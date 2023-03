In de marge van de VN-Veiligheidsraad werd op 24 maart 2023 een bijeenkomst gehouden met als thema "Risico’s ten gevolge van de politisering van de activiteiten van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens".

Daarin toonde Greyzone-journalist Aaron Mate de inconsistenties aan in het OPWC-rapport over de vermeende chemische aanval van het Syrische leger tegen de eigen bevolking in Douma op 7 april 2018.