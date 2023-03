Twee SU-27’s van de Russische luchtmacht hebben op 14 maart 2023 geprobeerd een Amerikaanse MQ-9 Reaper drone te onderscheppen in het internationale luchtruim van de Zwarte Zee.

Ze hebben de drone met brandstof besproeid, waarop het US European Command (EuCom) de controle verloor. Volgens de VS hebben ze ook de propeller van de MQ-9 geraakt, wat de Russische kant ontkent.

Het EuCom-commando in Duitsland gaf de Amerikaanse operatoren in Roemenië opdracht de drone tijdens de vlucht te vernietigen, wat ook gebeurde.

Zowel het Amerikaanse als het Russische leger zijn nu actief op zoek naar de brokstukken van de spionagedrone. Moskou probeert niet de bouwtekeningen van het toestel te recupereren - het heeft betere - maar wel de gegevensbestanden.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Russische ambassadeur in Washington, Anatoly Antonov, ontboden om "onprofessioneel gedrag" aan te klagen, terwijl de Amerikaanse ambassadeur in Moskou, Lynne M. Tracy, protesteerde bij het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens Rusland vloog de Amerikaanse drone langs de Russische grens om informatie over doelen in Rusland te verzamelen en door te geven aan het Oekraïense leger. In de voorgaande weken had een bijzonder goed geïnformeerde Oekraïense groep ernstige sabotage in Rusland uitgevoerd.

Volgens de VS voerde de drone slechts een "routinemissie" uit.