MAART 2003 - Twintig jaar geleden, op 20 maart 2003, vielen de VS en de onder hun bevel staande coalitie Irak aan en drongen binnen, op beschuldiging van het bezit van massavernietigingswapens op basis van "bewijzen" die later vals bleken te zijn. Minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell zelf, die ze aan de VN Veiligheidsraad had voorgelegd, zou jaren later gedwongen worden zijn toespraak van 2003 een "vlek" op zijn CV te noemen. Op 20 maart kondigde president George Bush aan: "Op mijn bevel zijn de coalitietroepen begonnen met aanvallen om het vermogen van Saddam Hoessein om oorlog te voeren te ondermijnen. Meer dan 35 landen verlenen cruciale steun, onder meer door gevechtseenheden in te zetten. Elk land in deze coalitie heeft ervoor gekozen om de plicht en de eer te delen om onze gemeenschappelijke defensie te dienen." 30.000 Italiaanse soldaten maakten deel uit van de door de VS geleide coalitie. Zo begon de oorlog die meer dan een miljoen Irakezen zou doden en de VS, samen met de oorlog die in 2001 in Afghanistan begon, meer dan 14.000 miljard dollar zou kosten. Het strategische doel van de VS was om niet alleen Irak maar het hele Midden-Oosten te controleren.

MAART 2023 - "De door China geleide overeenkomst tussen Iran en Saoedi-Arabië geeft vorm aan een nieuw Midden-Oosten" schrijft de Wall Street Journal, terwijl de New York Times schrijft: "De overeenkomst tussen de regionale rivalen onderstreept het groeiende economische en politieke belang van China in het Midden-Oosten en het verval van de Amerikaanse invloed". Omdat de VS en hun bondgenoten het "verval" niet kunnen voorkomen met politieke en economische instrumenten, grijpen zij steeds meer naar militaire instrumenten. Dit geldt ook voor de "fundamentele overeenkomst met Australië en het Verenigd Koninkrijk" die president Biden heeft aangekondigd. Het voorziet in de bouw van een nieuwe vloot nucleaire aanvalsonderzeeërs door de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Hierdoor wordt Australië de facto de tiende kernmacht met de opdracht China in het schootsveld te houden. De nieuwe nucleaire aanvalsvloot zal niet alleen in de Zuid-Chinese Zee en de Stille Oceaan opereren, maar ook in de Atlantische Oceaan tegen Rusland.