance souveraine et l’égalité doivent être maintenues, et des efforts doivent être faits pour que tous les pays jouissent de l’égalité en termes de droits, de règles et d’opportunités.

3. Rester engagé à respecter les buts et principes de la Charte des Nations Unies.

Les buts et principes de la Charte des Nations Unies incarnent la profonde réflexion des peuples du monde entier sur les leçons amères des deux guerres mondiales. Ils sont la conception institutionnelle de l’humanité pour la sécurité collective et la paix durable.

Les diverses confrontations et injustices dans le monde aujourd’hui ne se sont pas produites parce que les buts et principes de la Charte des Nations Unies sont dépassés, mais parce qu’ils ne sont pas efficacement maintenus et mis en œuvre.

Nous appelons tous les pays :

• à pratiquer un véritable multilatéralisme ;

• à défendre fermement le système international avec l’ONU en son centre, l’ordre international étayé par le droit international et les normes fondamentales des relations internationales étayées par la Charte des Nations Unies ;

• et à défendre l’autorité de l’ONU et son statut de plate-forme principale pour la gouvernance de la sécurité mondiale.

La mentalité de guerre froide, l’unilatéralisme, la confrontation des blocs et l’hégémonisme contredisent l’esprit de la Charte des Nations Unies et doivent être combattus et rejetés.

4. Rester déterminé à prendre au sérieux les préoccupations légitimes de sécurité de tous les pays.

L’humanité est une communauté de sécurité indivisible. La sécurité d’un pays ne doit pas se faire au détriment de celle des autres. Nous pensons que tous les pays sont égaux en termes d’intérêts en matière de sécurité.

Les préoccupations légitimes et raisonnables de sécurité de tous les pays doivent être prises au sérieux et traitées correctement, et non constamment ignorées ou systématiquement contestées.

Tout pays, tout en poursuivant sa propre sécurité, devrait tenir compte des préoccupations raisonnables des autres en matière de sécurité.

Nous défendons le principe de la sécurité indivisible, prônant l’indivisibilité :

• entre la sécurité individuelle et la sécurité commune,

• entre la sécurité traditionnelle et la sécurité non traditionnelle,

• entre les sûretés et les obligations en matière de sécurité,

• et entre la sécurité et le développement.

Il devrait y avoir une architecture de sécurité équilibrée, efficace et durable, afin de réaliser la sécurité universelle et la sécurité commune.

5. Rester déterminé à résoudre pacifiquement les différends et les différends entre les pays par le dialogue et la consultation.

La guerre et les sanctions ne sont pas une solution fondamentale aux différends ; seuls le dialogue et la consultation sont efficaces pour résoudre les différends.

Nous appelons les pays à renforcer la communication stratégique, à renforcer la confiance mutuelle en matière de sécurité, à apaiser les tensions, à gérer les différences et à éliminer les causes profondes des crises. Les grands pays doivent faire respecter la justice, s’acquitter de leurs responsabilités, soutenir la consultation sur un pied d’égalité et faciliter les pourparlers de paix, jouer de bons offices et servir de médiateur à la lumière des besoins et de la volonté des pays concernés.

La communauté internationale doit soutenir tous les efforts propices au règlement pacifique des crises et encourager les parties en conflit à instaurer la confiance, à régler les différends et à promouvoir la sécurité par le dialogue.

Abuser des sanctions unilatérales et de la compétence au bras long ne résout pas un problème, mais ne fait que créer plus de difficultés et de complications.

6. Restez déterminé à maintenir la sécurité dans les domaines traditionnels et non traditionnels.

Dans le monde d’aujourd’hui, l’intension et l’extension de la sécurité s’élargissent. La sécurité est davantage interconnectée, transnationale et diversifiée. Traditionnel et non traditionnel les menaces à la sécurité se sont entremêlées.

Nous encourageons tous les pays à mettre en pratique les principes de consultation approfondie, de contribution conjointe et de bénéfices partagés dans la gouvernance mondiale, et à travailler ensemble pour résoudre les différends régionaux et les défis mondiaux tels que le terrorisme, le changement climatique, la cybersécurité et la biosécurité.

Des efforts concertés doivent être déployés pour explorer plusieurs canaux, développer une solution holistique et améliorer les règles pertinentes, afin de trouver des solutions durables, de promouvoir la gouvernance de la sécurité mondiale et de prévenir et résoudre les problèmes de sécurité.

