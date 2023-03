Wir stehen nicht am ersten, sondern am neunten Jahrestag des Krieges in der Ukraine, der im Februar 2014 mit dem US-NATO-Putsch begann. In Warschau verspricht Präsident Joe Biden, "Präsident Wolodymyr Selenskyj beizustehen, egal was passiert". Die Präsidentin des italienischen Rates, Giorgia Meloni, schließt sich ihm an, die die 2014 eingenommene Position umkehrt und Selenskyj versichert, dass "Italien bis zum Ende bei Ihnen sein wird". Diese Aussagen sind besorgniserregend angesichts der realen Möglichkeit, dass der Konflikt zu einem Atomkrieg führen könnte, der nicht nur das Ende Europas, sondern der Welt bedeuten würde. Die Ukraine ist in der Lage, Atomwaffen zu produzieren, und sicherlich gibt es in Kiew jemanden, der diesen Plan verfolgt.

Die New York Times bestätigt: "Die Ukraine hat vor 30 Jahren ein gigantisches Atomwaffenarsenal aufgegeben. Heute gibt es Bedauern." Mit dem Zerfall der UdSSR 1991 befand sich die Ukraine im Besitz des drittgrößten Atomwaffenarsenals der Welt: etwa 5000 strategische und taktische Waffen. Sie wurden in den 90er Jahren auf der Grundlage von Vereinbarungen zwischen den Vereinigten Staaten, Russland und der Ukraine beseitigt. Aber die technologischen Kapazitäten, die die Ukraine während der Konfrontation zwischen den USA und der UdSSR im militärischen Nuklearbereich erworben hat, wurden nicht beseitigt.

"Die Ukraine", warnt Präsident Wladimir Putin, "beabsichtigt, ihre eigenen Atomwaffen zu schaffen, und das ist keine bloße Angeberei. Der Erwerb von Atomwaffen wird für die Ukraine im Vergleich zu anderen Staaten, die Forschung betreiben, viel einfacher sein, insbesondere wenn Kiew ausländische technologische Unterstützung erhält. Das können wir nicht ausschließen. Wenn die Ukraine Massenvernichtungswaffen erwirbt, wird sich die Situation in der Welt und in Europa drastisch ändern."

In welchen Händen wären dann die ukrainischen Atomwaffen? Dies wird durch die Tatsache bestätigt, dass Selenskyj der 10. ukrainischen Sturmbrigade gerade "den Ehrentitel Edelweiß" verliehen hat: Es ist der Name und das Symbol einer der wildesten Nazi-Divisionen, der 1. Edelweiß-Division, die 1943 in Kefalonia mehr als 5000 italienische Soldaten massakrierte, die sich ergeben hatten.