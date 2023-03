Il mondo cambia in fretta. Il vecchio mondo è già morto e il nuovo si sta delineando.

L’87% della popolazione mondiale non condivide il punto di vista occidentale sulla guerra in Ucraina. I governi di questa parte del mondo prendono atto che gli Stati Uniti non sono che una tigre di carta e si rifiutano di obbedire ai diktat del G7.

Forse lo ignorate, ma è ovvio: le agenzie stampa occidentali non riprendono queste notizie, vi nascondono il tracollo. Rete Voltaire ha perciò radunato corrispondenti nei cinque continenti per pubblicare un notiziario settimanale in cui troverete dispacci contestualizzati: fatti riportati senza preconcetti e collocati nella storia.

EDITORIALE

– La Corte Penale Internazionale al servizio della Nato, non della Giustizia

AMERICHE

– Washington contro un cessate-il-fuoco in Ucraina

– La Camera dei Rappresentanti ha accertato la corruzione della famiglia Biden

– Il presidente Joe Biden si rifiuta di promulgare una legge

– Bilancio delle reti di propaganda del governo Usa

– Negli Stati Uniti manifestazioni contro la guerra

– Violazioni delle leggi USA sul finanziamento alla politica

– Autocensura nelle università statunitensi

– Altre armi Usa all’Ucraina

– Come il Pentagono organizza la censura

– Washington applica ancora la dottrina Monroe

– Scoperto in Venezuela un sistema di corruzione

EUROPA

– Il parlamento britannico convalida l’accordo post-Brexit con la UE

– Il Regno Unito fornirà all’Ucraina proiettili all’uranio impoverito

– I disordini si diffondono in tutta la Francia, territori d’oltremare compresi

– La Danimarca non permette alla Russia di svolgere un’inchiesta sul sabotaggio dei gasdotti Nord Stream

– La Svezia pronta ad aderire alla Nato

– La Slovacchia fornirà all’Ucraina Mig-29

– Se l’Ucraina perderà, la Polonia entrerà in guerra

– A breve la Finlandia sarà membro della Nato

– L’Unione Europea paga altre armi per l’Ucraina

– L’Unione Europea si trasforma in organizzazioni militare

– Il nuovo Asse dei giapponesi e dei nazionalisti integralisti ucraini

– Il problema della Transcarpazia tra Ungheria e Ucraina

– Visita di Vladimir Putin in Crimea e a Mariupol

– Estensione della legge che protegge le forze armate russe

– Vladimir Putin al Quotidiano del Popolo

– Il doppio gioco di Eltsin all’origine del conflitto sull’espansione della Nato

– L’Unione europea tenta di separare l’Armenia e la Russia

AFRICA

– Summit Africa-Russia

– Furto d’uranio in Libia

– L’Unione Europea denuncia la «deriva autoritaria» della Tunisia

– La Guinea riflette sulle relazioni Africa-Russia

– Il Mali armato dalla Russia e dalla Turchia

– L’Uganda reprime gli omosessuali

– Londra e il Rwanda

– Le vittime della siccità in Somalia

ASIA

– Gli Emirati finanziano la ricostruzione di Huwara

– Israele rilancia la colonizzazione

– Washington condanna il progetto di colonizzazione di Israele

– La comunicazione segreta dello Tsahal

– La Siria e l’unità araba

– L’Iraq contaminato

– Gli Emirati e l’accordo Arabia Saudita-Iran

– Grandi opere della Turchia

– L’India avvia un incontro periodico dei servizi segreti di 25 Paesi

– L’Indonesia rinuncia alle carte di credito USA

– Washington prepara una rivoluzione in Tailandia

– La Cambogia smentisce di ospitare una base navale cinese

– La Cambogia preoccupata per il rischio nucleare dell’ASEAN

– I nordcoreani si arruolano

– La Corea del Sud ripristina gli scambi d’intelligence con il Giappone

– Il governo sudcoreano tenta di sbarazzarsi dell’opposizione

– Il Giappone crea il «blocco democratico occidentale»

– Il Giappone alleato dell’Ucraina

– Fukushima di nuovo abitabile

– La Cina e la Russia hanno costituito un nuovo modello

– L’ex presidente di Taiwan in visita nella Cina comunista