Ces six engagements sont liés et se renforcent mutuellement, et forment un tout organique d’unité dialectique. Parmi eux,

• la vision d’une sécurité commune, globale, coopérative et durable fournit des orientations conceptuelles ;

• le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de tous les pays est le principe de base ;

• le respect des buts et principes de la Charte des Nations Unies est une référence primordiale ;

• prendre au sérieux les préoccupations légitimes de sécurité de tous les pays est un principe important,

• résoudre pacifiquement les différends et les différends entre les pays par le dialogue et la consultation est un choix incontournable ;

• et le maintien de la sécurité dans les domaines traditionnels et non traditionnels est une exigence inhérente.

III. Priorités de la coopération

Notre aspiration commune est de parvenir à une paix mondiale durable, afin que tous les pays puissent jouir d’un environnement extérieur pacifique et stable et que leurs peuples puissent vivre une vie heureuse avec leurs droits pleinement garantis. Comme les passagers à bord du même navire, les pays doivent travailler dans la solidarité pour favoriser une communauté de sécurité partagée pour l’humanité et construire un monde exempt de peur et jouissant de la sécurité universelle.

Pour concrétiser ces visions, la Chine est prête à mener une coopération bilatérale et multilatérale en matière de sécurité avec tous les pays et organisations internationales et régionales dans le cadre de l’Initiative de sécurité mondiale, et à promouvoir activement la coordination des concepts de sécurité et la convergence des intérêts.

La Chine appelle toutes les parties à mener une coopération unique ou multiple dans les domaines, y compris, mais sans s’y limiter, les suivants, afin de poursuivre l’apprentissage mutuel et la complémentarité et de promouvoir conjointement la paix et la tranquillité dans le monde :

1. Participer activement à la formulation d’un nouvel agenda pour la paix et d’autres propositions présentées dans Notre agenda commun par le Secrétaire général de l’ONU. Soutenir les efforts de l’ONU pour améliorer la prévention des conflits et exploiter pleinement l’architecture de consolidation de la paix pour aider les États sortant d’un conflit à consolider la paix. Exploiter davantage le sous-fonds du Secrétaire général pour la paix et la sécurité du Fonds d’affectation spéciale Chine-ONU pour la paix et le développement et soutenir un rôle plus important de l’ONU dans les affaires de sécurité mondiale.

Soutenir l’ONU dans le renforcement des capacités de mise en œuvre de son mandat de maintien de la paix, respecter les trois principes de « consentement des parties, d’impartialité et de non-recours à la force sauf en cas de légitime défense et de défense du mandat » pour les opérations de maintien de la paix, privilégier les solutions politiques, et adopter une approche holistique pour traiter à la fois les symptômes et les causes profondes. Doter les opérations de maintien de la paix de ressources adéquates. Soutenir la fourniture d’une assistance financière suffisante, prévisible et durable à l’Union africaine (UA) pour qu’elle puisse mener des opérations autonomes de maintien de la paix.

2. Promouvoir la coordination et une bonne interaction entre les grands pays et construire une relation entre les grands pays caractérisée par une coexistence pacifique, une stabilité globale et un développement équilibré. Les grands pays assument des responsabilités particulièrement importantes en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales. Appelez les principaux pays à donner l’exemple en respectant l’égalité, la bonne foi, la coopération et l’état de droit, et en se conformant à la Charte des Nations Unies et au droit international. Adhérer au respect mutuel, à la coexistence pacifique et à la coopération gagnant-gagnant, s’en tenir à la ligne de fond de l’absence de conflit et d’absence de confrontation, rechercher un terrain d’entente tout en réservant les différences et gérer les différences.

3. Soutenir fermement le consensus selon lequel « une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée ». Se conformer à la déclaration commune sur la prévention de la guerre nucléaire et la prévention des courses aux armements publiée par les dirigeants des cinq États dotés d’armes nucléaires en janvier 2022. Renforcer le dialogue et la coopération entre les États dotés d’armes nucléaires pour réduire le risque de guerre nucléaire. Sauvegarder le régime international de non-prolifération nucléaire fondé sur le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et soutenir activement les efforts des pays des régions concernées pour créer des zones exemptes d’armes nucléaires. Promouvoir la coopération internationale en matière de sécurité nucléaire, afin de construire un système international de sécurité nucléaire équitable, collaboratif et mutuellement bénéfique.

4. Mettre pleinement en œuvre la résolution sur la promotion de la coopération internationale sur les utilisations pacifiques dans le contexte de la sécurité internationale adoptée par la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Mener une coopération dans des cadres tels que le Comité 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Convention sur les armes chimiques (CAC) et la Convention sur les armes biologiques (BWC), promouvoir l’interdiction complète et la destruction complète des armes de destruction massive et renforcer les capacités de tous les pays dans des domaines tels que la non-prolifération, le contrôle des exportations, la biosécurité et la protection contre les armes chimiques.

