Jim Jordan, voorzitter van de juridische commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft Nina Jankowicz gedagvaard nadat ze meer dan 10 maanden heeft geweigerd onder ede te getuigen.

Nina Jankowicz, voormalig adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, werd door president Joe Biden ingehuurd om een schimmige groep binnen het Homeland Security Secretariaat, de Disinformation Governance Board, te leiden. Haar taak was het censureren van feiten en meningen die de officiële versie van de oorlog in Oekraïne tegenspraken. Na de verontwaardiging over haar benoeming werd haar groep officieel ontbonden.

Nina Jankowicz heeft zich sindsdien aangesloten bij het Center for Information Resilience in Londen en was de gastster van het symposium van de Europese Unie, "Beyond Disinformation: The EU’s Response to the Threat of Foreign Information Manipulation".