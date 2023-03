Le monde change. Les choses vont vite. Le monde ancien est déjà mort, tandis qu’un monde nouveau se dessine.

87 % de la population mondiale ne partage pas le point de vue occidental sur la guerre en Ukraine. Leurs gouvernements constatent que les États-Unis ne sont plus que des tigres de papier. Ils refusent désormais d’obéir aux diktats du G7.

Vous n’en savez peut-être rien et c’est bien normal : les agences de presse occidentales ne relaient pas ces nouvelles. Elles vous masquent la débâcle. Aussi avons-nous rassemblé des correspondants sur les cinq continents et éditons un bulletin hebdomadaire pour vous donner accès au travail d’une agence de presse. Vous y trouverez des dépêches contextualisées. Des faits, relatés sans parti pris, replacés dans l’histoire.

Au sommaire du n°32 :

ÉDITORIAL

– Évolution mondiale du marché de l’énergie

AMÉRIQUES

– Le but de guerre du Canada en Ukraine est de renverser Vladimir Poutine à Moscou

– Les États-uniens mécontents de la présidence Biden

– Enquête parlementaire sur une enquête parlementaire

– Nouvelles révélations sur les activités de la famille Biden

– Le privilège présidentiel de la guerre à nouveau en question

– Le Congrès veut en savoir plus sur l’origine de la Covid-19

– Situation à la frontière mexicaine

– Le système bancaire US est « négatif », selon Moody

– Le gouvernement US subventionne un organisme britannique pour assécher les publicités qui financent la presse républicaine

– Le « complexe industriel de censure » US

– La guerre en Ukraine est-elle un intérêt stratégique US ?

– 90 parlementaires démocrates contre Benjamin Netanyahu

– Un cartel mexicain fabrique-t-il du fentanyl ?

– Le Honduras reconnaît la Chine populaire

– Migration à travers l’Amérique latine vers les USA

– Rien ne va plus entre le Nicaragua et le Vatican

– L’Équateur expulse l’ambassadeur d’Argentine

EUROPE

– François et le célibat des prêtres

– La Troisième Guerre Mondiale a commencé

– Alain Berset réaffirme la neutralité suisse

– Manifestation pour la neutralité en Bulgarie

– Fissure de l’alliance USA-Ukraine

– Rosatom fournisseur pour les bombes atomiques chinoises

– Grave incident entre la Russie et les États-Unis en mer Noire

– Le gouvernement géorgien renonce à sa loi sur les associations financées de l’étranger

AFRIQUE

– Combien de sub-sahariens prêts à émigrer depuis la Libye ?

– Deux journalistes français condamnés pour chantage sur le roi du Maroc

– Réactivation du conflit du Khatumo

– L’AfriCom au Ghana

– Le référendum constitutionnel repoussé au Mali

– « Ras Bath » incarcéré au Mali

– Le Bénin dénonce la partialité de RFI

– L’Ouganda ne parvient pas à s’affranchir de ses préjugés discriminatoires anti-gays

– Washington n’en a pas fini avec les troubles en Éthiopie

– Le Conseil de sécurité accuse le Rwanda de soutenir le M23

ASIE

– Difficile déplacement de Benjamin Netanyahu à Rome

– Difficile déplacement de Bezalel Smotrich à Washington

– Itamar Ben-Gvir tente de révoquer le chef de la police de Tel-Aviv

– Manifestation monstre contre la coalition de Benjamin Netanyahu

– L’opposition israélienne annonce son retrait du Parlement

– Benjamin Netanyahu ira jusqu’au bout

– Réactions israéliennes à l’accord saoudo-iranien

– Pour Hassan Nasrallah, la Syrie revient sans se perdre

– La Jordanie intercède pour la Syrie

– Bachar el-Assad à Moscou

– Jusqu’où ira la collaboration saoudo-iranienne ?

– L’Arabie saoudite s’interroge sur la manière de réintégrer la Syrie

– L’Arabie saoudite achète pour 37 milliards de dollars d’avions civils US

– Rapprochement irano-bahreïni

– Recep Tayyip Erdoğan donné perdant à l’élection présidentielle

– L’UE ferme son système d’échange avec l’Iran

– Ali Khamenei gracie 22 000 prisonniers

– Le département d’État nie avoir signé un accord d’échange de prisonniers avec l’Iran

– Réaction iranienne à l’accord avec l’Arabie saoudite

– Le gouvernement pakistanais prêt à liquider Imran Khan

– L’Inde et le mariage gay

– La Corée du Nord tire deux missiles balistiques

– Yoon Suk-yeol à Tokyo

– Reprise de l’économie chinoise

OCÉANIE

– L’Australie sera dotée de sous-marins à propulsion nucléaire

– Paul Keating dénonce la logique de l’AUKUS

En outre, notre supplément documentaire présente cette semaine une sélection de rapports d’une cinquantaine de think tanks.