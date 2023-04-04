Эта статья является продолжением следующих статей:

1. Ближний Восток освобождается от влияния Запада, 14 марта 2023 г.

2. Подготовка к новой мировой войне, 28 марта 2023 г.

31 марта 2023 года президент Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности в режиме видеоконференции. По окончанию заседания он обнародовал обновленную «Концепцию внешней политики Российской Федерации».

В этом документе Россия излагает свою роль в построении многополярного мира.

Прежде всего, Россия напоминает о своих значительных ресурсах во всех сферах жизни, о статусе постоянного члена Совета Безопасности ООН, об участии в крупнейших международных организациях и объединениях, о своей ядерной мощи и статусе правопреемницы СССР. Кроме того, учитывая её решающий вклад в победу во Второй мировой войне и активное участие в ликвидации мировой системы колониализма, она утверждает себя в качестве одного из независимых центров мирового развития и считает своей исторической миссией поддержание глобального баланса сил и формирование справедливого мироустройства.

Эволюция современного мира

Россия отмечает, что несправедливая модель мирового развития, которая на протяжении веков обеспечивала ускоренный экономический рост колониальных держав за счет присвоения ресурсов их колоний, уходит в прошлое.

Англосаксы пытаются сдержать «естественный ход истории». Используется широкий спектр незаконных инструментов, включая применение «односторонних принудительных мер» (называемых «санкциями»), подстрекательство к госпереворотам и вооруженным конфликтам, угрозы, шантаж и т.д.

Термин «англосаксы» не используется в документе. Это сокращение, которое я использую в связи с заявлениями некоторых министров. Москва считает врагом прежде всего Соединенные Штаты, но они сформировали коалицию недружественных государств, в которой центральную роль играет Соединённое Королевство.

Россия - самая большая страна в мире, и её армия не может защитить свои границы. Её легко атаковать. Но за время своего существования она научилась побеждать захватчиков, используя свое огромное пространство и климат в своих интересах. Она вела бои с армиями Наполеона I и Адольфа Гитлера, и сжигала свою собственную территорию, чтобы уморить эти армии голодом. В отсутствие близлежащих тыловых баз им приходилось отступать, и их добивал «генерал Мороз». Поэтому, в отличие от других стран, безопасность России требует, чтобы ни одна враждебная армия не могла приблизиться к её границам.

Видя в усилении России угрозу западной гегемонии, США и их сателлиты использовали предпринятые Россией на Украине меры по защите своих жизненно важных интересов как предлог для обострения своей давней антироссийской политики и развязывания гибридной войны нового типа. Под жизненно важными интересами следует понимать подчинение украинских военных Пентагону после госпереворота 2014 года.

Интересы и цели России

Национальными интересами России в области внешней политики являются, цитирую:

1) защита конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности Российской Федерации от деструктивного иностранного воздействия;

2) поддержание стратегической стабильности, укрепление международного мира и безопасности;

3) укрепление правовых основ международных отношений;

4) защита прав, свобод и законных интересов российских граждан и защита российских организаций от иностранных противоправных посягательств;

5) развитие безопасного информационного пространства, защита российского общества от деструктивного иностранного информационно-психологического воздействия;

6) сбережение народа России, развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни и благосостояния граждан;

7) содействие устойчивому развитию российской экономики на новой технологической основе;

8) укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия многонационального народа Российской Федерации;

9) охрана окружающей среды, сохранение природных ресурсов и рациональное природопользование, адаптация к изменениям климата.

Целями внешней политики России являются, цитирую:

1) формирование справедливого и устойчивого мироустройства;

2) поддержание международного мира и безопасности, стратегической стабильности, обеспечение мирного сосуществования и поступательного развития государств и народов;

3) содействие выработке эффективных комплексных ответов международного сообщества на общие вызовы и угрозы, включая региональные конфликты и кризисы;

4) развитие взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с конструктивно настроенными иностранными государствами и их объединениями, обеспечение учета российских интересов с использованием механизмов многосторонней дипломатии;

5) противодействие антироссийской деятельности иностранных государств и их объединений, создание условий для прекращения такой деятельности;

6) формирование отношений добрососедства с сопредельными государствами, содействие предотвращению возникновения и устранению очагов напряженности и конфликтов на их территориях;

7) оказание союзникам и партнерам России поддержки в продвижении общих интересов, обеспечении их безопасности и устойчивого развития независимо от получения союзниками и партнерами международного признания и их членства в международных организациях;

8) раскрытие и укрепление потенциала многосторонних региональных объединений и интеграционных структур с участием России;

9) укрепление позиций России в мировой экономике, достижение национальных целей развития Российской Федерации, обеспечение экономической безопасности, реализация экономического потенциала государства;

10) обеспечение интересов России в Мировом океане, космическом и воздушном пространстве;

11) формирование объективного восприятия России за рубежом, укрепление ее позиций в мировом информационном пространстве;

12) усиление значимости России в мировом гуманитарном пространстве, укрепление позиций русского языка в мире, содействие сохранению за рубежом исторической правды и памяти о роли России в мировой истории;

13) всесторонняя эффективная защита прав, свобод и законных интересов российских граждан и организаций за рубежом;

14) развитие связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, и оказание им всесторонней поддержки в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности.

