De wereld verandert. De dingen gaan snel. De oude wereld is al dood, terwijl een nieuwe wereld vorm krijgt.

87% van de wereldbevolking deelt de westerse visie op de oorlog in Oekraïne niet. Hun regeringen zien dat de Verenigde Staten geen papieren tijger meer zijn. Ze weigeren nu te gehoorzamen aan de dictaten van de G7.

U weet dit misschien niet, en dat is normaal: de westerse nieuwsagentschappen brengen dit nieuws niet. Ze verbergen het rampzalige gebeuren voor u. Daarom hebben wij correspondenten verzameld op vijf continenten en publiceren wij wekelijks een nieuwsbrief om u toegang te geven tot het werk van een persagentschap. U vindt er in de context gebrachte nieuwsberichten. Feiten, gerapporteerd zonder vooringenomenheid, geplaatst in de geschiedenis.

Deze schat aan informatie is alleen toegankelijk via een abonnement:

– jaarabonnement: 150 euro

– maandelijks abonnement: 15 euro

Inhoud van N°33 :

EDITORIAL

• Het Internationaal Strafhof dient de NAVO, niet de gerechtigheid

AMERIKA’S

• Washington tegen een staakt-het-vuren in Oekraïne

• Huis van Afgevaardigden stelt corruptie familie Biden vast

• President Joe Biden weigert een wet te ondertekenen

• De propagandakanalen van de Amerikaanse regering maken de balans op

• Anti-oorlogsdemonstraties in de VS

• Schendingen van de Amerikaanse wetgeving inzake politieke financiering

• Zelfcensuur op Amerikaanse universiteiten

• Meer Amerikaanse wapens voor Oekraïne

• Organisatie van censuur door het Pentagon

• Washington past nog steeds de Monroe Doctrine toe

• Onderzoek naar een corruptienetwerk in Venezuela

EUROPA

• Brits parlement bekrachtigt post-Brexit deal met EU

• VK gaat granaten met verarmd uranium leveren voor gevechten in Oekraïne

• Onrust verspreidt zich in Frankrijk, ook overzee

• Denemarken laat Rusland geen onderzoek doen naar sabotage Nord Stream-pijpleiding

• Zweden klaar om toe te treden tot de NAVO

• Slowakije levert Mig-29 aan Oekraïne

• Polen zal oorlog voeren als Oekraïne verliest

• Finland treedt toe tot de NAVO

• EU blijft betalen voor wapens voor Oekraïne

• De Europese Unie verandert in een militaire organisatie

• De nieuwe as van de Japanners en de Oekraïense "integraal-nationalisten"

• Het Transkarpatenprobleem tussen Hongarije en Oekraïne

• Vladimir Poetin bezoekt de Krim en Mariupol

• Uitbreiding van de wet ter bescherming van het Russische leger

• Vladimir Poetin in People’s Daily

• Jeltsin’s bedrog ligt aan de basis van het conflict over de uitbreiding van de NAVO

• EU probeert Armenië en Rusland van elkaar te scheiden

AFRIKA

• Afrika-Rusland Top

• Uraniumdiefstal in Libië

• Europese Unie hekelt Tunesiës "autoritaire koers".

• Guinee denkt na over de betrekkingen tussen Afrika en Rusland

• Mali bewapend door Rusland en Turkije

• Oeganda treedt hard op tegen homo’s

• Londen en Rwanda

• Slachtoffers van de droogte in Somalië

AZIË

• Emiraten financieren wederopbouw Huwara

• Israël voert nederzettingenactiviteit op

• Washington veroordeelt Israëlisch nederzettingenproject

• De geheime communicatie van Tsahal

• Syrië en de Arabische eenheid

• Irak verontreinigd

• De Emiraten en de Saoedisch-Iraanse overeenkomst

• De grote werken van Türkiye

• India neemt het initiatief tot een bijeenkomst van geheime diensten van 25 landen

• Indonesië ziet af van Amerikaanse bankkaarten

• Washington bereidt een revolutie voor in Thailand

• Cambodja ontkent vestiging Chinese marinebasis

• Cambodja bezorgd over nucleair risico ASEAN

• Noord-Koreanen nemen dienst in het leger

• Zuid-Korea herstelt uitwisseling van inlichtingen met Japan

• Koreaanse regering probeert zich te ontdoen van oppositie

• Zuid-Korea herstelt inlichtingenhandel met Japan

• Koreaanse regering probeert zich te ontdoen van oppositie

• Japan richt het "Westers Democratisch Blok" op

• Japan als bondgenoot van Oekraïne

• Fukushima weer gedeeltelijk bewoonbaar

• China en Rusland hebben een nieuw model vastgesteld

• Voormalig president van Taiwan bezoekt communistisch China