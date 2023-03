Au cours des derniers mois, nous avons créé un réseau international d’informateurs afin d’éditer et d’améliorer chaque semaine un bulletin consacré à la fin de l’hégémonie occidentale et au passage à un monde multipolaire.

Au sommaire du n°30 :

EDITORIAL

– 400 colons israéliens détruisent un village palestinien

AMÉRIQUES

– Les États-Unis rappellent leurs ressortissants en Russie

– Les armées US n’ont plus de recrues

– Ajay Banga prochain directeur de la Banque mondiale

– Avant-primaires républicaines

– Le Trésor US bloque les documents incriminant Hunter et James Biden

– La Chambre exige des preuves de la sincérité de hauts fonctionnaires de la Sécurité nationale

– Les USA exportent leur savoir-faire en Chine

– Un expert US démontre au Congrès que la Chine populaire veut détruire le capitalisme

– La Chine populaire manipule Hollywood

– Mark Zuckerberg a influencé le système électoral

– L’arroseur arrosé du Russiagate

– Origine de la Covid-19

– Les limites de la générosité US

– Le maire de New York contre la séparation des Églises et de l’État

– La Chambre US contre l’obligation des investissements éthiques

EUROPE

– L’UE accepte finalement le Brexit

– La France réorganise ses bases militaires en Afrique

– Récession en Allemagne

– Pétition et manifestation en Allemagne contre la guerre en Ukraine

– L’Allemagne contre la politique de la coalition israélienne

– Les libéraux allemands contre l’interdiction des véhicules à essence

– Manifestation à Zurich contre la guerre en Ukraine

– Le Danemark abolit un jour férié pour financer sa Défense

– La Pologne ferme progressivement sa frontière biélorusse

– Les opinions publiques ne jugent pas de la même manière la guerre en Ukraine selon qu’elles sont occidentales ou non

– Les Occidentaux contre TikTok

– La Finlande prépare son adhésion à l’Otan

– La CEDH pourrait confisquer les biens russes « saisis »

– Le Trésor US pourrait confisquer les avoir russes « saisis »

– L’Ukraine attaque Saint-Petersbourg

AFRIQUE

– Deux partis politiques interdits en Algérie

– L’Iran et l’Algérie souhaitent utiliser la Mauritanie contre le Maroc

– La Tunisie devient raciste

– Risque de famine dans le bassin du lac Tchad

– Le pouvoir soudanais se divise

– Élection opaque au Nigeria

ASIE

– Washington impose au président Abbas la poursuite de la « solution à 2 États »

– Démission du ministre adjoint de l’identité juive

– L’assassinat du cheikh Rifaï n’a aucun rapport avec le Hezbollah

– Nouvelles révélations sur les détournements de fonds de Riad Salamé

– L’Union interparlementaire arabe brise l’isolement de la Syrie

– Négociations saoudo-syriennes

– Riyad et Koweït exigent que les militaires arabes se retirent de l’économie

– Nouvelles divisions au Kurdistan iraquien

– Arabie saoudite aide les populations ukrainiennes et prochainement du Donbass

– Plainte contre les activités de TotalEnergie au Yémen

– L’opinion publique turque se retourne contre le président Erdoğan

– L’UE s’immisce dans le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

– Nouvelle chute du rial iranien

– Attentats contre des écoles de filles en Iran

– Médiation iraquienne entre l’Arabie saoudite et l’Iran

– Opérations secrètes indiennes contre le Pakistan

– Le Pakistan tente de régler le problème du Tehrik-e-Taliban Pakistan avec l’Afghanistan

– Une nouvelle équipe pour le Vietnam

– Un représentant US demande la fin de la guerre de Corée

– Risque de famine en Corée du Nord

– Le Japon conditionne son aide à la Corée du Nord

– Les 12 propositions chinoises pour la paix en Ukraine

En outre, notre supplément documentaire de cette semaine présente 140 articles de revues académiques de sciences politiques.