Верховенство права

Основы современного международного права были заложены на Гаагской конференции (1899). Последняя была созвана по инициативе царя Николая II. В ней приняли участие 27 государств. Она была посвящена «выработке наиболее эффективных средств обеспечения для всех народов благ реального и прочного мира». Она продолжалась 72 дня.

Обсуждались три темы, но успешными оказались только две последние:

- ограничение вооружений, персонала и военных бюджетов;

- заключение соглашений, направленных на сокращение применения самого смертоносного оружия и бессмысленных страданий в военное время (Конференция приняла оговорку Мартенса, согласно которой все, что прямо не запрещено договором, тем не менее не разрешено. Таким образом, она заложила основы международного гуманитарного права и оправдала существование Нюрнбергского трибунала);

– признание, для случаев, которые этому соответствуют, принципа арбитража (по предложению Франции была создана Постоянная палата третейского суда в Гааге).

Особенно отличилась французская делегация. В её состав входили Леон Буржуа, Поль д’Эстурнель де Констан и Луи Рено - три будущих лауреата Нобелевской премии мира.

Конференция ввела два новшества:

– равенство между государствами, какими бы они ни были;

- поиск компромисса и единогласное голосование как источник легитимности.

Идеи этой конференции, которые Россия всегда уважала, выражают ее образ мышления (и образ мышления французских радикалов - сторонников Леона Буржуа). Москва считает, что это мышление находит свое нынешнее выражение в Уставе ООН (1945) и Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН (1970).

Международное право, определяемое коллективно в рамках ООН, Запад пытается подменить набором правил, установленных им без учёта мнений других. Только совместные добросовестные усилия всего международного сообщества, основанные на балансе сил и интересов, могут эффективно обеспечить мирное и прогрессивное развитие больших и малых государств.

В документе от 31 марта Россия напоминает, что её специальная военная операция на Украине соответствует статье 51 Устава ООН. Она ссылается на запланированное украинским правительством наступление на Донбасс, что подтверждается одним из опубликованных ею текстов, написанных украинскими начальниками штабов. Поэтому понятно, что признание республик Донбасса в качестве независимых государств и союзников России (накануне спецоперации) было необходимым условием для применения статьи 51.

Речь идет об установлении договорных отношений между государствами, зная, что более сильный всегда сможет нарушить свое слово и уничтожить более слабого. Поэтому должны быть гарантии, призванные удержать от злоупотреблений тех, кто находится в более сильной позиции. Эти гарантии могут быть убедительными только в том случае, если Россия, как и другие страны, будет иметь свободный доступ к глобальным пространствам, включая космос, и если будут созданы механизмы, предотвращающие гонку вооружений.

Контуры многополярного мира

Москва подходит к многополярному миру через призму культурного мировоззрения. Она намерена поддерживать отношения со всеми культурами и поощрять каждую из них к созданию межправительственных организаций.

Она говорит, что не только просит соседние государства не размещать в своих странах войска и военные базы недружественных государств, но и готова помочь им в обеспечении собственной стабильности. Включая помощь в пресечении на их территории дестабилизирующих действий, предпринимаемых недружественными государствами. Москва не будет наблюдать сложа руки, если другие страны пойдут по украинскому пути и станут свергать избранные власти с помощью неонацистских группировок.

В документе придается большое значение укреплению сотрудничества с Китаем и координации с его международными действиями. То есть речь идет о рождении многополярного мира, а роль акушерок будут выполнять Москва и Пекин. В военном плане Москва называет своим стратегическим партнёром Индию

Особое место в документе уделено исламскому миру, который выходит из-под господства Запада благодаря победе в Сирии и мирному соглашению между Ираном и Саудовской Аравией.

Что касается Западной Европы, то Москва надеется, что она осознает свои ошибки и отделится от англосаксов. До этих пор она будет остерегаться не только НАТО, но и Европейского союза и Совета Европы.

Россия не позиционирует себя как враг Запада, не изолирует себя от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений и надеется, что в будущем государства, входящие в западное сообщество, осознают бесперспективность конфронтационной политики и сплотятся на принципах суверенного равенства и уважения взаимных интересов. Именно в этом контексте Российская Федерация выражает готовность к диалогу и сотрудничеству.

Политика России в отношении США носит двойственный характер, учитывая, с одной стороны, роль США как одного из влиятельных суверенных центров мирового развития, а с другой - их роль как вдохновителя, организатора и важнейшего исполнителя агрессивной антироссийской политики Запада, который является источником основных рисков для безопасности Российской Федерации, международного мира, сбалансированного, справедливого и прогрессивного развития всего человечества.