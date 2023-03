Negli ultimi mesi abbiamo costituito una rete internazionale di informatori per migliorare un notiziario settimanale, dedicato alla fine dell’egemonia occidentale e alla transizione a un mondo multipolare.

Uno strumento d’eccezione solitamente disponibile in abbonamento.

Sottoscrizione annuale: 150 euro

Sottoscrizione mensile: 15 euro

EDITORIALE

– Chi definisce l’agenda geopolitica segreta degli Occidentali?

AMERICHE

– I Democratici sono più imperialisti dei Repubblicani

– Una tribù indiana elude l’Ufficio per gli Affari Indiani

– Biden propone una riforma del diritto di voto

– L’incontro di dieci minuti tra Blinken e Lavrov

– Un candidato alle elezioni presidenziali chiede un dollaro a chi intende votarlo

– Steve Bannon denuncia Rupert Murdoch

– Finte forniture di armi statunitensi in Ucraina

– Rimessa in discussione la legge sui Poteri di Guerra

– Rimessa in discussione la versione ufficiale dell’attacco al Campidoglio

– Rimessa in discussione l’unica versione esistente del sabotaggio del Nord Stream

– Gli statunitensi non hanno fiducia nella politica ucraina del presidente Biden

– Il Congresso minaccia di attaccare militarmente il Messico

– Non si ferma la battaglia sulle cucine a gas

– L’Argentina rimette in discussione gli accordi leonini della guerra delle Maluine

EUROPA

– Rapporto sull’attentato del Manchester Arena

– Il Regno Unito studia una legge sull’immigrazione illegale

– I francesi contro la riforma Macron

– La Germania indipendente dagli idrocarburi russi

– La Germania accusa a torto l’Iran

– Olaf Scholz incontra a quattr’occhi Joe Biden

– Il sabotaggio del Nord Stream beneficia la Norvegia

– Giovanni Paolo II non ha denunciato preti pedofili

– L’Ungheria favorevole a un cessate-il-fuoco in Ucraina

– Gli Stati europei e l’evoluzione di Israele

– L’UE e la produzione di granate da 155 mm

– La Svizzera toglie le sanzioni contro la Siria

– Condannata Glencore

– La Serbia non riconoscerà il Kossovo

– In Ucraina continua il grande repulisti

– Ex candidata alle elezioni presidenziali bielorusse condannata in contumacia

– Gli attacchi in territorio russo del Corpo dei Volontari Russi in Ucraina

– I rapporti tra le forze armate russe e il Gruppo Wagner

– Le relazioni tra Volodymyr Zelensky e il capo delle forze armate

– Transparency International vietata in Russia

– La Russia adotta visti semplificati

– «Insieme ad altri Paesi possiamo conficcare l’ultimo chiodo nella bara delle aspirazioni neocoloniali del mondo occidentale»

AFRICA

– Il Marocco entra nel mercato degli estratti dalla cannabis

– Gli imam maliani contro il progetto di Costituzione

– La Repubblica Centrafricana denuncia il saccheggio occidentale

– François Bozizé coperto da Washington

– Il difficile viaggio di Emmanuel Macron in Congo

– De-escalation tra RDC e Rwanda

– La Russia regala fertilizzanti al Malawi

– Il Sudafrica ridimensiona l’ambasciata a Tel Aviv

ASIA

– L’esercito israeliano spintona l’ex presidente della Knesset

– Il Consiglio dei Diritti dell’Uomo dell’Onu svia l’inchiesta sull’esplosione del porto di Beirut

– Autocritica di Hamas

– Il presidente dei capi di stato-maggiore Usa visita illegalmente la Siria

– Israele bombarda gli approvvigionamenti destinati ai terremotati siriani

– L’Arabia Saudita si riavvicina alla Siria

– Vietato l’alcol in Iraq

– La Royal Navy sequestra armi destinate allo Yemen

– L’opposizione turca si compatta

– L’UE si appresta a dichiarare terroristi i Guardiani della Rivoluzione iraniani

– L’AIEA firma un accordo con l’Iran

– Inchiesta sull’intossicazione delle giovani iraniane

– Incendio di un campo profughi in Bangladesh

– Kem Sokha messo in prigione

– La Corea del Sud esporta armi

– La Corea del Nord mette in guardia contro l’intercettazione dei suoi missili

– La successione in Corea del Nord

– L’ex sindaco di Hiroshima favorevole all’impegno universale di non ricorrere per primi alla bomba atomica

– Gli animali selvatici di ritorno a Fukushima

– Il Giappone negozia l’indennizzo delle «donne di conforto» e dei lavoratori forzati coreani

– Come il governo giapponese controlla i media audiovisivi

– Taiwan si diverte a farsi paura

– Taiwan comincia a capire la posta in gioco con la delocalizzazione di TSMC

– La Germania non difenderà Taiwan

– Aumento del budget dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese

– La Cina inasprisce i toni verso gli Stati Uniti

– La Cina partecipa alle esercitazioni militari US Cobra Gold 2023

OCEANIA

– L’Australia avrà sottomarini a propulsione nucleare

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

– La vedova di John McCain a capo del Programma Alimentare Mondiale

Il supplemento di documentazione presenta una cinquantina di rapporti e documenti ufficiali di sei Stati.