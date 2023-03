Seit neun Monaten haben wir mittels unseres internationalen Netzwerks von Korrespondenten begonnen, jede Woche einen Newsletter zu verfassen, der dem Ende der westlichen Hegemonie und dem Übergang zu einer multipolaren Welt gewidmet ist.

Der Newsletter existiert in sieben Sprachen: Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Holländisch, Italienisch und Spanisch

Dieses außergewöhnliche Werkzeug ist nur im Abonnement zugänglich.

– Deutsch

Jahresabonnement: 150 Euro

Monatsabonnement: 15 Euro

– Englisch

Yearly subscription: 150 euros

Monthly subscription: 15 euros

– Französisch

Souscription annuelle : 150 euros

Souscription mensuelle : 15 euros

– Holländisch

Jaarabonnement: 150 euro

Maandelijks abonnement: 15 euro

– Italienisch

Sottoscrizione annuale: 150 euro

Sottoscrizione mensile: 15 euro

– Spanisch

Abono anual: 150€

Abono mensual: 15€

Im Inhalt von Nr. 31:

Wer definiert die geheime geopolitische Agenda des Westens?

– Die Demokraten sind viel imperialistischer als die Republikaner

– US-Ureinwohner umgehen das Bureau of Indian Affairs

– Biden schlägt Stimmrechtsreform vor

– 10 Minuten Diskussion zwischen Blinken und Lawrow

– Ein Präsidentschaftskandidat verlangt von jedem seiner Wähler 1 Dollar

– Steve Bannon denunziert Rupert Murdoch

– Angebliche US-Waffenlieferungen an die Ukraine abgesagt

– Kriegsmachtgesetz in Frage gestellt

– Offizielle Version des Kapitol-Angriffs in Frage gestellt

– Die von NYT dargestellte Sabotage von Nord Stream

– US-Amerikaner trauen Joe Bidens Ukraine-Politik nicht

– Kongress droht Mexiko mit militärischem Angriff

– Der Kampf um Gasherde geht weiter

– Argentinien stellt leoninische Abkommen des Falklandkrieges in Frage

– Bericht über den Bombenanschlag von Manchester Arena

– Großbritannien erwägt Gesetz gegen illegale Einwanderung

– Franzosen gegen Macrons Renten-Reform

– Deutschland jetzt unabhängig von russischen Kohlenwasserstoffen

– Deutschland beschuldigt Iran zu Unrecht

– Olaf Scholz im Einzelgespräch mit Joe Biden

– Norwegen profitiert von Nord Stream-Sabotage

– Johannes Paul II. hat pädophile Priester nicht denunziert

– Ungarn für einen Waffenstillstand in der Ukraine

– Europäische Staaten und Israels Entwicklung

– Die EU und die Produktion von 155-mm-Granaten

– Die Schweiz hebt anti-syrische "Sanktionen" auf

– Glencore verurteilt

– Serbien wird Kosovo nicht anerkennen

– Die große Säuberung in der Ukraine geht weiter

– Belarussische Präsidentschaftskandidatin in Abwesenheit verurteilt

– Die Angriffe auf russischen Boden des "Russischen Freiwilligenkorps in der Ukraine"

– Beziehungen zwischen der russischen Armee und der Wagner-Gruppe

– Beziehungen zwischen Wolodymyr Selenskyj und dem Chef seiner Streitkräfte

– Transparency International in Russland verboten

– Russland führt vereinfachte Visa ein

– "Wir können gemeinsam mit anderen Ländern den letzten Nagel in den Sarg der neokolonialen Bestrebungen der westlichen Welt schlagen"

– Marokko positioniert sich auf dem Markt des Cannabis-Extrakt

– Malische Imame gegen den Verfassungsentwurf

– Zentralafrikanische Republik verurteilt westliche Plünderungen

– François Bozizé von Washington abgedeckt

– Emmanuel Macrons schwierige Reise in den Kongo

– Deeskalation zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda

– Russland schenkt Malawi Dünger

– Südafrika verkleinert seine Botschaft in Tel Aviv

– Israelische Armee bedrängt ehemaligen Knesset-Sprecher

– UN-Menschenrechtsrat lenkt Untersuchung der Explosion des Hafens von Beirut ab

– Selbstkritik der Hamas

– Chef des Vereinigten US-Generalstabs besucht Syrien illegal

– Israel bombardiert Vorräte für syrische Erdbebenopfer

– Saudi-Arabien nähert sich Syrien

– Alkohol im Irak verboten

– Royal Navy beschlagnahmt dem Jemen bestimmte Waffen

– Türkische Opposition vereint sich

– EU wird demnächst iranische Revolutionsgarden zu Terroristen erklären

– IAEO unterzeichnet Abkommen mit Iran

– Untersuchung der Vergiftung junger Iranerinnen

– Brand in einem Flüchtlingslager in Bangladesch

– Kem Sokha inhaftiert

– Südkorea exportiert Waffen

– Nordkorea warnt vor Abfangen seiner Raketen

– Frage zur Nachfolge in Nordkorea

– Ehemaliger Bürgermeister von Hiroshima für universelle Verpflichtung, zuerst keine Atombombe einzusetzen

– Wilde Tiere kehren wieder in Fukushima ein

– Japan verhandelt Entschädigungsabkommen für koreanische "Trostfrauen" und Zwangsarbeiter

– Wie die japanische Regierung die Rundfunkmedien kontrolliert

– Taiwan spielt, um sich selbst zu erschrecken

– Taiwan entdeckt die Folgen der Verlagerung von TSMC

– Deutschland wird Taiwan nicht verteidigen

– Erhöhung des Budgets der chinesischen Volksbefreiungsarmee

– China verschärft seinen Ton gegenüber den Vereinigten Staaten

– China nimmt an US-Militärübungen Cobra Gold 2023 teil

– Australien erwirbt Atom-U-Boote

– John McCains Witwe leitet das Welternährungsprogramm