Soutenir le processus de contrôle mondial des armes conventionnelles. Soutenir la coopération entre la Chine, l’Afrique et l’Europe sur le contrôle des armes légères et de petit calibre dans le respect de la volonté de l’Afrique. Soutenir la mise en œuvre de l’initiative Faire taire les armes en Afrique. Mener activement une coopération et une assistance internationales en matière de déminage humanitaire et apporter une aide aux pays touchés dans la mesure de ses capacités.

5. Promouvoir le règlement politique des questions critiques internationales et régionales. Encourager les pays concernés à surmonter les divergences et à résoudre les points chauds par un dialogue franc et une communication franche. Aider la communauté internationale à participer de manière constructive au règlement politique des points chauds, sur la base de la non-ingérence dans les affaires intérieures, principalement en facilitant les pourparlers de paix, avec l’équité et l’aspect pratique comme attitude principale, et principalement en suivant l’approche consistant à aborder à la fois les symptômes et les causes profondes. Soutenir le règlement politique des questions brûlantes telles que la crise ukrainienne par le dialogue et la négociation.

6. Soutenir et améliorer le mécanisme et l’architecture de coopération en matière de sécurité régionale centrés sur l’ASEAN, et adhérer à la manière de l’ASEAN de parvenir à un consensus et de s’adapter au niveau de confort de chacun pour renforcer davantage le dialogue et la coopération en matière de sécurité entre les pays de la région. Soutenir les efforts visant à promouvoir la coopération dans les zones de sécurité non traditionnelles dans le cadre de la coopération Lancang-Mékong (LMC), mettre en œuvre des projets de coopération pertinents dans le cadre du Fonds spécial LMC et s’efforcer de favoriser une zone pilote pour GSI afin de sauvegarder conjointement la paix et la stabilité régionales.

7. Mettre en œuvre la proposition en cinq points sur la réalisation de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient, y compris la promotion du respect mutuel, le maintien de l’équité et de la justice, la réalisation de la non-prolifération, la promotion conjointe de la sécurité collective et l’accélération de la coopération au développement, afin d’établir conjointement un nouveau cadre de sécurité au Moyen-Orient. Soutenir l’élan positif et les efforts des pays du Moyen-Orient pour renforcer le dialogue et améliorer leurs relations, répondre aux préoccupations raisonnables de sécurité de toutes les parties, renforcer les forces internes de sauvegarde de la sécurité régionale et soutenir la Ligue des États arabes (LEA) et d’autres organisations régionales à jouer un rôle constructif à cet égard. La communauté internationale devrait prendre des mesures pratiques pour faire avancer la solution à deux États à la question palestinienne et convoquer une conférence de paix internationale plus large, plus autoritaire et plus influente, afin de parvenir rapidement à une solution juste à la question palestinienne.

8. Soutenir les efforts des pays africains, de l’UA et des organisations sous-régionales pour résoudre les conflits régionaux, lutter contre le terrorisme et sauvegarder la sécurité maritime, appeler la communauté internationale à fournir un soutien financier et technique aux opérations antiterroristes menées par l’Afrique, et soutenir pays africains dans le renforcement de leur capacité à sauvegarder la paix de manière indépendante. Soutenir la résolution des problèmes africains à la manière africaine et promouvoir le règlement pacifique des points chauds dans la Corne de l’Afrique, le Sahel, la région des Grands Lacs et d’autres régions. Mettre en œuvre activement les Perspectives sur la paix et le développement dans la Corne de l’Afrique, promouvoir l’institutionnalisation de la Conférence Chine-Corne de l’Afrique sur la paix, la gouvernance et le développement et travailler activement au lancement de projets pilotes de coopération.

9. Aider les pays d’Amérique latine et des Caraïbes à remplir activement les engagements énoncés dans la Proclamation de l’Amérique latine et des Caraïbes en tant que zone de paix, et aider la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes et d’autres organisations régionales et sous-régionales à jouer un rôle actif dans le maintien de la paix et de la sécurité régionales et dans la gestion appropriée des points chauds régionaux.

10. Accorder une grande attention à la situation particulière et aux préoccupations légitimes des pays insulaires du Pacifique concernant le changement climatique, les catastrophes naturelles et la santé publique, soutenir les efforts des pays insulaires du Pacifique pour relever les défis mondiaux et aider les pays insulaires à mettre en œuvre la Stratégie 2050 pour le continent bleu du Pacifique. Accroître la fourniture de matériel, de fonds et de talents pour aider les pays insulaires à améliorer leur capacité à faire face aux menaces de sécurité non traditionnelles.

