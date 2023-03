Die Welt verändert sich. Die Dinge bewegen sich schnell. Die alte Welt ist bereits tot, während eine neue Welt entsteht.

87% der Weltbevölkerung teilen nicht die westliche Sicht über den Krieg in der Ukraine. Ihre Regierungen sehen, dass die Vereinigten Staaten nur Papiertiger sind. Sie weigern sich ab jetzt, dem Diktat der G7 zu gehorchen.

Sie wissen vielleicht nichts darüber und das ist verständlich: Westliche Nachrichtenagenturen leiten diese Nachrichten nicht weiter. Sie verbergen Ihnen das Debakel. Deshalb haben wir Korrespondenten aus fünf Kontinenten versammelt und veröffentlichen einen wöchentlichen Newsletter, um Ihnen Zugang zur Arbeit einer Nachrichtenagentur zu geben. Sie finden kontextualisierte Nachrichten. Fakten, unvoreingenommen gebracht, und in die Geschichte eingefügt.

Im Inhalt von N°33 :

LEITARTIKEL

Der Internationale Strafgerichtshof im Dienste der NATO, nicht der Justiz

AMERIKA

Washington gegen einen Waffenstillstand in der Ukraine

US-Repräsentantenhaus stellt Korruption in der Biden-Familie fest

Präsident Joe Biden weigert sich, ein Gesetz zu unterzeichnen

Bilanz der Propagandakanäle der US-Regierung

Antikriegsproteste in den USA

Verstöße gegen die US-amerikanischen Gesetze zur politischen Finanzierung

Selbstzensur in US-amerikanischen Universitäten

Noch mehr US-Waffen für die Ukraine

Organisation der Zensur durch das Pentagon

Washington wendet immer noch die Monroe-Doktrin an

Aufdeckung eines Korruptionsnetzwerks in Venezuela

EUROPA

Britisches Parlament billigt Post-Brexit-Abkommen mit der EU

Großbritannien wird Granaten mit abgereichertem Uran für Kämpfe in der Ukraine liefern

Unruhen in Frankreich und auch in Übersee weit verbreitet

Dänemark erlaubt Russland nicht, die Sabotage von Nord Stream-Gaspipelines zu untersuchen

Schweden für den NATO-Beitritt bereit

Slowakei wird der Ukraine MiG-29 Jäger liefern

Polen wird in den Krieg ziehen, wenn die Ukraine verliert

Finnland wird bald Mitglied der NATO

Die Europäische Union zahlt immer noch Waffen für die Ukraine

Die Europäische Union verwandelt sich in eine militärische Organisation

Die neue Achse der Japaner und der ukrainischen "integralen Nationalisten"

Das Transkarpatien-Problem zwischen Ungarn und der Ukraine

Besuch von Wladimir Putin auf der Krim und in Mariupol

Ausweitung des Gesetzes zum Schutz der russischen Armee

Wladimir Putin zur Volks-Tageszeitung

Jelzins Rolle bei der Nato-Erweiterung

Europäische Union versucht, Armenien und Russland zu trennen

AFRIKA

Afrika-Russland-Gipfel

Urandiebstahl in Libyen

Die Europäische Union verurteilt Tunesiens "autoritäres Abdriften"

Guinea denkt über afrikanisch-russische Beziehungen nach

Mali von Russland und der Türkei bewaffnet

Uganda geht hart gegen Homosexuelle vor

London und Ruanda

Dürreopfer in Somalia

ASIEN

Die Vereinigten Arabischen Emirate finanzieren den Wiederaufbau von Huwara

Israel beginnt wieder zu kolonisieren

Washington verurteilt israelisches Siedlungsprojekt

Die geheime Kommunikation von Tsahal

Syrien und die arabische Einheit

Verseuchter Irak

Die Emirate und das saudisch-iranische Abkommen

Die großen Bauwerke der Türkei

Indien startet ein Treffen der Geheimdienste von 25 Ländern

Indonesien will auf US-Bankkarten verzichten

Washington bereitet eine Revolution in Thailand vor

Kambodscha bestreitet, einen chinesischen Marinestützpunkt zu beherbergen

Kambodscha über nukleares Risiko der ASEAN besorgt

Nordkoreaner schließen sich massiv den Armeen an

Südkorea stellt Geheimdienstaustausch mit Japan wieder her

Koreanische Regierung versucht, ihre Opposition loszuwerden

Japan gründet den "Westdemokratischen Block"

Japan ist Verbündeter der Ukraine

Fukushima wieder teilweise bewohnbar

China und Russland haben ein neues Modell geschaffen

Ehemaliger taiwanesischer Präsident besucht das kommunistische China