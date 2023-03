Negli ultimi mesi abbiamo costituito una rete internazionale di informatori per migliorare un notiziario settimanale, dedicato alla fine dell’egemonia occidentale e alla transizione a un mondo multipolare.

Uno strumento d’eccezione solitamente disponibile in abbonamento.

– Sottoscrizione annuale: 150 euro

– Sottoscrizione mensile: 15 euro

Sommario del n° 30

EDITORIALE

– 400 coloni israeliani distruggono un villaggio palestinese

AMERICHE

– Le forze armate Usa non hanno più reclute

– Ajay Banga futuro direttore della Banca Mondiale

– Preparativi per le primarie del Partito repubblicano

– Il Tesoro Usa blocca i documenti che incriminano Hunter e James Biden

– La Camera esige prove della buonafede di alti funzionari della Sicurezza Nazionale

– Gli Usa esportano in Cina il loro know-how

– Un esperto dimostra al Congresso degli Stati Uniti che la Cina Popolare vuole distruggere il capitalismo

– La Cina Popolare manipola Hollywood

– Mark Zuckerberg ha condizionato il sistema elettorale

– Russiagate: chi la fa l’aspetti

– Origine del Covid-19

– I limiti della magnanimità Usa

– Il sindaco di New York contro la separazione fra Stato e Chiese

– La Camera Usa contro l’obbligo di investimenti etici

EUROPA

– La Francia riorganizza le basi militari in Africa

– Deflazione in Germania

– In Germania petizione e manifestazione contro la guerra in Ucraina

– La Germania contro la politica della coalizione israeliana

– I liberali tedeschi contro il divieto di veicoli a benzina

– Manifestazione a Zurigo contro la guerra in Ucraina

– La Danimarca abolisce un giorno festivo per finanziare la Difesa

– La Polonia chiude progressivamente la frontiera con la Bielorussia

– Le opinioni pubbliche occidentali e non-occidentali non la pensano allo stesso modo sulla guerra in Ucraina

– Gli Occidentali contro TikTok

– La Finlandia prepara l’adesione alla Nato

– La CEDU potrebbe confiscare i beni russi sequestrati

– Il Tesoro Usa potrebbe confiscare i beni russi sequestrati

– L’Ucraina attacca San Pietroburgo

AFRICA

– In Algeria vietati due partiti politici

– Iran e Algeria vorrebbero usare la Mauritania contro il Marocco

– La Tunisia diventa razzista

– Rischio di carestia nel bacino del lago Ciad

– Il potere sudanese si divide

– Elezioni poco trasparenti in Nigeria

ASIA

– Washington impone al presidente Abbas di andare avanti nella «soluzione a due Stati»

– Dimissioni del viceministro per l’Identità Ebraica

– Lo Hezbollah non ha niente a che fare con l’assassinio dello sceicco Rifaï

– Nuove rivelazioni sulle sottrazioni di fondi di Riad Salamé

– L’Unione Interparlamentare Araba rompe l’isolamento della Siria

– Negoziati fra Arabia Saudita e Siria

– Riyad e Kuwait pretendono che i militari arabi escano dall’economia

– Nuove divisioni del Kurdistan iracheno

– L’Arabia Saudita aiuta il popolo ucraino e prossimamente quello del Donbass

– Denuncia delle attività di TotalEnergie in Yemen

– L’opinione pubblica turca si rivolta contro il presidente Erdogan

– L’UE s’immischia nel conflitto tra Armenia e Azerbaijan

– Nuovo tonfo del rial iraniano

– Attentati a scuole femminili in Iran

– Mediazione irachena tra Arabia Saudita e Iran

– Operazioni segrete dell’India contro il Pakistan

– Il Pakistan tenta di risolvere con l’Afghanistan il problema del Tehrik-e-Taliban

– Nuovo gruppo dirigente in Vietnam

– Un rappresentante Usa chiede la fine della guerra di Corea

– Rischio di carestia in Corea del Nord

– Il Giappone pone condizioni per aiutare la Corea del Nord

– Le 12 proposte cinesi per la pace in Ucraina

Il supplemento di documentazione di questa settimana presenta 140 articoli di riviste accademiche di scienze politiche.