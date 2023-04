Le monde change. Les choses vont vite. Le monde ancien est déjà mort, tandis qu’un monde nouveau se dessine.

87 % de la population mondiale ne partage pas le point de vue occidental sur la guerre en Ukraine. Leurs gouvernements constatent que les États-Unis ne sont plus que des tigres de papier. Ils refusent désormais d’obéir aux diktats du G7.

Vous n’en savez peut-être rien et c’est bien normal : les agences de presse occidentales ne relaient pas ces nouvelles. Elles vous masquent la débâcle. Aussi avons-nous rassemblé des correspondants sur les cinq continents et éditons un bulletin hebdomadaire pour vous donner accès au travail d’une agence de presse. Vous y trouverez des dépêches contextualisées. Des faits, relatés sans parti pris, replacés dans l’histoire.

Cette mine d’information n’est accessible que sur abonnement :

– souscription annuelle : 150 euros

– souscription mensuelle : 15 euros

Au sommaire du N°34 :

ÉDITORIAL

– Attaque des installations militaires US illégales en Syrie

AMÉRIQUES

– Le but de guerre US en Ukraine

– Échec du test d’arme hypersonique états-unienne

– Selon le général Général Glen VanHerck, les États-Unis seront bientôt assiégés

– Selon Trump, quelle est la plus grande menace pour les USA ?

– Joe Biden interdit certains logiciels d’espionnage

– Suite de l’enquête parlementaire sur la corruption des Biden

– Deux conceptions de la liberté d’expression aux USA

– Un audit de l’aide US à l’Ukraine en question

– Perception de l’importance de l’Ukraine pour les États-uniens

– Fox News à nouveau trumpiste

– Alexandria Ocasio-Cortez et TikTok

– Kevin McCarthy recevra-t-il la présidente de Taïwan ?

– Déboires de la campagne de recrutement de l’US Army

– Réalisation et projet du président salvadorien

– Les échanges sino-brésiliens passent au yuan et au real

EUROPE

– Endettement des sociétés non-financières

– Le prince Harry contre le Daily Mail

– Un nouveau Premier ministre écossais

– Le Saint-Siège étend la responsabilité de dénonciation des délinquants sexuels

– Le Conseil de l’Europe s’inquiète de la répression des manifestations en France

– La contestation de la police remplace celle de la réforme des retraites dans la presse française

– Report de la visite de Charles III en France

– La France prend en charge le « Global Gateway » de l’Union européenne

– La Banque mondiale soutient la réforme des retraites du président Macron

– Perquisition de cinq banques françaises

– La France reconnaît l’Holodomor

– TotalÉnergie achète du gaz émirati en yuans

– Mesures en faveur des consommateurs au Portugal

– Méga-grève en Allemagne

– La Russie met en garde la Suède

– La Hongrie n’arrêtera pas Vladimir Poutine

– La Hongrie hostile à l’adhésion de la Suède à l’Otan

– La Serbie n’oublie pas les bombardements illégaux de l’Otan

– Le président Volodymyr Zelensky au bord de la crise de nerfs

– L’Ukraine expulse les clercs fidèles au patriarcat de Moscou

– Une unité secrète ukrainienne pour blesser les soldats russes

– La Russie teste son arsenal

– Des missiles nucléaires russes en Biélorussie

AFRIQUE

– Négociations de pêche UE-Maroc

– Le Maroc et les investisseurs indiens et chinois

– Réforme de l’armée soudanaise

– Réunion des armées des deux Libye

– Le Burkina Faso choqué par l’interview d’un chef terroriste par France 24

– Le retour de Jean-Pierre Bemba

– L’Afrique du Sud et la CPI

ASIE

– Des ONG israéliennes accusent leur pays de tortures

– La Knesset protège Benjamin Netnayahu

– Benjamin Netanyahu révoque son ministre de la Défense

– Prochain rétablissement des relations diplomatiques saoudo-syriennes

– Barbara Leaf évoque l’effondrement complet du Liban

– L’Iran change de stratégie économique en Syrie

– Négociations irano-jordaniennes

– La Türkiye sommée de ne plus exporter de pétrole volé en Iraq par le gouvernement régional kurde

– Le président de la SNB démissionne

– L’Arabie saoudite s’associe à l’OCS

– La Türkiye choquée par la réception de terroristes au Sénat français

– Plainte à la CPI sur le tremblement de terre en Türkiye et en Syrie

– Le Myanmar dissout le parti d’Aung San Suu Kyi

– La Corée du Sud choquée par les manuels scolaires japonais

– L’arsenal de la Corée du Nord

– Les Philippines adhèrent au Partenariat économique régional global

– Discret voyage d’un responsable du département d’État en Chine

– L’armée chinoise invisible sous l’eau ?

– BYD en avance sur Tesla

– Affluence de leaders européens en Chine

– L’ancien président de Taïwan soutient l’unification des deux Chines

– Forum de Boao pour l’Asie 2023

– Convocation du premier sommet Chine-Asie centrale

– La Chine aide les pays pauvres

– Réactions des Japonais à la politique de leur Premier ministre

– Les États-Unis mettent en garde les Japonais