Seit neun Monaten haben wir mittels unseres internationalen Netzwerks von Korrespondenten begonnen, jede Woche einen Newsletter zu verfassen, der dem Ende der westlichen Hegemonie und dem Übergang zu einer multipolaren Welt gewidmet ist.

Der Newsletter existiert in sieben Sprachen: Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Holländisch, Italienisch und Spanisch

Dieses außergewöhnliche Werkzeug ist nur im Abonnement zugänglich.

– Deutsch

Jahresabonnement: 150 Euro

Monatsabonnement: 15 Euro

– Englisch

Yearly subscription: 150 euros

Monthly subscription: 15 euros

– Französisch

Souscription annuelle : 150 euros

Souscription mensuelle : 15 euros

– Holländisch

Jaarabonnement: 150 euro

Maandelijks abonnement: 15 euro

– Italienisch

Sottoscrizione annuale: 150 euro

Sottoscrizione mensile: 15 euro

– Spanisch

Abono anual: 150€

Abono mensual: 15€

Im Inhalt von Nr. 30:

– 400 israelische Siedler zerstören ein palästinensisches Dorf

– USA rufen ihre Staatsangehörigen aus Russland zurück

– US-Armeen finden nicht genug Rekruten

– Ajay Banga nächster Direktor der Weltbank

– Republikanische Vorwahlen

– US-Finanzministerium blockiert Dokumente, die Hunter und James Biden belasten

– Das Repräsentantenhaus verlangt von hochrangigen nationalen Sicherheitsbeamten Beweise für Aufrichtigkeit

– Die USA exportieren ihr Know-how nach China

– US-Experte zeigt Kongress, dass die Volksrepublik China den Kapitalismus zerstören will

– Die Volksrepublik China manipuliert Hollywood

– Mark Zuckerberg hat das Wahlsystem beeinflusst

– Russiagate-Betreiber selbst verurteilt

– Ursprung von Covid-19

– Die Grenzen der Großzügigkeit der USA

– Bürgermeister von New York gegen Trennung von Kirche und Staat

– Die US-Kammer gegen die Verpflichtung zu ethischen Investitionen

– EU akzeptiert endlich Brexit

– Frankreich reorganisiert seine Militärbasen in Afrika

– Drohende Rezession in Deutschland

– Petition und Demonstration in Deutschland gegen den Krieg in der Ukraine

– Deutschland gegen die Politik der israelischen Koalition

– Deutsche Liberale gegen Verbot von Benzinfahrzeugen

– Demonstration in Zürich gegen den Krieg in der Ukraine

– Dänemark schafft einen Feiertag zur Finanzierung seiner Verteidigung ab

– Polen schließt schrittweise seine weißrussische Grenze

– Die öffentliche Meinung beurteilt den Krieg in der Ukraine nicht auf die gleiche Weise.

– Der Westen gegen TikTok

– Finnland bereitet sich auf NATO-Mitgliedschaft vor

– EGMR könnte "beschlagnahmtes" russisches Eigentum konfiszieren

– US-Finanzministerium könnte "beschlagnahmte" russische Vermögenswerte konfiszieren

– Ukraine greift St. Petersburg an

– Zwei politische Parteien in Algerien verboten

– Iran, Algerien wollen Mauretanien gegen Marokko benutzen

– Tunesien wird rassistisch

– Gefahr einer Hungersnot im Tschadseebecken

– Sudanesische Macht spaltet sich

– Undurchsichtige Wahlen in Nigeria

– Washington zwingt Präsident Abbas die Verfolgung der "2-Staaten-Lösung" auf

– Rücktritt des stellvertretenden Ministers für jüdische Identität

– Hisbollah hat nichts mit der Ermordung von Scheich Rifai zu tun

– Neue Enthüllungen zur Veruntreuung von Riad Salamé

– Arabische Interparlamentarische Union durchbricht Syriens Isolierung

– Saudisch-syrische Verhandlungen

– Riad und Kuweit-City verlangen von dem arabischen Militär sich von der Wirtschaft zurückzuziehen

– Neue Divisionen in Irakisch-Kurdistan

– Saudi-Arabien hilft den Einwohnern der Ukraine und bald des Donbass

– Beschwerde gegen Aktivitäten von TotalEnergie im Jemen

– dieser Anlage besitze, die von Yemen LNG und nicht von ihr verwaltet werde.

– Die türkische öffentliche Meinung wendet sich gegen Präsident Erdoğan

– EU mischt sich in Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan ein

– Neuer Einbruch des iranischen Rial

– Angriffe auf Mädchenschulen im Iran

– Irakische Vermittlung zwischen Saudi-Arabien und Iran

– Indische verdeckte Operationen gegen Pakistan

– Pakistan versucht, das Problem des Tehrik-e-Taliban Pakistan mit Afghanistan zu lösen

– Ein neues Team für Vietnam

– US-Vertreter fordern Ende des Koreakriegs

– Gefahr einer Hungersnot in Nordkorea

– Japan macht Hilfe für Nordkorea abhängig

– Chinas 12 Vorschläge für Frieden in der Ukraine