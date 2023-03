Die Verteidigungsminister der 27 europäischen Länder haben bei ihrem Treffen in Stockholm dem von Josep Borrell, Hohen Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, vorgelegten Plan für den "gemeinsamen Kauf großkalibriger Munition" zugestimmt. Der ukrainische Verteidigungsminister (obwohl die Ukraine nicht EU-Mitglied ist) nahm an dem Treffen teil. Er "erklärte die militärischen Anforderungen der Ukraine". Borrell sagte: "Wir befinden uns in Kriegszeiten und wir müssen, tut mir leid, es zu sagen, eine Kriegsmentalität haben." Anschließend erläuterte er den Plan, der drei Phasen umfasst:

1) Artilleriegeschosse, insbesondere 155 mm, aus den Reserven der EU-Mitgliedstaaten nehmen und sie unverzüglich an die Ukraine liefern. Das Geld kommt aus dem Fonds der Europäischen Friedensfazilität (EPF), der bereits 3,6 Milliarden Euro (bezahlt von europäischen Bürgern) für dieses Ziel vorgesehen hat.

2) Eine Vereinbarung zwischen den 27 EU-Mitgliedstaaten über den gemeinsamen Kauf von 155-mm-Geschossen erreichen (durch die EU-Verteidigungs-Agentur Anm. d. Ü.) indem schon im nächsten Monat die ersten Siebenjahresverträge unterzeichnet werden. Dies ist ein "massiver Auftrag", um sowohl die nationalen Reserven zu programmieren und zu erhöhen, als auch die Versorgung der Ukraine zu gewährleisten.

3) Sicherstellung der langfristigen Steigerung der Munitionsproduktion in Europa und Unterstützung der Verteidigungsindustrie, um die Versorgung der Ukraine langfristig zu gewährleisten. (Die EU plant, sie mit etwa einer Million Artilleriegeschossen zu versorgen.)

Borrell teilte weiter mit: "Bis Ende März wird unsere militärische Unterstützungsmission mehr als 11 000 ukrainische Soldaten ausgebildet haben. Bis Ende des Jahres rechnen wir damit, 30 000 ausgebildet zu haben." Für die Unterstützung der Ukraine hat die EU 18 Mrd. EUR bereitgestellt (die immer noch von den europäischen Bürgern bezahlt werden).

Josep Borrell fasste das Ziel des Plans mit folgenden Worten zusammen: "Um den Frieden zu gewinnen, muss die Ukraine den Krieg gewinnen. Und deshalb müssen wir die Ukraine weiter unterstützen: um Frieden zu gewinnen." Die Europäische Union führt daher offen Krieg gegen Russland als Teil der immer gefährlichen US-NATO-Strategie.

In Moskau wurde die Ermordung von Konstantin Malofejew, dem Geschäftsführer der Tsargrad-Gruppe, vereitelt. Dies ist die gleiche Art eines Attentats mit einer unter dem Auto fixierten Bombe, wie die Journalistin Daria Dugin im August 2022 ermordet wurde. Es ist Teil einer Reihe von Terroranschlägen gegen russische Journalisten und Medienmanager, die vom ukrainischen Geheimdienst unter der Leitung der USA und der NATO durchgeführt wurden.