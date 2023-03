Die Präsidentin des italienischen Ministerrates, Giorgia Meloni, erklärte bei einem Besuch in Neu-Delhi, dass die "russische Aggression gegen die Ukraine" eine "Provokation im Herzen der UN-Charta" darstelle und "die regelbasierte internationale Ordnung" untergrabe und schließt: “Wir können uns nicht der Gewalt des Stärkeren unterwerfen“. Auf diese Weise wird die Geschichte der Ereignisse, die zur aktuellen kritischen Situation geführt haben, gelöscht. Wir rekonstruieren sie in dieser Grandangolo-Show in ihren wesentlichen Merkmalen:

1. Die NATO wird aus der Bombe geboren

2. Jugoslawien: der Gründungskrieg der neuen NATO

3. Die NATO-Erweiterung Richtung Russland

4. Die USA und die NATO greifen Afghanistan und den Irak an und marschieren dort ein

5. Die NATO zerstört den libyschen Staat

6. Der Krieg der USA und der NATO um Syrien zu zerstören

7. US/NATO-Governance beim Staatsstreich in der Ukraine

8. Italien, Flugzeugträger an der Kriegsfront

9. USA und NATO treten internationale Verträge mit Füßen und stationieren neue Atomwaffen in Europa

Der Moment, in dem der Kalte Krieg mit der Auflösung des Warschauer Paktes und dann der Sowjetunion selbst 1991 endete, war von grundlegender Bedeutung. Die Vereinigten Staaten nutzten die Gelegenheit, um den ersten Konflikt am Golf nach dem Kalten Krieg zu beginnen, an dem die wichtigsten NATO-Länder, darunter Italien, beteiligt waren. Gleichzeitig startet die NATO ihre Osterweiterung in Richtung Russland. Der erste Schritt war die Zerstörung der jugoslawischen Föderation, die die Vereinigten Staaten und die europäischen NATO-Mächte 1990 initiierten. Der Krieg mit dem Namen Operation Allied Force begann am 24. März 1999. Während sie die jugoslawische Föderation durch Krieg zerstört, beginnt die NATO nach Osten zu expandieren, obwohl Washington dem Präsidenten der UdSSR, Michail Gorbatschow, versichert hat, dass "die NATO keinen Zentimeter nach Osten ausdehnen wird". In zwanzig Jahren hat sich die NATO von 16 auf 30 Länder erweitert. Mit dem nächsten Beitritt von Schweden und Finnland wird es auf 32 Länder expandieren, immer mehr am Rande Russlands. Drei weitere Länder - Bosnien und Herzegowina (ehemals Teil Jugoslawiens), Georgien und die Ukraine (ehemals Teil der UdSSR) - sind Kandidaten für den NATO-Beitritt.