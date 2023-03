Zwei SU-27 der russischen Luftwaffe versuchten am 14. März 2023 im internationalen Luftraum des Schwarzen Meeres eine US-amerikanische MQ-9 Reaper-Drohne abzufangen.

Sie haben Treibstoff auf die Drohne gegossen, deren Kontrolle durch das US Forces Europe Command (EuCom) verloren wurde. Nach Angaben der US-Seite hätten sie auch den Propeller des MQ-9 berührt, was die russische Seite bestreitet.

Das EuCom-Kommando in Deutschland befahl den US-Betreibern in Rumänien, die Drohne im Flug zu zerstören, was auch geschah.

Die US-amerikanische und russische Militärs suchen beide derzeit aktiv nach den Trümmern der Spionagedrohne. Es geht für Moskau nicht um die Pläne des Flugzeugs, es hat bessere, sondern um die gemachten Aufzeichnung.

Das US-Außenministerium bestellte den russischen Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, ein, um "unprofessionelles Verhalten" anzuprangern, während die US-Botschafterin in Moskau, Lynne M. Tracy, beim russischen Außenministerium protestierte.

Nach Angaben der russischen Seite flog die US-Drohne an der russischen Grenze, um Informationen über Ziele in Russland zu sammeln und an die ukrainische Armee weiterzuleiten. In den Wochen zuvor hatte eine besonders gut informierte ukrainische Gruppe schwere Sabotage in Russland verübt.

Nach Angaben der US-Seite führte die Drohne nur eine "Routinemission" durch.