11. Renforcer le dialogue et les échanges maritimes et la coopération pratique, gérer correctement les différents maritimes et travailler ensemble pour lutter contre les crimes transnationaux en mer, y compris la piraterie et les vols à main armée, afin de sauvegarder conjointement la paix et la tranquillité maritimes et la sécurité des voies maritimes. Appeler les pays en amont et en aval le long des fleuves transfrontaliers à s’engager activement dans la coopération internationale, à résoudre les différents pertinents par le dialogue et la consultation, à assurer la sécurité de la navigation sur les fleuves transfrontaliers, à utiliser et à protéger rationnellement les ressources en eau et à protéger l’environnement écologique de fleuves transfrontaliers.

12. Renforcer le rôle de l’ONU en tant que coordinateur central dans la lutte mondiale contre le terrorisme, aider la communauté internationale à mettre pleinement en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l’ONU contre le terrorisme et la Stratégie antiterroriste mondiale de l’ONU, et réprimer conjointement toutes les organisations terroristes et les individus désignés par le Conseil de sécurité. Canaliser davantage de ressources antiterroristes mondiales vers les pays en développement pour renforcer leurs capacités antiterroristes. S’opposer à l’association du terrorisme à un pays, un groupe ethnique ou une religion en particulier. Améliorer les études et les réponses à l’impact des technologies émergentes sur les efforts mondiaux de lutte contre le terrorisme.

13. Approfondir la coopération internationale dans le domaine de la sécurité de l’information. La Chine a présenté l’Initiative mondiale sur la sécurité des données et appelle à des efforts conjoints pour formuler des règles mondiales sur la gouvernance numérique qui reflètent la volonté et respectent les intérêts de toutes les parties. Suivre les l’Initiative de coopération Chine-LEA sur la sécurité des données et l’Initiative de coopération sur la sécurité des données de la Chine et de l’Asie centrale, s’attaquer conjointement à diverses cybermenaces et travailler à l’établissement d’un système de gouvernance mondiale sur le cyberespace caractérisé par l’ouverture et l’inclusion, la justice et l’équité, la sécurité et stabilité, vigueur et vitalité.

14. Renforcer la gestion des risques de biosécurité. Défendre conjointement une recherche responsable en biosciences et encourager toutes les parties prenantes à se référer aux lignes directrices de Tianjin sur la biosécurité pour les codes de conduite des scientifiques sur une base volontaire. Renforcer conjointement le renforcement des capacités de biosécurité des laboratoires, réduire les risques de biosécurité et promouvoir le développement sain de la biotechnologie.

15. Renforcer la gouvernance internationale de la sécurité sur l’intelligence artificielle (IA) et d’autres technologies émergentes, et prévenir et gérer les risques de sécurité potentiels. La Chine a publié des prises de position sur la réglementation des applications militaires et le renforcement de la gouvernance éthique de l’IA, et se tient prête à renforcer la communication et les échanges avec la communauté internationale sur la gouvernance de la sécurité de l’IA, à promouvoir la mise en place d’un mécanisme international à large participation et à élaborer des cadres et des normes de gouvernance. et des normes basées sur un large consensus.

16. Renforcer la coopération internationale dans le domaine de l’espace extra-atmosphérique et sauvegarder l’ordre international dans l’espace extra-atmosphérique fondé sur le droit international. Mener des activités dans l’espace extra-atmosphérique conformément au droit international, préserver la sécurité des astronautes en orbite et le fonctionnement à long terme et durable des installations spatiales. Respecter et garantir le droit égal de tous les pays d’utiliser pacifiquement l’espace extra-atmosphérique. Rejeter résolument la militarisation et la course aux armements dans l’espace et appuyer la négociation et la conclusion d’un instrument juridique international sur la maîtrise des armements dans l’espace.

17. Soutenir l’Organisation mondiale de la santé pour qu’elle joue un rôle de premier plan dans la gouvernance mondiale de la santé publique, et coordonner et mobiliser efficacement les ressources mondiales pour répondre conjointement au COVID-19 et à d’autres grandes maladies infectieuses mondiales.

18. Préserver la sécurité alimentaire et énergétique mondiale. Renforcer la coordination des actions pour maintenir le bon fonctionnement du commerce agricole international, assurer une production céréalière stable et des chaînes d’approvisionnement fluides, et éviter de politiser et de militariser les problèmes de sécurité alimentaire. Renforcer la coordination internationale des politiques énergétiques, créer un environnement sûr et stable pour assurer le transport de l’énergie et maintenir conjointement la stabilité du marché mondial de l’énergie et des prix de l’énergie.

