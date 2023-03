Jim Jordan, Vorsitzender des Rechtsausschusses des US-Repräsentantenhauses, lud Nina Jankowicz vor, nachdem sie sich mehr als 10 Monate lang geweigert hatte, unter Eid auszusagen.

Die ehemalige Beraterin des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Nina Jankowicz, wurde von Präsident Joe Biden eingestellt, um eine Schattengruppe innerhalb des Heimatschutzsekretariats, das Desinformation Governance Board, zu leiten. Sie wurde beauftragt für die Zensur von Fakten und widersprüchlichen Meinungen über die offizielle Version des Krieges in der Ukraine. Angesichts eines Aufschreis über ihre Ernennung wurde ihre Gruppe offiziell aufgelöst.

Nina Jankowicz ist seitdem dem Center for Information Resilience in London beigetreten und war Gaststar des EU-Symposiums "Beyond Disinformation: The EU’s Response to the Threat of Foreign Information Manipulation". [Jenseits der Schwurbelei: Antwort der EU auf die Gefahr der ausländischen Manipulation der Nachrichten]