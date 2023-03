Au cours des derniers mois, nous avons créé un réseau international d’informateurs afin d’éditer et d’améliorer chaque semaine un bulletin consacré à la fin de l’hégémonie occidentale et au passage à un monde multipolaire.

Au sommaire du n°31 :

ÉDITORIAL

– Qui définit l’agenda géopolitique secret des Occidentaux ?

AMÉRIQUES

– Les Démocrates sont bien plus impérialistes que les Républicains

– Des Indiens contournent le Bureau des affaires indiennes

– Biden propose une réforme du droit de vote

– 10 minutes de discussion Blinken-Lavrov

– Un candidat à la présidentielle demande 1 dollar à chacun de ses électeurs

– Steve Bannon dénonce Rupert Murdoch

– De faux envois d’armes US en Ukraine

– La loi sur les Pouvoirs de guerre remise en question

– La version officielle de l’attaque du Capitole remise en question

– La seule version existante du sabotage de Nord Stream remise en question

– Les États-uniens n’ont pas confiance dans la politique ukrainienne de Joe Biden

– Le Congrès menace d’attaquer militairement le Mexique

– La bataille des cuisinières à gaz se poursuit

– L’Argentine remet en question les accords léonins de la guerre des Malouines

EUROPE

– Rapport sur l’attentat de Manchester Arena

– Le Royaume-Uni étudie une loi contre l’immigration illégale

– Les Français contre la réforme Macron

– L’Allemagne désormais indépendante des hydrocarbures russes

– L’Allemagne accuse à tort l’Iran

– Olaf Scholz en tête à tête avec Joe Biden

– La Norvège tire les bénéfices du sabotage de Nord Stream

– Jean-Paul II n’a pas dénoncé des prêtres pédophiles

– La Hongrie pour un cessez-le-feu en Ukraine

– Les États européens et l’évolution d’Israël

– L’UE et la production d’obus de 155 mm

– La Suisse lève ses « sanctions » anti-syriennes

– Glencore condamné

– La Serbie ne reconnaîtra pas le Kosovo

– Le grand nettoyage se poursuit en Ukraine

– Une candidate à l’élection présidentielle biélorusse condamnée par contumace

– Les attaques du « Corps des volontaires russes en Ukraine » sur le sol russe

– Les relations entre l’armée russe et le Groupe Wagner

– Les relations entre Volodymyr Zelensky et le chef de ses armées

– Transparency International interdit en Russie

– La Russie met en place des visas simplifiés

– « Nous pouvons, avec d’autres pays, enfoncer le dernier clou dans le cercueil des aspirations néocoloniales du monde occidental »

AFRIQUE

– Le Maroc se positionne sur le marché des extraits du cannabis

– Les imams maliens contre le projet de constitution

– La République centrafricaine dénonce le pillage occidental

– François Bozizé couvert par Washington

– Le difficile voyage d’Emmanuel Macron au Congo

– Désescalade entre la RDC et le Rwanda

– La Russie offre des engrais au Malawi

– L’Afrique du Sud réduit son ambassade à Tel-Aviv

ASIE

– L’armée israélienne bouscule l’ancien président de la Knesset

– Le Conseil des Droits de l’homme de l’Onu dévie l’enquête sur l’explosion du port de Beyrouth

– L’autocritique du Hamas

– Le président des chefs d’état-major US visite illégalement la Syrie

– Israël bombarde l’approvisionnement des victimes syriennes du tremblement de terre

– L’Arabie saoudite se rapproche de la Syrie

– L’alcool interdit en Iraq

– La Royal Navy saisit des armes destinées au Yémen

– L’opposition turque s’unit

– L’UE s’apprête à déclarer les gardiens de la révolution iraniens terroristes

– L’AIEA signe un accord avec l’Iran

– Enquête sur les empoisonnements de jeunes Iraniennes

– Incendie d’un camp de réfugiés au Bangladesh

– Kem Sokha emprisonné

– La Corée du Sud exporte des armes

– La Corée du Nord met en garde contre l’interception de ses missiles

– Question sur la succession en Corée du Nord

– L’ancien maire d’Hiroshima pour l’engagement universel de ne pas faire d’usage en premier de la bombe atomique

– Les animaux sauvages investissent à nouveau Fukushima

– Le Japon négocie le dédommagement des « femmes de réconfort » et des travailleurs forcés coréens

– Comment le gouvernement japonais contrôle les médias audiovisuels

– Taïwan joue à se faire peur

– Taïwan commence à percevoir l’enjeu de la délocalisation de TSMC

– L’Allemagne ne défendra pas Taïwan

– Augmentation du budget de l’armée de libération populaire chinoise

– La Chine durcit le ton face aux États-Unis

– La Chine participe aux exercices militaires US Cobra Gold 2023

OCÉANIE

– L’Australie va se doter de sous-marins à propulsion nucléaire

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

– La veuve de John McCain à la tête du Programme alimentaire mondial

En outre, notre supplément documentaire présente une cinquantaine de rapports et documents officiels provenant de six États différents.