19. Mettre pleinement et efficacement en œuvre la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Encourager tous les pays à conclure ou à adhérer à des traités, conventions ou accords internationaux ou à prendre des dispositions institutionnelles pour lutter contre les crimes transnationaux. Soutenir les trois conventions internationales de l’ONU sur le contrôle des drogues, sauvegarder le système international de contrôle des drogues et prôner la coordination, la responsabilité partagée et la coopération sincère au sein de la communauté internationale pour relever ensemble les défis posés par le problème de la drogue et construire une communauté de destin pour l’humanité qui est exempt des méfaits de la drogue. Mener activement la coopération en matière d’application de la loi sur la base du respect de la souveraineté de chaque pays, afin d’améliorer conjointement la capacité d’application de la loi et la gouvernance de la sécurité. Soutenir la mise en place d’un système de formation mondial pour former pour les pays en développement davantage d’agents des forces de l’ordre qui répondent aux besoins de sécurité de leur pays.

20. Soutenir la coopération entre les pays pour lutter contre le changement climatique et maintenir des chaînes d’approvisionnement et industrielles stables et fluides, et accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable afin de promouvoir une sécurité durable par le développement durable.

IV. Plateformes et mécanismes de coopération

1. S’engager dans des discussions et des communications de grande envergure sur la paix et la sécurité au sein de l’Assemblée générale, des comités compétents des Nations Unies, du Conseil de sécurité, des institutions compétentes et d’autres organisations internationales et régionales sur la base de leurs mandats respectifs, et présenter des initiatives et des propositions communes pour forger un consensus au sein de la communauté internationale pour relever les défis de sécurité.

2. Tirer parti des rôles de l’Organisation de coopération de Shanghai, de la coopération BRICS, de la Conférence sur l’interaction et les mesures de confiance en Asie, du mécanisme « Chine + Asie centrale » et des mécanismes pertinents de coopération en Asie de l’Est, et mener progressivement une coopération en matière de sécurité pour atteindre objectifs similaires ou identiques. Promouvoir la mise en place d’une plate-forme de dialogue multilatérale dans la région du Golfe et faire jouer le rôle de mécanismes de coordination et de coopération tels que la réunion des ministres des affaires étrangères des pays voisins de l’Afghanistan et la conférence Chine-Corne de l’Afrique sur la paix, la gouvernance et le développement pour promouvoir la paix et la stabilité régionales et mondiales.

3. Organiser en temps voulu des conférences de haut niveau sur la GSI pour renforcer la communication politique dans le domaine de la sécurité, promouvoir le dialogue et la coopération intergouvernementaux et favoriser davantage la synergie au sein de la communauté internationale pour relever les défis de sécurité.

4. Soutenir le Forum Chine-Afrique pour la paix et la sécurité, le Forum sur la sécurité au Moyen-Orient, le Forum de Beijing Xiangshan, le Forum mondial de coopération en matière de sécurité publique (Lianyungang) et d’autres plateformes de dialogue internationales en contribuant à approfondir les échanges et la coopération en matière de sécurité. Promouvoir la création d’un plus grand nombre de forums mondiaux sur la sécurité afin de fournir de nouvelles plates-formes aux gouvernements, aux organisations internationales, aux groupes de réflexion et aux organisations sociales pour tirer parti de leurs avantages et participer à la gouvernance de la sécurité mondiale.

5. Créer davantage de plateformes et de mécanismes internationaux d’échange et de coopération pour relever les défis de sécurité dans des domaines tels que la lutte contre le terrorisme, la cybersécurité, la biosécurité et les technologies émergentes, en vue d’améliorer la capacité de gouvernance dans le domaine de la sécurité non traditionnelle. Encourager davantage d’échanges et de coopération entre les académies militaires et de police de niveau universitaire. La Chine est disposée à fournir à d’autres pays en développement 5 000 opportunités de formation au cours des cinq prochaines années pour former des professionnels aux problèmes de sécurité mondiale.

Le GSI, suivant le principe d’ouverture et d’inclusivité, accueille et attend avec impatience la participation de toutes les parties pour enrichir conjointement sa substance et explorer activement de nouvelles formes et domaines de coopération. La Chine est prête à travailler avec tous les pays et peuples qui aiment la paix et aspirent au bonheur pour relever toutes sortes de défis de sécurité traditionnels et non traditionnels, protéger la paix et la tranquillité de la terre et créer ensemble un avenir meilleur pour l’humanité, afin que le flambeau de la paix soit transmis de génération en génération et brille à travers le monde.