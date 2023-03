MÄRZ 2003 - Vor zwanzig Jahren, am 20. März 2003, griffen die USA und die Koalition unter ihrem Kommando den Irak an und marschierten in den Irak ein, der beschuldigt wurde, Massenvernichtungswaffen zu besitzen, auf der Grundlage von "Beweisen", die sich später als falsch herausstellten. Außenminister Colin Powell selbst, der sie dem UN-Sicherheitsrat vorgelegt hatte, sollte Jahre später gezwungen sein, seine Rede von 2003 als "Fehler" in seinem Lebenslauf zu bezeichnen. Am 20. März verkündete Präsident George Bush: "Auf meinen Befehl begannen die Koalitionstruppen zuzuschlagen, um Saddam Husseins Fähigkeit zu untergraben, Krieg zu führen. Mehr als 35 Länder leisten entscheidende Unterstützung bis hin zum Einsatz von Kampfeinheiten. Jede Nation in dieser Koalition hat sich entschieden, die Pflicht zu übernehmen und die Ehre zu teilen, unserer gemeinsamen Verteidigung zu dienen." 30 000 italienische Soldaten waren Teil der US-geführten Koalition. So begann der Krieg, der mehr als eine Million Iraker töten würde und die USA, mit dem Krieg, der 2001 in Afghanistan begann, mehr als 14 Billionen Dollar kosten sollte. Das strategische Ziel der USA war, nicht nur den Irak, sondern den gesamten Nahen Osten zu kontrollieren.

MÄRZ 2023 - "Der Iran-Saudi-Arabien-Deal unter chinesischer Ägide zeichnet einen neuen Nahen Osten", schreibt das Wall Street Journal, während die New York Times schreibt: "Der Deal zwischen regionalen Rivalen unterstreicht Chinas wachsende wirtschaftliche und politische Bedeutung im Nahen Osten und den Rückgang des US-Einflusses." Unfähig, den "Niedergang" durch politische und wirtschaftliche Instrumente zu verhindern, greifen die USA und ihre Verbündeten zunehmend auf militärische Instrumente zurück. In diesen Rahmen erscheint das von Präsident Biden angekündigte "Grundsatzabkommen mit Australien und dem Vereinigten Königreich". Es sieht den Bau einer neuen Flotte von Atom-Angriffs-U-Booten vor, die von den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Australien ausgeführt wird. Auf diese Weise wird Australien die zehnte De-facto-Atommacht mit der Mission, China im Visier zu halten. Die neue nukleare Angriffsflotte wird nicht nur im Südchinesischen Meer und im Pazifik, sondern auch im Atlantik gegen Russland operieren.